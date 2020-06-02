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    Месси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавируса

    Футбольный мир изменится после пандемии коронавируса, как и все остальные сферы жизни

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Автор Yahoo Sports Райан Бейли рассуждает о том, как изменится футбол после COVID-19.
    Очевидно уже сейчас, что мир футбола изменился: болельщики больше не посещают стадионы, команды принимают дополнительные меры предосторожности во время тренировок, а некоторые лиги до сих пор не приняли четкий план для возобновления сезона.

    Это может показаться временным приспособлением к пандемии, но существует много признаков, по которым становится понятно, что наша любимая игра изменится навсегда.

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    • Общаясь с испанскими СМИ, Лионель Месси признал, что мировой футбол стоит на пороге больших перемен. «Футбол никогда не будет прежним», — подчеркнула звезда «Барселоны». «Но не только он, я думаю, что вся наша жизнь никогда не будет прежней.

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    Месси абсолютно прав. Трудно не заметить, что футбол сейчас выглядит совсем иначе — от матчей за закрытыми дверями до усиленных протоколов безопасности и сокращенных календарей турниров.

    По мере роста безработицы во всем мире, корпорации будут тратить все меньше денег на спонсорские проекты, а ценность коммерческих партнерств и контрактов на телевидении будет уменьшаться. Все это будет означать уменьшение бюджетов клубов и, соответственно, зарплат футболистов.

    Поскольку маловероятно, что стадионы будут заполняться по всему миру, пока не создадут вакцину от коронавируса. Таким образом, клубы и лиги столкнутся с огромным падением доходов, которые были на продаже билетов и атрибутики. Финансовый пузырь, который создавался годами, сейчас просто лопается. Все, что было раньше, больше не имеет того смысла и ценности. Это заставит клубы пересмотреть подход к бизнесу.

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    • Чем больше клуб — тем ощутимее у него будут потери. Это касается и "Барселоны". Топ-клубам просто придется гораздо тщательнее прочитывать свой план трат во всех областях.

    Важно заметить, что стремление больших клубов вернуться к прежнему уровню доходов может ускорить неизбежное появление Европейской Суперлиги, которое отколется от остальных и соберет всех сильнейших. Это навсегда изменит футбол. Также стоит ожидать того, что многие клубы исчезнут с мировой карты. Маленькие и средние проекты просто больше не смогут существовать в новой финансовой реальности, не говоря уже о борьбе с лучшими коллективами Европы.

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    Пандемия затронет и механизмы трансферного рынка. Мы, вероятно, будем наблюдать серьезный спад активности его участников в следующие несколько окон, гораздо больше аренд и других форматов, которые позволяют сократить расходы. Президент "Барсы" Жозеп Бартомеу будет одним из тех, кто сделает ставку на обмены и аренды, чтобы поберечь наличные.

    Красивый и зрелищный футбол в конце концов вернется, а стадионы заполнятся фанатами. Но эта игра, как и весь мир, все равно не будет прежней. 0

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