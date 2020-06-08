Мысли де Йонга: расизм, коронавирус и уроки от Месси

«Неважно, какого цвета твоя кожа. Все одинаковы»

Один из последних постов в аккаунте де Йонга в Twitter является остросоциальным.

На фото он стоит с товарищем по сборной Вейналдумом, чернокожим футболистом. Оба показывают свои руки, а ниже добавлен хештег #stopracism.

Снимок был сделан в ноябре, но де Йонг разместил его снова — на фоне масштабных протестов после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, который умер, когда белый полицейский прижал его шею коленом в Миннеаполисе.

«Очень грустно, что подобное все еще происходит. Я не могу представить, чтобы человек мог действовать таким образом. Это страшно. В нашей раздевалке есть игроки из Южной Америки, Голландии, Испании, всего мира. Мы собираемся вместе, а цвет кожи не имеет никакого значения.

Спорт может сыграть большую роль в борьбе с расизмом. Мы можем достучаться ко многим людям».

«Во время матча Эстонии и Голландии произошел инцидент, когда зрители оскорбляли темнокожего игрока. Мы с Вейналдумом решили показать, что все одинаковы. Это было послание всему миру», — описал фото Френки.

«Жизнь уже не будет прежней»

Де Йонг и его товарищи по «Барселоне» вернулись к тренировкам в мае, а Ла Лига возобновится 11 июня после более трех месяцев паузы из-за пандемии коронавируса. Испания — одна из самых пострадавших стран.

«У меня не было вируса, но жизнь все равно уже не будет прежней. Я не думаю, что это изменило меня как человека. Я проводил много времени со своей девушкой, мы были в Голландии и могли выходить на улицу. Там было комфортнее, чем в Испании».

«Когда мы тренировались в отдельных группах, нам приходилось ждать, пока другие игроки не уйдут. Я не мог с ними даже поздороваться. Это странно. Сейчас мы начали интенсивные тренировки и уже набираем форму после паузы. Чувствую, что впереди нас ждут отличные матчи».

Если хочешь наслаждаться жизнью, то должен выступать за «Барселону»

У «Барселоны» хватало конкурентов в борьбе за де Йонга globallookpress.com

Де Йонг вырос в небольшой голландской деревне и присоединился к клубу «Виллем II» после короткого просмотра.

Это было незадолго до того, как он перейдет в «Аякс», станет чемпионом Голландии и выйдет с командой в полуфинал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Затем за 65 миллионов фунтов он отправится в «Барселону».

«Я мечтал играть в 'Барселоне'. Это был мой любимый клуб за пределами родной страны. Когда они вышли на ''Аякс' и показали свой интерес, то мне не составило труда принять решение».

Де Йонг, который провел 15 матчей за сборную Голландии, был трансферной целью «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса», но «Барселона» не упустила таланта и оформила трансфер.

«Сначала у меня не было ощущения, что 'Барса' действительно хочет меня подписать. Но затем мне сказали, что шансы играть в стартовом составе там очень высоки. Я сразу согласился. Президент Бартомеу говорил о других клубах и упомянул Пепа Гвардиолу, отметив, что в Каталонии он проделал потрясающую работу.

Несмотря на то, что Пеп работает в 'Ман Сити', Бартомеу убедил меня, сказав: 'Если хочешь наслаждаться жизнью, то должен выступать за Барселону'.

Иногда я еду на тренировку, смотрю по сторонам, вижу эту красивую природу и понимаю, что хотел этого с самого детства. Это мечта, которая воплотилась в жизнь. Я счастлив», — сказал Френки.

Уроки от Месси

Лионель Месси и Френки де Йонг globallookpress.com

Первый сезон де Йонга в Испании может быть успешным, ведь Барса лидирует в Ла Лиге, а также продолжает борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Однако не все было гладко, ведь в январе был уволен Эрнесто Вальверде, а его место занял Кике Сетьен. Де Йонгу пришлось менять свою игру, но делать это проще, когда твой партнер — Лионель Месси.

«В 'Аяксе' и сборной у меня другая роль, а в Барсе мы играем с двумя опорными полузащитниками. Я должен адаптироваться. Сейчас все идет хорошо, но я могу прогрессировать. Мои лучшие качества проявляются, когда я нахожусь между опорниками и атакующими хавбеками», — признался де Йонг.

«Если Лионель Месси говорит мне что-то, дает советы, то я в полной мере принимаю их, потому что это лучший футболист мира. Надо слушать и вникать, если он что-то объясняет. Иногда Лионель указывает, что надо отойти в глубину или на фланг. Кажется, что мелочи, но они имеют значение».

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