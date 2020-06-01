Группа смерти соответствовала своему статусу. В 1998-м «МЮ» и «Барсе» пришлось разойтись миром

Встреча в Манчестере запомнилась красивой игрой, быстрыми атаками и шестью голами.

Группа, в которой не позавидуешь аутсайдеру

В сезоне 1998/99 в Группе D собралась компания из «Баварии», «МЮ» и «Барсы». К этому трио присоединился скромный клуб из Дании «Брондбю», который после первого тура с поднятыми вверх руками наблюдал за тем, как гранды трех сильнейших лиг планеты спорили за верхнюю часть таблицы.

В первом туре «Брондбю» шокировал мюнхенцев, когда с 87-й по 90-ю минуту забил два гола и вырвал волевую победу со счетом 2:1. В тот же вечер «Юнайтед» и «Барса» решали, кто из них круче, но обошлись ничьей, благодаря чему «Брондбю» возглавил турнирную таблицу. За такую дерзость датчане были наказаны пятью поражениями и 17 пропущенными голами в следующих пяти встречах.

С чего начинался перфоманс на «Олд Траффорд»

Игра в Манчестере, проходившая 16 сентября 1998-го, стартовала под овации в честь сэра Алекса и переросла в песнопения в адрес любимого клуба. Такой заряд с трибун погнал «манкунианцев» вперед уже с начала поединка.

За 15 минут «красные дьяволы» создали пару жирных моментов, один из которых завершился попаданием Сульшера в перекладину. На 17-й минуте «Барселона» все же дрогнула от стартового штурма хозяев. Предголевым действием отметился Бекхэм, который здорово разобрался с оппонентом на правом фланге и выполнил кросс в штрафную. Адресная передача Бекса была успешно доставлена Гиггзу, который головой направил мяч в ворота, забив 250-й гол «Юнайтед» в еврокубках.

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Лига чемпионов 1998/99

После первого гола в игре обе стороны обменялись вялыми или неточными ударами, которые не несли в себе никакой остроты. Однако голевая засуха не затянулась на десятки минут, так как уже на 24-й неуловимый Бекхэм в очередной раз выполнил хорошую подачу с правого края, которую Дуайт Йорк попытался превратить в голевую эффектным ударом через себя. Удар вышел годным, но голкипер Хесп успел на него среагировать, после чего мяч попал в защитника каталонцев, отскочил к Полу Скоулзу, который, находясь во вратарской, прошил рамку и подарил «МЮ» преимущество в два гола.

После двух пропущенных «Барса» проснулась

Команду ван Гала подобный расклад событий не мог устраивать, но «Барселона» сама поплатилась за свою пассивность. А теперь, когда прижало, пришлось лететь исправлять ситуацию.

В тот момент игра обрела новый градус и стала жарче, матч начал проходить на ответных курсах. Команды создавали убойные возможности для взятия ворот, но по разным причинам мяч пока не летел в сетку. В одном из эпизодов сине-гранатовые все же забили, только взятие ворот отменил итальянский реф Стефано Браски, так как секундами ранее он увидел фол в атаке.

Матч на «Олд Траффорд» смотрелся на одном дыхании, веселья на поле хватало, но, к сожалению, по регламенту команды вынуждены были пойти на перерыв. Все самое интересное соперники припасли на второй тайм.

К часу игры счет стал равным

В составе «Барселоны» самым активным футболистом был Ривалдо. Бразилец пытался сыграть в роли завершителя или в качестве ассистента. На 46-й минуте второго тайма ему далось последнее, правда, не обошлось без везения после серии тычков.

Ривалдо получил пас от Фигу рядом со штрафной площадью, после чего он пытался прорваться сквозь защиту «МЮ» и не в тему упал (конечно, не без помощи английской команды). Мяч отскочил к оборонцам в белом, а затем угодил в лежачего Ривалдо. От бразильца круглый срикошетил в ноги к Сонни Андерсону, который уже расстреливал рамку Шмейхеля. Как оказалось, даже выбывший из эпизода Ривалдо может угрожать соперникам, 2:1.

Забитый гол прибавил гостям настроения, «Барселона» искала шансы для второго гола. Возможность сравнять счет сине-гранатовые получили на 57-й минуте, когда Стам сбил Ривалдо в штрафной, что послужило поводом для назначения пенальти. С точки идеально своим шансом распорядился Джованни, который мощно пальнул в правый угол. Петер Шмейхель угадал направление, но с таким плотным выстрелом справиться было нереально, 2:2.

В матч вмешалась еще пара стандартов

«Барса» на кураже могла спокойно идти забивать третий, если бы не тактические указания сэра Алекса Фергюсона, благодаря которым «Юнайтед» забрал мяч под контроль. Второй тайм «дьяволы» откровенно проваливали, потому им необходимо было реабилитироваться.

Спустя пять минут после гола каталонцев «манкунианцы» на левом фланге заработали штрафной. Когда к установленному мячу подходит Бекхэм, это по определению становится опасно. На 63-й минуте Бекс снова подтвердил статус мастера исполнения штрафных, красиво закрутив мяч над стенкой прямо в дальнюю девять. Беспомощному Руду Хеспу пришлось раздосадовано вытаскивать из сетки третий раз за игру.

Шедевр Бекхэма огорчил футболистов «Барсы», так как сине-гранатовые могли сами повести в счете, но теперь им пришлось еще раз отыгрываться. Подопечные ван Гала без промедлений взялись за дело. Во втором тайме «Юнайтед» был хуже и выезжал лишь благодаря гандикапу, установленному до перерыва.

В очередном быстром наступлении Луис Энрике справа подал на Андерсона, который головой пробил в перекладину. Мяч отскочил в поле и дальше начался пинбол. Как и в аркадной игре, мяч летал по вратарской «МЮ» и ударялся о кучу преград. В итоге Луиш Фигу продырявил всех, попав в ворота, однако арбитр отменил гол, зафиксировал игру рукой Ники Батта и назначил пенальти, удалив перед этим провинившегося. «Барса» возмущалась, но все же решила эпизод с 11-метров. Луис Энрике переиграл Шмейхеля аккуратным ударом в левый угол.

Провальный старт перед треблом

Третий гол и удаление деморализовали «МЮ», который остаток поединка провел в обороне. «Барса» была близка к четвертому голу, но встреча двух неуступчивых футбольных титанов завершилась вничью — 3:3.

В сезоне 1998/99 сэр Алекс Фергюсон привел свою команду к трем титулам. «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны и взял «Большие уши». Этот успех стал плодом кропотливой работы шотландского специалиста со своими подопечными.

Начало сезона «красные дьяволы» провели неубедительно. В первых двух встречах в АПЛ «Юнайтед» сыграл вничью и перед сложным сентябрьским календарем, где «МЮ» предстояло сразиться с «Барсой», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Баварией», «манкунианцы» находились не в лучшем расположении духа.

В сентябрьских встречах «Юнайтед» уступил только «Арсеналу» в Премьер-лиге. К 30 сентября «МЮ» занимал шестое место в чемпионате и довольствовался предпоследней позицией в ЛЧ. Но плохой старт лишь закалил коллектив Фергюсона и привел его к золотым вершинам. 0