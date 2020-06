Возвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство

Португальская Примейра является лишь одной из многих европейских лиг, возобновляющих игру после того, как в середине марта были прекращены почти все спортивные соревнования на континенте.

В Германии Бундеслига возобновила свою деятельность в мае, а в Англии Премьер-лига будет перезапущена 17 июня.

И хотя кажется очевидным, что титулы в этих турнирах уже гарантировано принадлежат мюнхенской «Баварии» и «Ливерпулю» соответственно, в Португалии ситуация в верхней части таблицы вовсе не такая однозначная и предрешенная.

Все прогнозы на Бундеслигу

Лишь одно очко разделяет две лидирующие команды, в то время как в зоне вылета и в гонке за путевки в европейскую квалификацию еще есть, за что бороться. Это лига, где в следующих 10 играх может случиться что угодно...

1. «Порту» — 60 очков

2. «Бенфика» — 59 очков

3. «Брага» — 46 очков

4. «Спортинг» — 42 очка

Когда мы думаем о португальском футболе, мы, конечно, думаем о «Порту» и «Бенфике». Эти два топ-клуба являются синонимами португальской Примейры, в то время как их соперничество выходит за пределы поля.

«О Класико» — это футбольный конфликт с политическим и культурным подтекстом между двумя крупнейшими городами Португалии и двумя наиболее титулованными клубами страны.

Конечно, «Спортинг» нельзя сбрасывать со счетов, но по большей части — и особенно в этом сезоне — соперничество «Порту» — «Бенфика» является главной достопримечательностью турнира.

Фактически, эти два клуба монополизировали титул чемпиона Примейры в течение почти двух десятилетий, а последний клуб, кроме «Порту» или «Бенфики», стал обладателем трофея в 2002 году.

В течение 18 лет «Порту» и «Бенфика» боролись изо всех сил за лидерство во внутреннем чемпионате, и в этом году идет одна из самых жестких титульных гонок со времени драматического и определяющего сезона 2012/13 годов.

Незадолго до того, как турнир был приостановлен, «Драконы» Сержиу Консейсау опережали своих соперников лишь на одно очко.

Команда Бруну Лаже проиграла только три раза в этом сезоне, причем два из этих поражений они потерпели от «Порту», который в начале февраля одержал победу со счетом 3:2 дома, и победил со счетом 2:0 на «Эстадио да Луз» в августе.

Поскольку оба клуба уже вылетели из еврокубков, на эту титульную гонку будут брошены все силы.

Они также встретятся друг с другом в финале Кубка Португалии, хотя уже было подтверждено, что решающий матч на «Эштадиу Насьонал» будет проходить без зрителей.

Среда 3 июня

«Портимоненсе» — «Жил Висенте» (21:00)

«Фамаликан» — «Порту» (23:15)

Четверг 4 июня

«Маритимо» — «Витория Сетубал» (21:00)

«Бенфика» — «Тондела» (21:15)

«Витория Гимарайнш» — «Спортинг» (23:15)

Пятница 5 июня

«Санта-Клара» — «Брага» (21:00)

«Авеш» — «Белененсеш» (23:15)

Суббота 6 июня

«Боавишта» — «Морейренсе» (23:15)

Все футбольные трансферы

Воскресенье 7 июня

«Риу Аве» — «Пасуш де Феррейра» (23:00)

Если события не примут драматический поворот, «Брага» наверняка обеспечит себе путевку в квалификацию Лиги Европы — в данный момент «архиепископы» время находятся на расстоянии семи очков от первых двух команд, но на восемь очков опережают пятую.

Впрочем, этого нельзя сказать о «Спортинге». Третьему самомум успешному клубу Португалии, безусловно, нужно оглядываться через плечо: «Риу Аве» и «Витория Гимарайнш» отстают на четыре и пять очков соответственно.

То, насколько это небольшое преимущество в очках, становится еще яснее при просмотре списка матчей на этой неделе: «Витория Гимарайнш» сыграет против «Спортинга».

Победа хозяев сократила бы отставание до двух очков, и если в то же время «Риу Аве» сможет набрать три очка в матче против близкого к зоне вылета «Пасуша де Феррейра» в воскресенье, тогда в этой гонке за еврокубке их будет отделять от «Спортина» только одно очко.

Конечно, Рубен Аморим может развеять эту неуверенность победой над «Виторией Гимарайнш», но эта задача еще более усложняется отсутствием ключевого игрока и лучшего бомбардира клуба в этом сезоне Бруну Фернандеша, который уехал в «Манчестер Юнайтед» в январе.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Фамаликан» также нельзя сбрасывать со счетов, у команды 37 очков, как и у «Витории Гимарайнш», но тяжелый матч против «Порту» в среду может выбить их из борьбы.

На дне таблицы дела обстоят не так интенсивно, как в Премьер-лиге или Бундеслиге: «Портимоненсе» от безопасности отделяет 6 очков, в то время как занимающий последнюю строчку «Авеш» набрал всего 13 очков в этом сезоне и отстает на 9 очков от 16 места, сохраняющего их статус в Примейре.

«Портимоненсе», который может похвастаться экс-лидером «Вест Хэма» Рикарду Ваш Те, бывшей суперзвездой «Атлетико Мадрид» Джексоном Мартинесом и племянником Луиш Боа Морте, Аилтоном, должен начать набирать очки или команда рискует увеличить разрыв между собой и «Пасуш де Феррейра».

Франсишку Тринкан: 20-летний креативный вингер уже был перехвачен «Барселоной» за весьма солидную сумму, так что теперь у вас есть шанс увидеть как зарождается его карьера на родине, прежде чем он переедет на легендарный газон «Камп Ноу».

Наделенный хитростью и обширным атакующим репертуаром, Тринкно может действительно сыграть решающую роль для «Браги» и помочь ей оторваться от соперников своими балетными пируэтами и слаломными пробежками.

Адель Таарабт: Юркий как ртуть марокканец играет за «Бенфику» с 2015 года, но только сейчас он начинает демонстрировать те свои качества, которые заставляли фанатов «КПР» вскакивать со своих мест на «Ловтус Роад».

Несмотря на то, что Таарабт приобрел репутацию благодаря своим финтам и технике в роли атакующего игрока, в этом сезоне в системе Бруну Лаже он привыкает к роли играющей из глубины «Шестерки», и результаты были по меньшей мере привлекательными…

Маркус Эдвардс: лондонский игрок атаки пошел на решительный шаг, сменив комфорт «Тоттенхэма» на португальский футбол прошлым летом, и это смелое решение, безусловно, было оправдано.

Миниатюрный и умелый вингер, Эдвардс был неплох на севере Лондона, но в футболе Премьер-лиги чувствовал себя ограниченным. Он отточил и преумножил свои таланты на «Афонсу Энрикиш», играя за «Виторию Гимарайнш».

Тони Мартинес: Ответнитесь, фанаты «Вест Хэма». Многие призывали, чтобы молодому испанцу дали больше шансов в клубе, почти постоянно терпящим неудачу в подборе правильной «девятки», но приобретение Себастьяна Халлера в значительной степени сигнализировало о скором отъезде Мартинеса из восточного Лондона.

Сейчас он играет в «Фамаликане», и его восемь голов, делающиего его четвертым лучшим бомбардиром в этом сезоне, являются одной из главных причин, по которым его команда борется за место в первой четверке.

Джексон Мартинес: купленный у «Порту» в 2015 году, чтобы стать частью перестройки «Атлетико» колумбиец на протяжении многих лет страдал от травм, и теперь борется с «Портимоненсе» за выживание.

33-летний футболист уже намекнул, что этот сезон будет его последним, настолько серьезны его проблемы с травмой, так что ловите последний шанс увидеть этого плодовитого бомбардира в действии до того, как он повесит бутсы на гвоздь.

Всё о футболе России

Алекс Телес: Будучи связанным слухами с переходом в Премьер-лигу, где в борьбе за него лидирует «Челси», бразильский левый защитник является лучшим бомбардиром «Порту» в этом сезоне, забив восемь голов.

Конечно, пять из них были забиты с пенальти, а два после стандартов, но «Порту» в настоящее время занимает первое место, а их лучший бомбардир — защитник с восемью голами.

21 — FC Porto have scored 21 goals from set pieces in the Primeira Liga this season; more than any other side. Lab. pic.twitter.com/fUk4mMetZ9