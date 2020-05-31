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    Первыми задали темп, провалили концовку и оказались вне плей-офф. О матче Испании и Нигерии на ЧМ-1998

    Поговорим об игре в Нанте, которая начиналась для испанцев ровно, а финальный отрезок закончился катастрофой

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании Сборная Нигерии
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    Испания — Нигерия. Чемпионат мира 1998Первыми задали темп, провалили концовку и оказались вне плей-офф. О матче Испании и Нигерии на ЧМ-1998 Флориан Кофельдт«Шальке» продолжает падать, «Вердер» все ближе к спасению Левандовски забил 29-й мяч в сезоне«Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
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    Испания — Нигерия. Чемпионат мира 1998
    Испания — Нигерия. Чемпионат мира 1998
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    К сожалению, в ближайшем будущем нам не видать крупных национальных турниров, но в архивах хватает классных игр, эмоции которых можно пережить снова.

    Жизненно важно хорошо начать

    На чемпионате мира 1998-го года Испания и Нигерия оказались вместе в Группе D с Парагваем и Болгарией. Что в девяностых, что в нулевых, что в текущий период эти соперники выглядят для «Фурии Рохи» вполне себе проходными. Но мундиаль во Франции превратился в турнир-разочарование для болельщиков Испании, которая провела невзрачный групповой этап и по делу покинула ЧМ.

    В первом туре испанцы играли с нигерийцами. Встреча датирована 13 июня 1998-го. Проходила она на стадионе «Божуар» в Нанте. На то время арена вмещала 35,5 тысяч болельщиков. В день матча стадион, согласно официальным протоколам, посетило чуть больше 33 тысяч фанатов.

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    • Чемпионат только начался, поэтому у команд было право первой ошибки, однако резвый старт в первом туре мог закрепить за любой командой статус лидера и первое место перед двумя следующими матчами. В Группе D это прежде всего имело отношение к Испании, которая считалась главным претендентом на попадание в плей-офф.

    Битва тренеров-середняков

    В 1998-м году свой последний сезон у руля Испании проводил тренер Хавьер Клементе. Уроженец Страны Басков не был каким-то выдающимся игроком, а после завершения карьеры футболиста превратился в посредственного менеджера, который в восьмидесятых пару раз привел «Атлетик» к чемпионству. Специалист, сменивший за всю профессиональную деятельность около 20 рабочих мест, руководил сборной уже шестой год, что было рекордом в его тренерской карьере, а так — год-другой считался потолком (не принимая во внимание «Атлетик»).

    Сборной Нигерии с 1997-го и до конца чемпионата мира управлял Бора Милутинович. Наставник, родившийся в годы существования Югославии, в большей части своей тренерской карьеры довольствовался одним сезоном работы с какой-нибудь простецкой сборной или средненьким клубом. Разумеется, ни о каких больших достижениях при подобном резюме упомянуть нереально.

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    • На игру против Нигерии Клементе применил тактическую расстановку 4-4-2. Центр испанской команды насыщали Рауль, Фернандо Йерро, Мигель Анхель Надаль и Луис Энрике. Двумя форвардами выступили Кико и Альфонсо Перес.

    Нигерийская сборная сыграла по схеме 4-4-1-1 с Финиди Джорджем, Мутиу Адеподжу, Сандеем Олисе и Лавалем в центре. Под нападающим расположился Джей-Джей Окоча, ну а главной звездой атаки, конечно же, был Виктор Икпеба.

    Класс Испании против желания Нигерии

    В дебюте встречи «Фурия Роха» усилиями одного только Рауля могла несколько раз выходить вперед. Однако голкипер «Суперорлов» Руфаи и каркас ворот не дали молодому форварду Испании отличиться на старте поединка.

    Но и сборная Нигерии к первой половине тайма успела создать несколько острых ситуаций, некоторые из них даже заканчивались опасными ударами в створ.

    Испания — Нигерия. Чемпионат мира 1998

    Первый гол во встрече на «Божуар» был забит на 20-й минуте. За десятки секунд до взятия ворот Моби Опараку сбил Альфонсо Переса. Арбитр из Штатов Эсфандьяр Бахармаст назначил штрафной. К мячу подошел Йерро. Фернандо сделал короткий разбег и пробил с подкруткой, которая обвела стенку с внешней стороны. В итоге круглый влетел в дальний нижний угол, а Руфаи даже не среагировал на точный выстрел Йерро.

    Нигерийцам понадобилось всего четыре минуты, чтобы восстановить паритет. На помощь африканской команде пришел угловой. Во время навеса Лаваля с флажка Йерро и Кико не накрыли должным образом Адеподжу, который выпрыгнул между двух игроков в белом и направил мяч головой в угол. Круглый попал в голову стоящему на штанге Ферреру и оказался в воротах, 1:1. Возможно, если бы не защитник около стойки, Субисаррета засейвил угрозу, однако мяч уже побывал в сетке. Будьте добры, вынимайте.

    Рауль взял свое упорством

    После пары голов две сборные продолжали обмениваться любезностями в атаке. Пока Испания с помощью забросов пыталась создать железобетонный шанс, нигерийцы практически каждый свой поход вперед завершали ударами. Удары не всегда были опасными, но они все же были, что не могло не радовать тренера.

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    • К перерыву ничего стоящего не прошло, а после отдыха «Фурия Роха» быстро забила гол стараниями Рауля, который отклеился от опеки и замкнул ногой в касание длинный пас в исполнении Йерро. Мадридская связка сыграла во благо национальной команде, Испания во второй раз повела, но по такой игре становилось очевидно, что забитые мячи еще будут, к тому же они могут прилететь в обе стороны.

    Удачная пятиминутка Нигерии

    Со вторым голом Испания обрела не только превосходство в счете, но и собственную уверенность в положительном исходе встречи. «Фурия Роха» продолжала накапливать впустую потраченные моменты, в то время как Нигерия ничем толковым не отвечала вплоть до 73-й минуты.

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    В очередном походе к воротам испанцев, коих во второй половине встречи существенно уменьшилось, Гарба Лаваль вбежал с мячом в штрафную площадь и дотянул практически до нулевого угла. Футболист Нигерии решил выполнить прострел, но в игру вступил Андони Субисаррета, который на ровном месте ошибся, отправив мяч рукой в сетку. Косяк голкипера стал ключевым не только в конкретном эпизоде, но и во всем матче.

    Пока Рауль втаптывал в землю очередные возможности, придуманные партнерами, нигерийцы еще раз испортили настроение и без того чувствующему вину голкиперу. Спустя пять минут после второго забитого мяча команда Боры Милутиновича эффектно совершила полноценный камбэк благодаря пушке из-за пределов штрафной в исполнении Олисе, который поймал мяч на лету, а затем в касание хлопнул его прямо в угол сквозь лес футболистов обеих команд.

    Одна неудача повлекла за собой другие

    Своим острым желанием, неумолимой способностью терпеть и определенной долей везения Нигерия вытащила сложный матч, в котором дважды уступала. Победа представителей Африки со счетом 3:2 вывела их на чистое первое место в квартете D, а Испания шла позади всех с нулем очков.

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    • В следующем поединке с Парагваем «Фурия Роха» вообще не забила, как и ее соперник, а нигерийцы победили Болгарию и обеспечили себе путевку в плей-офф. 24 июня 1998-го года испанцы разнесли Болгарию — 6:1, однако эта победа стала прощальным жестом, поскольку в заключительном туре Нигерия сдалась Парагваю, который в итоге финишировал вторым. 0

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