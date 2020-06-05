Изнурительная предсезонка. В Швеции готовятся к сезону почти шесть месяцев

К счастью, в большинстве случаев ее можно забыть так же быстро, как окунуться в ледяную ванну для расслабления мышц. Но что, если бесчисленные часы бега по дорожкам, полям и холмам никак не заканчиваются?

Именно с такой ситуацией столкнулись игроки в Швеции, где предсезонная подготовка продолжается уже шестой месяц, после того, как начало сезона было отложено из-за пандемии коронавируса.

У высшего дивизиона чемпионата Швеции — Аллсвенскана — только недавно появилась новая дата старта — 14 июня. Она было окончательно подтверждена 29 мая.

Швеция не вводила жесткий карантин, но запретила собираться группами в более чем 50 человек. Государственному агентству здравоохранения потребовались недели, чтобы одобрить старт футбольного чемпионата из-за опасений, что фанаты будут сбиваться в толпы возле стадионов и в спортивных барах для просмотра игр.

Итак, каково это, когда ваши умственные и физические возможности так долго находились на пределе? И какие еще вызовы принесла пандемия? Мы пообщались с некоторыми футболистами, которые начали видеть свет в конце своего предсезонного туннеля.

«Иногда мы просто пытаемся выжить»

«Это был долгий путь. Если сравнивать с Англией, то мы провели порядка четырех-пяти тренировочных сборов подряд», — говорит вратарь Эндрю Миллс, который начал подготовку к сезону со своим «Эстерсундом» при минусовых температурах еще 5 января.

Миллс родился в Мерсисайде, он один из шести английских игроков в клубе, среди которых бывший вингер «Вест Хэма» Блэр Терготт.

26-летний Терготт перешел в «Эстерсунд» в июле 2019 года из «Мейдстон Юнайтед» и пережил 16-месячный сезон (в Англии и Швеции без перерыва), за которым последовал почти шестимесячный курс физической подготовки.

«Если кто-то скажем вам, что ему нравятся предсезонные тренировки, он определенно лжет. Это ужасный период», — подчеркивает Терготт.

«Иногда мы просто пытаемся выжить. Возвращаясь с тренировки, мы просто едем домой, садимся на диван, едим, ложимся спать, а затем все повторяется сначала», — добавил он.

Нелюбовь Терготта к предсезонным тренировкам разделяет и пара из «Юргордена» — Кертс Эдвардс и Фредерик Ульвестад.

«Когда началась вся эта история с COVID-19, мы все равно много бегали», — говорит Эдвардс, который в прошлом сезоне помог своему клубу завоевать первый чемпионский титул за последние 14 лет. — «В январе мы отправились в Южную Африку, и нам было очень тяжело в горах. Рядом с тренировочной площадкой был лес, где мы очень много бегали. Там чудовищный холм, это было ужасно. У нас был челночный бег, "йо-йо-тест" — было очень тяжело. С возвращением сезона, думаю, нас ждет еще больше подобных вещей».

Ульвестаду было трудно принять неопределенность ситуации. Экс-игрок «Бернли» надеялся вовремя войти в сезон и готовиться к квалификации Лиги чемпионов, которая обычно начинается в июне.

«Очевидно, что здоровье людей имеет большее значение, но, когда у вас нет конечной даты старта сезона, это сильно расстраивает. Я просто с нетерпением жду реальных матчей, хотя играть без болельщиков будет странно», — сказал он.

Перспектива 2000-километровых выездов

Помимо необычайной продолжительности предсезонки, пандемия породила множество других проблем в Швеции, особенно в отношении поездок.

Если внутренние правила не будут смягчены, некоторым клубам придется выполнять поездки по дорогам в 2000 километров, чтобы провести свои матчи.

Международные ограничения также означают, что около 130 иностранцев в высшем дивизионе чемпионата Швеции преимущественно не видели членов своих семей с января.

«Есть разные правила по выезду за кордон», — говорит Ульвестад, который провел три матча за сборную Норвегии. — «Если бы я поехал на родину, то меня ждал бы двухнедельный карантин, поэтому встреча с семьей стала проблемой».

Для Терготта также важна безопасность его семьи в Лондоне, которая стала еще более острой после недавнего дня, проведенного за изготовлением средств индивидуальной защиты для местных больниц.

«Глядя на все происходящее, кажется, что я лично увижу семью где-то через год. Я действительно хочу со всеми повидаться, но вряд ли готов подвергнуть риску других, отправившись домой», — сказал англичанин.

Несмотря на то, что тренировки были максимально привычными, в Швеции ввели множество новых мер безопасности.

Антибактериальные гели для рук теперь превосходят по количеству бутылки с водой около тренировочных полей, в то время как клубные столовые и спортивные залы покинули свои привычные места.

«Когда мы занимаемся йогой или работаем с гантелями, все это происходит на улице, но из-за социальной дистанции мы не можем услышать, что говорит инструктор. Он так далеко, что в конечном итоге приходится делать все по-своему», — добавил Терготт.

«Болельщики заставляют отделить тренировку от матча»

Финансовые и спортивные последствия футбола при закрытых трибунах также недавно стали известны.

«Хаммарбю», который может собрать около 30 тысяч человек на стадионе, объявил о сокращении заработной платы на 20 процентов после того, как по оценкам «наихудшего сценария», он потеряет 65-70 миллионов шведских крон (5,5-5,9 миллиона фунтов).

Новое соглашение о правах на трансляцию поможет компенсировать некоторые потери, и «Эстерсунд» надеется уменьшить их еще, предоставив фанатам возможность смотреть матчи за пределами «Ямкрафт Арены».

Однако Ульвестад, чей клуб также пользуется большой поддержкой фанатов в Стокгольме, говорит, что это решение не поможет компенсировать потерю атмосферы на домашних матчах.

«Очевидно, это станет большим недостатком для нас, потому что у нас сильная фанатская база. Именно она помогает нам в матчах. Но мы ничего не можем поделать», — подчеркнул он.

Терготт добавил: «Как игрок, ты всегда хочешь, чтобы как можно больше болельщиков присутствовало на стадионе, независимо от того, кого они поддерживают. С фанатами ты чувствуешь адреналин, они дают особую атмосферу и ощущение матча. Болельщики заставляют отделить тренировку от матча». 0