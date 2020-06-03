Трансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»

ПСЖ за 50 млн евро выкупил у «Интера» нападающего Мауро Икарди. Приводим самые интересные комментарии медиа про этот трансфер.

ПСЖ добился 30-процентной скидки

«Когда "Интер" и ПСЖ договорились об аренде аргентинца, было решено, что сделка может быть заключена на постоянной основе за 70 млн евро, что в то время казалось разумной ценой. Но спустя девять месяцев он был продан на 20 млн евро меньше, ведь парижане заплатили за него 50 млн евро, хотя есть вероятность, что эта цифра возрастет до 58 млн евро благодаря бонусам», — пишет на страницах Marca Пабло Диас.

«В то время как большинство европейских топ-клубов с осторожностью смотрят в сторону трансферного окна, чемпион Франции способен выложить 50 млн евро за одного футболиста. Хотя мы еще не знаем, как будет производиться этот платеж — а, вероятно, он будет в рассрочку — примечательно то, что парижане вообще смогли договориться о такой сумме. Пытаясь не допустить его продажи в "Ювентус", "Интер" договорился о штрафе в 15 млн евро для ПСЖ, если они продадут форварда "бьянконери" до 2024 года».

Икарди может вынудить Кавани уйти

«Подписание форварда завершает испорченные отношения Мауро Икарди с "Интером", где его жена и агент Ванда Нара спровоцировала конфликт, раскритиковав игроков и руководство клуба по телевидению. Это привело к тому, что аргентинец был лишен капитанской повязки, а сам он объявил забастовку из-за того, как "нерадзурри" справились с ситуацией», — напоминает Goal.com.

«Теперь, когда нападающему предложили новую жизнь во Франции, кажется неизбежным, что Эдинсон Кавани покинет ПСЖ в качестве свободного агента этим летом, когда несколько ведущих европейских клубов выказали интерес к футболисту. Форвард стал чемпионом в первый сезон после того, как розыгрыш Лиги 1 в этом году был досрочно завершен».

Икарди прекрасно сыгрался с Мбаппе

«Многие наблюдатели были осторожны в оценках, когда Икарди присоединился к ПСЖ на правах аренды в конце летнего трансферного окна прошлого года. Но он быстро освоился во французском футболе и использовал свое превосходное первое касание, неуловимую подвижность и хладнокровие, чтобы забить 12 мячей в лиге, что на один меньше, чем у Неймара. Икарди и Мбаппе взаимодействуют особенно хорошо, читая рывки друг друга и эффективно используя свои шансы», — отмечает в материале AP Джером Пагмайр.

«Французская лига досрочно завершилась, тогда как Лига чемпионов должна быть завершена в конце лета. Если это так, то эти матчи могут оказаться последними для Кавани в клубе, к которому он присоединился за рекордные 64 млн евро в 2013 году. Первоначально испытав проблемы в завоевании расположения фанатов, которые сравнивали его с Ибрагимовичем и высмеивали его недостаточную реализацию, его оценили по достоинству за трудовую этику и командный дух».

Переход Икарди может помешать уходу Мартинеса в «Барселону»

«Переход Икарди в ПСЖ — плохая история для "Барселоны". "Интер" получит всего 59 млн евро за полноценный трансфер, аренду и бонусы. С такой выручкой у "нерадзурри" больше нет необходимости соглашаться на переговоры о продаже своего ведущего нападающего Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб. Как уже говорилось в течение недели, итальянская сторона потребует не меньше 110 млн евро», — написал в Twitter журналист Марсело Бехлер.

«Контракт Мартинеса с клубом действует до 2023 года, что лишь увеличивает шансы обуздать каталонцев, потребовав от них заплатить клаусулу или забыть об аргентинце. Учитывая финансовые проблемы "Барселоны", она вряд ли сможет найти необходимые средства для осуществления трансфера — вот почему она предлагает взамен игроков. Если бы ПСЖ разрешил Икарди вернуться в "Интер" после его аренды, его зарплата нанесла бы ущерб бюджету миланцев, и их можно было бы соблазнить выгодным предложением чемпиона Испании по Мартинесу», — говорится в блоге PSG Talk. 0