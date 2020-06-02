Рыжий принц спас в трудную минуту. О матче «Интера» и «МЮ» в 1/4 Лиги чемпионов 1998/99

После добротного первого поединка с «нерадзурри» на «Олд Траффорд» «МЮ» противостоял «интеристам» на «Сан-Сиро».

Прошли боевое крещение тяжелой группой

В сезон, который закончится для «МЮ» победой в Лиге чемпионов, команда сэра Алекса Фергюсона столкнулась с жесткой конкуренцией за «Большие уши» еще на стадии групповых баталий.

Оказавшись в Группе D «красные дьяволы» вынуждены были разыгрывать путевки в плей-офф с «Баварией», «Барселоной», и формально с датским «Брондбю». Последняя команда за два матча получила в свою сетку 11 голов от «манкунианцев», а вот с первыми двумя коллективами пришлось повоевать.

На старте Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» заработал два балла в играх с «Барсой» — 3:3 и «Баварией» — 2:2. Затем «МЮ» провел два легких поединка с представителями Дании (6:2 и 5:0), после чего коллектив сэра Алекса еще два раза ограничился ничейными исходами с «Барселоной» — 3:3 и «Баварией» — 1:1.

На протяжении всей групповой кампании три команды-участницы шли ровно, но в итоге мюнхенцы финишировали первыми с 11 баллами, а «манкунианцы» закрепили за собой вторую позицию с 10 очками. С 8 пунктами сине-гранатовые оказались третьими.

От квалификации до лидерства в квартете

«Интер» в сезоне 1998/99 шатало в разные стороны. За один футбольный год миланский клуб успел поменять четыре тренера. В Серии А он финишировал только восьмым, из Кубка страны вылетел в полуфинале, а из Лиги чемпионов — на стадии 1/4.

На начальном этапе еврокубков «Интер» вел за собой итальянский специалист Луиджи Симони. Под его крылом «нерадзурри» разнесли «Сконто» во втором квалификационном раунде с общим счетом 7:1.

Избиение слабых в квалификации завело «Интер» в мощную Группу C с «Реалом», московским «Спартаком» и «Штурмом». Австрийцы с 16 пропущенными голами и 1 баллом на счету выбыли из гонки еще до ее старта, а вот итальянскому клубу удалось занять первое место в таблице, насобирав 13 очков.

На данной стадии «нерадзурри» четырежды выиграли, сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и влетели «Реалу» в самом начале пути (0:2). Несмотря на определенные успехи в группе, Симони был уволен с должности и на последний поединок со «Штурмом» команду готовил уже Мирча Луческу. С ним миланский клуб обыграл австрийцев в гостях со счетом 0:2. Оказавшись на готовеньком, теплом местечке в ЛЧ, румынский специалист ожидал четвертьфинала.

Первый матч «Юнайтед» взял всухую

3 марта 1999-го года на «Олд Траффорд» прошла первая игра двухматчевого противостояния. В тот вечер 54 тысячи фанатов стали свидетелями годного выступления в исполнении «Манчестер Юнайтед».

Команда сэра Алекса Фергюсона забила два гола стараниями Дуайта Йорка и не позволила Саморано, Роберто Баджо и Джоркаеффу ответить своим взятие ворот. В первой встрече за «Интер» не сыграл Роналдо, но ко второму поединку «Зубастик» уже был готов.

Самоотдача высокого уровня

Через две недели после матча на «Олд-Траффорд» «Сан-Сиро» собрал 79 тысяч болельщиков, приехавших увидеть ответку между двумя мощными составами.

Перед «Интером» первоначально стояла задача отыграть гандикап в два гола, поэтому Мирча Луческу решил использовать расстановку 3-4-1-2. С тремя центральными защитниками и внушительной серединой поля «нерадзурри» поддерживали двух центрфорвардов Роналдо и Саморано.

«Интер» — «МЮ». Лига чемпионов 1998/99

Сэр Алекс Фергюсон дал понять, что его команде важнее всего будет сохранить счет и постараться поймать итальянцев на быстрых контрвыпадах. На игру в Милане шотландец расставил своих подопечных по схеме 5-3-2. На 90 минут Пол Скоулз вынужден был сменить амплуа и пополнить ряды центральных оборонцев, в то время как середину насыщали Бекхэм, Кин и Гиггз. Впереди «Юнайтед» рассчитывал на класс Энди Коула и Йорка.

Со старта поединка миланцы ринулись в бой. Без всякой разведки «интеристы» начали пользоваться слабыми местами в защите «Юнайтед», коих было не так много, как хотелось бы команде Луческу. «МЮ», хоть и выглядел хуже, не играл на отбой и отвечал хозяевам своими походами вперед.

На двоих команды создали более десятка полумоментов, а реально острых эпизодов было гораздо меньше. Коллектив сэра Алекса исполнял свои немногочисленные удары очень неточно, защита «Интера» действовала внимательно. А вот сами «интеристы» попадали в створ и каркас ворот, однако решить хоть какой-то эпизод в свою пользу им не удалось.

У «Интера» был вагон времени

В матчах, где команде нужно себя вытаскивать, абсолютно нормальным является желание забить быстро. В данной ситуации «Интеру» хорошо было бы отквитать один гол до перерыва, но «МЮ» выстоял.

План Фергюсона работал, а вот Луческу пришлось думать, что исправлять. Румынский специалист принял решение выпустить на поле Николу Вентолу, который на 59-й минуте заменил Роналдо. Рокировка Мирчи сработала через четыре минуты.

В ходе очередной навалы в штрафную «Манчестера» Бенуа Коэ черпачком забросил мяч на Вентолу. Этот пас дезориентировал всю защитную линию «МЮ», Рой Кин в попытке перехвата махнул мимо, а Никола, оказавшись на ударной позиции, спокойно направил мяч в сетку.

«МЮ» дотерпел и наказал «Интер»

Забитый гол приободрил хозяев, которые контролировали ход матча и должны были отквитать всего 1 мяч. «Нерадзурри» принялись проводить массированные атаки, однако собственными шансами «Интер» распоряжался безответственно. Да, в некоторых эпизодах не обходилось без спасений Шмейхеля, но в большей части наступлений «интеристы» сами все портили на финальном рубеже.

Встреча становилась жарче, отчего и грубостей на поле стало больше. Во втором тайме судья Жиль Вессьер показал пять желтых. Команды легко отделались, так как жестких столкновений хватило бы еще на пару-тройку горчичников.

Время в напряженной встрече летело молниеносно. «Интеру» никак не удавалось вскрыть организованную оборону «Юнайтед». В любой момент гости могли дать слабину, поэтому за пару минут до компенсированного времени они пошли в наступление. Сместившись ближе к правому краю, Гари Невилл выполнил точную подачу на Энди Коула. Форварда «МЮ» вообще никто не накрывал, благодаря чему у игрока была уйма времени на периферийную оценку ситуации. Нападающий аккуратно сделал скидку головой на Скоулза, а Пол с нескольких метров прошил вратаря и направил мяч в сетку.

По такой игре шансы «Интера» на успех свелись к нулю, а Скоулз в очередной большой и сложной встрече отпахал в защите почти все 90 минут, в концовке подключился к атаке и решил судьбу двухматчевого противостояния. 0