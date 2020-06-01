Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня

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    Продолжит ли форвард «Локо» зарубежный вояж, покинет ли «Реал» молодой хавбек, переберется ли нападающий «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней

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    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Локомотив», форвард, 30 лет

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, арендованный «Сельтой», интересен турецким клубам, сообщает Fotospor.

    По данным издания, россиянин входит в сферу интересов «Бешикташа». Игрока также предложили и «Галатасараю» и «Фенербахче».

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    • Главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин попросил руководителей клуба начать работу над трансфером Смолова, пока не активизировались конкуренты.

    По данным СМИ, нападающий не хочет оставаться в «Локомотиве» даже после ухода главного тренера Юрия Семина.

    Приоритет для Смолова — остаться в Испании. Если «Сельта» вылетит из Ла Лиги, форвард будет искать другой вариант в Европе.

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    • Напомним, что «Сельта» арендовала нападающего в конце января и рассчитывает продлить соглашения до фактического завершения сезона, прерванного из-за коронавируса.

    У галисийского клуба есть опция выкупа Смолова у «Локомотива». Называлась сумма от 6 до 10 млн евро.

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    По информации источника, испанцы не станут выкупать россиянина по окончанию соглашения.

    Смолов с зимы провел 6 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол — на выезде «Реалу».

    Наш прогноз: «Локомотив»

    Педро

    «Челси», полузащитник, 32 года

    Педро Родригес

    Полузащитник «Челси» Педро Родригес может продолжить карьеру в Италии, сообщает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    Контракт 32-летнего испанца рассчитан до 30 июня, и интерес к экс-игроку «Барселоны» проявляет «Ювентус».

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    • Тренер туринцев Маурицио Сарри не против приглашения в команду Педро, с которым работал в Лондоне, но возраст игрока может стать препятствием на пути к осуществлению сделки.

    Значение будет также иметь ситуация вокруг Дугласа Косты, который может уйти из «Юве».

    Все футбольные трансферы

    «Рома» тоже интересуется Педро, еще с января.

    Футболист забил 1 гол и отдал 2 результативных паса в 9 матчах АПЛ в этом сезоне.

    Наш прогноз: «Челси»

    Мбайе Ньянг

    «Ренн», нападающий, 25 лет

    Мбайе Ньянг

    Нападающий «Ренна» Мбайе Ньянг может покинуть команду, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

    На 25-летнего футболиста сборной Сенегала претендуют «Марсель» и «Тоттенхэм».

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    • «Шпоры» уже контактировали с окружением Ньянга, однако в лондонском клубе игроку предлагают минимальное игровое время.

    В то же время в услугах Ньянга заинтересован лично тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, который уже общался с форвардом.

    Кроме того, жена Ньянга из Марселя, и футболист недавно решил купить там виллу.

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    По информации Canal Football Club, Ньянг даже готов на понижение зарплаты, чтобы перейти в «Марсель». По контракту до 2023 года он сейчас получает примерно 220 тысяч евро в месяц.

    «Ренн» может продать форварда за сумму около 30 миллионов евро, включая бонусы.

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    В 26 матчах досрочно завершившегося в Лиге 1 сезона Ньянг забил 10 голов.

    Наш прогноз: «Марсель»

    Жуан Жезус

    «Рома», защитник, 25 лет

    Жуан Жезус

    Защитник «Ромы» Жуан Жезус может переехать в Турцию, сообщает Sporx.

    По информации издания, бразилец интересен «Фенербахче» и «Галатасараю».

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    • Отмечается, что игрок недоволен количеством игрового времени в Риме (3 матча в Серии А) и хочет покинуть столичный клуб.

    В свою очередь, «Роме» интересен защитник «Галатасарая» Маркао Тейшейра. Турки согласны продать его лишь за сумму, превышающую 13 миллионов евро.

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    Отметим, что зимой Жезусом интересовались «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». Также сообщалось, что он согласовал 3-летний контракт с «Фиорентиной», но переход не состоялся.

    Наш прогноз: «Рома»

    Мараш Кумбула

    «Верона», защитник, 20 лет

    Мараш Кумбула

    Защитник «Вероны» Мараш Кумбула может сменить клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

    20-летним албанцем интересуется туринский «Ювентус». «Верона» оценивает трансфер Кумбулы в 30 млн евро.

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    • Ранее появлялась информация, что переговоры «Интера» с игроком находятся на продвинутой стадии.

    На Кумбулу также претендуют «Лион», «Эвертон» и «Тоттенхэм». Ранее защитник отклонил предложение «Наполи».

    Его контракт рассчитан до июня 2022 года.

    Наш прогноз: «Интер»

    Мартин Эдегор

    «Реал», полузащитник, 21 год

    Мартин Эдегор

    Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий за «Реал Сосьедад» на правах аренды, может сменить команду этим летом.

    По информации SportMediaset, за 21-летним норвежцем следит «Милан», который прошлым летом уже проявлял интерес к игроку.

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    • Стоимость игрока составляет около 40 миллионов евро, поэтому «Милан» может попытаться арендовать Эдегора с правом выкупа.

    Ранее сообщалось, что Эдегор входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана на следующий сезон. Игрока отзовут из аренды и дадут шанс в команде.

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    В 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне Эдегор забил 4 гола и отдал 6 передач.

    Наш прогноз: «Реал»

    Фаузи Гулям

    «Наполи», защитник, 29 лет

    Фаузи Гулям

    Защитник «Наполи» Фаузи Гулям может сменить клуб летом, сообщает Football Italia со ссылкой на La Nazione.

    Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» считает, что команда должна начать перестройку под руководством главного тренера Дженнаро Гаттузо, для чего ему будет предложен новый контракт.

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    • Клуб намерен продать игроков, прошедших пик своего развития, и в их число входит и Фаузи Гулям. По данным издания, 29-летним алжирцем интересуется «Фиорентина».

    В нынешнем сезоне Гулям провел за неаполитанцев 5 матчей в Серии А.

    Наш прогноз: «Фиорентина» 0

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