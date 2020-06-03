ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»

    Реакция прессы на переход аргентинца в ПСЖ

    Футбол ПСЖ Футбол Франции Ювентус Интер Футбол Италии Барселона Футбол Испании
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиТрансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне» Лионель МессиМесси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавируса «МЮ» в игре против «Интера»Рыжий принц спас в трудную минуту. О матче «Интера» и «МЮ» в 1/4 Лиги чемпионов 1998/99
  • 23:55
    • Эдер может остаться в «Локомотиве»
  • 18:31
    • CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» в июне
  • 17:58
    • РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона
  • 23:18
    • В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона
  • 20:40
    • «Зенит» начал групповые тренировки
  • 18:58
    • Николич: Будет тяжело заслужить уважение болельщиков «Локо»
  • 18:44
    • СМИ: Cтерлинг готов перейти в «Реал»
    Все новости спорта
    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    ПСЖ за 50 млн евро выкупил у «Интера» нападающего Мауро Икарди. Приводим самые интересные комментарии медиа про этот трансфер.

    ПСЖ добился 30-процентной скидки

    «Когда "Интер" и ПСЖ договорились об аренде аргентинца, было решено, что сделка может быть заключена на постоянной основе за 70 млн евро, что в то время казалось разумной ценой. Но спустя девять месяцев он был продан на 20 млн евро меньше, ведь парижане заплатили за него 50 млн евро, хотя есть вероятность, что эта цифра возрастет до 58 млн евро благодаря бонусам», — пишет на страницах Marca Пабло Диас.

  • Успех ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от этого новичка
  • Сможет ли клуб выиграть главный еврокубок?
  • 21/04/2020

    • «В то время как большинство европейских топ-клубов с осторожностью смотрят в сторону трансферного окна, чемпион Франции способен выложить 50 млн евро за одного футболиста. Хотя мы еще не знаем, как будет производиться этот платеж — а, вероятно, он будет в рассрочку — примечательно то, что парижане вообще смогли договориться о такой сумме. Пытаясь не допустить его продажи в "Ювентус", "Интер" договорился о штрафе в 15 млн евро для ПСЖ, если они продадут форварда "бьянконери" до 2024 года».

    Икарди может вынудить Кавани уйти

    «Подписание форварда завершает испорченные отношения Мауро Икарди с "Интером", где его жена и агент Ванда Нара спровоцировала конфликт, раскритиковав игроков и руководство клуба по телевидению. Это привело к тому, что аргентинец был лишен капитанской повязки, а сам он объявил забастовку из-за того, как "нерадзурри" справились с ситуацией», — напоминает Goal.com.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    «Теперь, когда нападающему предложили новую жизнь во Франции, кажется неизбежным, что Эдинсон Кавани покинет ПСЖ в качестве свободного агента этим летом, когда несколько ведущих европейских клубов выказали интерес к футболисту. Форвард стал чемпионом в первый сезон после того, как розыгрыш Лиги 1 в этом году был досрочно завершен».

    Икарди прекрасно сыгрался с Мбаппе

    «Многие наблюдатели были осторожны в оценках, когда Икарди присоединился к ПСЖ на правах аренды в конце летнего трансферного окна прошлого года. Но он быстро освоился во французском футболе и использовал свое превосходное первое касание, неуловимую подвижность и хладнокровие, чтобы забить 12 мячей в лиге, что на один меньше, чем у Неймара. Икарди и Мбаппе взаимодействуют особенно хорошо, читая рывки друг друга и эффективно используя свои шансы», — отмечает в материале AP Джером Пагмайр.

  • Лига чемпионов. Топ-10 тренеров в истории турнира
  • Кто входит в число самых титулованных тренеров главного еврокубка?
  • 26/05/2020

    • «Французская лига досрочно завершилась, тогда как Лига чемпионов должна быть завершена в конце лета. Если это так, то эти матчи могут оказаться последними для Кавани в клубе, к которому он присоединился за рекордные 64 млн евро в 2013 году. Первоначально испытав проблемы в завоевании расположения фанатов, которые сравнивали его с Ибрагимовичем и высмеивали его недостаточную реализацию, его оценили по достоинству за трудовую этику и командный дух».

    Переход Икарди может помешать уходу Мартинеса в «Барселону»

    «Переход Икарди в ПСЖ — плохая история для "Барселоны". "Интер" получит всего 59 млн евро за полноценный трансфер, аренду и бонусы. С такой выручкой у "нерадзурри" больше нет необходимости соглашаться на переговоры о продаже своего ведущего нападающего Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб. Как уже говорилось в течение недели, итальянская сторона потребует не меньше 110 млн евро», — написал в Twitter журналист Марсело Бехлер.

  • Месси прав: футбол никогда не станет прежним после коронавируса
  • Футбольный мир изменится после пандемии коронавируса, как и все остальные сферы жизни
  • Вчера

    • «Контракт Мартинеса с клубом действует до 2023 года, что лишь увеличивает шансы обуздать каталонцев, потребовав от них заплатить клаусулу или забыть об аргентинце. Учитывая финансовые проблемы "Барселоны", она вряд ли сможет найти необходимые средства для осуществления трансфера — вот почему она предлагает взамен игроков. Если бы ПСЖ разрешил Икарди вернуться в "Интер" после его аренды, его зарплата нанесла бы ущерб бюджету миланцев, и их можно было бы соблазнить выгодным предложением чемпиона Испании по Мартинесу», — говорится в блоге PSG Talk. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигах
  • 20/05/2020 в 20:26
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Федор Смолов
  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
    • 22:57 01/06/2020     «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д
  • «Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле
    • 12:30 28/05/2020     Жозе Моуринью
  • Сможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?
    • 07:53 29/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье местоПодопечные Юлиана Нагельсменна на выезде обыграли «Кельн» Вчера в 13:000
  • 00:38
    • Семин: Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру
  • 00:15
    • ЦСКА сыграет товарищеский матч с тульским «Арсеналом»
  • 16:16
    • В львовских «Карпатах» коронавирусом заразились 26 человек
    Федор Смолов Футбол Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июняПродолжит ли форвард «Локо» зарубежный вояж, покинет ли «Реал» молодой хавбек, переберется ли нападающий «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней 01/06/2020 в 22:570
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?
  • 3.12
    •
  • 00:52
    • ЦСКА надеется заполучить форварда сборной Канады
  • 00:44
    • Гарет Барри — самый грубый футболист в истории АПЛ
  • 00:28
    • Маркизио: Я перешёл в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус»
    «Герта» празднует гол в ворота «Хоффенхайма» Футбол Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии 01/06/2020 в 15:560
  • 14:09
    • РПЛ возобновится 19 июня
  • 21:55
    • Николич: В России сильный чемпионат, крепкие команды
  • 17:15
    • Финал Кубка России запланирован на 25 июля
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Динамо Ческе-Будеевице — Сигма Оломоуц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Словачко — Карвина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портимоненси — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.12
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие