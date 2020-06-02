ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Рыжий принц спас в трудную минуту. О матче «Интера» и «МЮ» в 1/4 Лиги чемпионов 1998/99

    Поговорим о матче Лиги чемпионов 1998/99, в котором «Юнайтед» столкнулся с серьезным давлением «Интера»

    Футбол Лига чемпионов Интер Футбол Италии Манчестер Юнайтед Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» в игре против «Интера»Рыжий принц спас в трудную минуту. О матче «Интера» и «МЮ» в 1/4 Лиги чемпионов 1998/99 Тимо ВернерШесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье место Федор СмоловТрансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • 14:09
    • РПЛ возобновится 19 июня
  • 14:24
    • «Оренбург» предлагал Деспотовичу бесплатно доиграть сезон — СМИ
  • 12:53
    • Формула-1 презентовала расписание первых восьми Гран-при сезона
  • 11:49
    • «Реал» будет доигрывать сезон на нейтральном стадионе
  • 11:16
    • Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
  • 10:18
    • Клубы АПЛ могут использовать звуки трибун с FIFA 20
  • 08:35
    • Хавбек московского «Динамо» интересен французским клубам
    Все новости спорта
    «МЮ» в игре против «Интера»
    «МЮ» в игре против «Интера»
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    После добротного первого поединка с «нерадзурри» на «Олд Траффорд» «МЮ» противостоял «интеристам» на «Сан-Сиро».

    Прошли боевое крещение тяжелой группой

    В сезон, который закончится для «МЮ» победой в Лиге чемпионов, команда сэра Алекса Фергюсона столкнулась с жесткой конкуренцией за «Большие уши» еще на стадии групповых баталий.

    Оказавшись в Группе D «красные дьяволы» вынуждены были разыгрывать путевки в плей-офф с «Баварией», «Барселоной», и формально с датским «Брондбю». Последняя команда за два матча получила в свою сетку 11 голов от «манкунианцев», а вот с первыми двумя коллективами пришлось повоевать.

  • Группа смерти соответствовала своему статусу. В 1998-м «МЮ» и «Барсе» пришлось разойтись миром
  • На старте еврокубкового сезона 1998/99 «МЮ» на «Олд Траффорд» принимал «Барселону»
  • Вчера

    • На старте Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» заработал два балла в играх с «Барсой» — 3:3 и «Баварией» — 2:2. Затем «МЮ» провел два легких поединка с представителями Дании (6:2 и 5:0), после чего коллектив сэра Алекса еще два раза ограничился ничейными исходами с «Барселоной» — 3:3 и «Баварией» — 1:1.

    На протяжении всей групповой кампании три команды-участницы шли ровно, но в итоге мюнхенцы финишировали первыми с 11 баллами, а «манкунианцы» закрепили за собой вторую позицию с 10 очками. С 8 пунктами сине-гранатовые оказались третьими.

    От квалификации до лидерства в квартете

    «Интер» в сезоне 1998/99 шатало в разные стороны. За один футбольный год миланский клуб успел поменять четыре тренера. В Серии А он финишировал только восьмым, из Кубка страны вылетел в полуфинале, а из Лиги чемпионов — на стадии 1/4.

    На начальном этапе еврокубков «Интер» вел за собой итальянский специалист Луиджи Симони. Под его крылом «нерадзурри» разнесли «Сконто» во втором квалификационном раунде с общим счетом 7:1.

  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Фортуна»
  • 31/05/2020

    • Избиение слабых в квалификации завело «Интер» в мощную Группу C с «Реалом», московским «Спартаком» и «Штурмом». Австрийцы с 16 пропущенными голами и 1 баллом на счету выбыли из гонки еще до ее старта, а вот итальянскому клубу удалось занять первое место в таблице, насобирав 13 очков.

    На данной стадии «нерадзурри» четырежды выиграли, сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и влетели «Реалу» в самом начале пути (0:2). Несмотря на определенные успехи в группе, Симони был уволен с должности и на последний поединок со «Штурмом» команду готовил уже Мирча Луческу. С ним миланский клуб обыграл австрийцев в гостях со счетом 0:2. Оказавшись на готовеньком, теплом местечке в ЛЧ, румынский специалист ожидал четвертьфинала.

    Первый матч «Юнайтед» взял всухую

    3 марта 1999-го года на «Олд Траффорд» прошла первая игра двухматчевого противостояния. В тот вечер 54 тысячи фанатов стали свидетелями годного выступления в исполнении «Манчестер Юнайтед».

  • Сможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?
  • Португалец 10 лет не выигрывает турнир
  • 29/05/2020

    • Команда сэра Алекса Фергюсона забила два гола стараниями Дуайта Йорка и не позволила Саморано, Роберто Баджо и Джоркаеффу ответить своим взятие ворот. В первой встрече за «Интер» не сыграл Роналдо, но ко второму поединку «Зубастик» уже был готов.

    Самоотдача высокого уровня

    Через две недели после матча на «Олд-Траффорд» «Сан-Сиро» собрал 79 тысяч болельщиков, приехавших увидеть ответку между двумя мощными составами.

    Перед «Интером» первоначально стояла задача отыграть гандикап в два гола, поэтому Мирча Луческу решил использовать расстановку 3-4-1-2. С тремя центральными защитниками и внушительной серединой поля «нерадзурри» поддерживали двух центрфорвардов Роналдо и Саморано.

    «Интер» — «МЮ». Лига чемпионов 1998/99

    Сэр Алекс Фергюсон дал понять, что его команде важнее всего будет сохранить счет и постараться поймать итальянцев на быстрых контрвыпадах. На игру в Милане шотландец расставил своих подопечных по схеме 5-3-2. На 90 минут Пол Скоулз вынужден был сменить амплуа и пополнить ряды центральных оборонцев, в то время как середину насыщали Бекхэм, Кин и Гиггз. Впереди «Юнайтед» рассчитывал на класс Энди Коула и Йорка.

    Со старта поединка миланцы ринулись в бой. Без всякой разведки «интеристы» начали пользоваться слабыми местами в защите «Юнайтед», коих было не так много, как хотелось бы команде Луческу. «МЮ», хоть и выглядел хуже, не играл на отбой и отвечал хозяевам своими походами вперед.

    На двоих команды создали более десятка полумоментов, а реально острых эпизодов было гораздо меньше. Коллектив сэра Алекса исполнял свои немногочисленные удары очень неточно, защита «Интера» действовала внимательно. А вот сами «интеристы» попадали в створ и каркас ворот, однако решить хоть какой-то эпизод в свою пользу им не удалось.

    У «Интера» был вагон времени

    В матчах, где команде нужно себя вытаскивать, абсолютно нормальным является желание забить быстро. В данной ситуации «Интеру» хорошо было бы отквитать один гол до перерыва, но «МЮ» выстоял.

  • 100 дней ожидания. АПЛ вернется 17 июня
  • В этот день будет доигран незавершенный 29-й тур
  • 30/05/2020

    • План Фергюсона работал, а вот Луческу пришлось думать, что исправлять. Румынский специалист принял решение выпустить на поле Николу Вентолу, который на 59-й минуте заменил Роналдо. Рокировка Мирчи сработала через четыре минуты.

    В ходе очередной навалы в штрафную «Манчестера» Бенуа Коэ черпачком забросил мяч на Вентолу. Этот пас дезориентировал всю защитную линию «МЮ», Рой Кин в попытке перехвата махнул мимо, а Никола, оказавшись на ударной позиции, спокойно направил мяч в сетку.

    «МЮ» дотерпел и наказал «Интер»

    Забитый гол приободрил хозяев, которые контролировали ход матча и должны были отквитать всего 1 мяч. «Нерадзурри» принялись проводить массированные атаки, однако собственными шансами «Интер» распоряжался безответственно. Да, в некоторых эпизодах не обходилось без спасений Шмейхеля, но в большей части наступлений «интеристы» сами все портили на финальном рубеже.

    Встреча становилась жарче, отчего и грубостей на поле стало больше. Во втором тайме судья Жиль Вессьер показал пять желтых. Команды легко отделались, так как жестких столкновений хватило бы еще на пару-тройку горчичников.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Время в напряженной встрече летело молниеносно. «Интеру» никак не удавалось вскрыть организованную оборону «Юнайтед». В любой момент гости могли дать слабину, поэтому за пару минут до компенсированного времени они пошли в наступление. Сместившись ближе к правому краю, Гари Невилл выполнил точную подачу на Энди Коула. Форварда «МЮ» вообще никто не накрывал, благодаря чему у игрока была уйма времени на периферийную оценку ситуации. Нападающий аккуратно сделал скидку головой на Скоулза, а Пол с нескольких метров прошил вратаря и направил мяч в сетку.

    По такой игре шансы «Интера» на успех свелись к нулю, а Скоулз в очередной большой и сложной встрече отпахал в защите почти все 90 минут, в концовке подключился к атаке и решил судьбу двухматчевого противостояния. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Изумительный талант». Гари Линекер о Лионеле Месси
  • 31/05/2020 в 20:53
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Вадим Евсеев
  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
    • 03:05 27/05/2020     «Ливерпуль» — «Атлетико»
  • Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавируса
    • 23:31 27/05/2020     «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д
  • «Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле
    • 12:30 28/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    Тоже интересно
    «Герта» празднует гол в ворота «Хоффенхайма» Футбол Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии Вчера в 15:560
  • 07:32
    • Стал известен полный файткард турнира UFC 250
  • 12:37
    • «Саутгемптон» объявил о продлении контракта с главным тренером
  • 12:20
    • Блаттер заявил, что у Инфантино мания величия
    Дэвид Бекхэм Футбол Группа смерти соответствовала своему статусу. В 1998-м «МЮ» и «Барсе» пришлось разойтись миромНа старте еврокубкового сезона 1998/99 «МЮ» на «Олд Траффорд» принимал «Барселону» Вчера в 15:290
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?
  • 3.12
    •
  • 12:04
    • «Шальке» не будет выкупать Тодибо у «Барселоны»
  • 11:33
    • ЦСКА подписал центрового сборной Сербии
  • 10:57
    • Чемпионат Белоруссии может лишиться одной команды
    Джейдон Санчо Футбол Санчо спас Дортмунд от новых проблемРеакция прессы на матч «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 03:290
  • 09:23
    • В «Васко да Гама» 16 футболистов заразились коронавирусом
  • 09:08
    • Руководитель федерации тенниса Франции подтвердил проведение «Ролан Гаррос»
  • 08:52
    • «Арсенал» предложил Обамеянгу новый контракт
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Калев Таллин — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Яблонец — Слован Либерец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Брондбю — Сендерйюске
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Прибрам — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.96
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие