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    Мысли де Йонга: расизм, коронавирус и уроки от Месси

    Футболист «Барселоны» обсудил актуальные темы во время паузы в чемпионате Испании

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    Френки де Йонг
    Френки де Йонг
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    Полузащитник «Барселоны» и сборной Голландии Френки де Йонг дал эксклюзивное интервью BBC — издание структурировало мысли звезды футбола в специальном материале.

    «Неважно, какого цвета твоя кожа. Все одинаковы»

    Один из последних постов в аккаунте де Йонга в Twitter является остросоциальным.

    На фото он стоит с товарищем по сборной Вейналдумом, чернокожим футболистом. Оба показывают свои руки, а ниже добавлен хештег #stopracism.

    Снимок был сделан в ноябре, но де Йонг разместил его снова — на фоне масштабных протестов после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, который умер, когда белый полицейский прижал его шею коленом в Миннеаполисе.

    «Очень грустно, что подобное все еще происходит. Я не могу представить, чтобы человек мог действовать таким образом. Это страшно. В нашей раздевалке есть игроки из Южной Америки, Голландии, Испании, всего мира. Мы собираемся вместе, а цвет кожи не имеет никакого значения.

    Спорт может сыграть большую роль в борьбе с расизмом. Мы можем достучаться ко многим людям».

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    • «Во время матча Эстонии и Голландии произошел инцидент, когда зрители оскорбляли темнокожего игрока. Мы с Вейналдумом решили показать, что все одинаковы. Это было послание всему миру», — описал фото Френки.

    «Жизнь уже не будет прежней»

    Де Йонг и его товарищи по «Барселоне» вернулись к тренировкам в мае, а Ла Лига возобновится 11 июня после более трех месяцев паузы из-за пандемии коронавируса. Испания — одна из самых пострадавших стран.

    «У меня не было вируса, но жизнь все равно уже не будет прежней. Я не думаю, что это изменило меня как человека. Я проводил много времени со своей девушкой, мы были в Голландии и могли выходить на улицу. Там было комфортнее, чем в Испании».

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    • «Когда мы тренировались в отдельных группах, нам приходилось ждать, пока другие игроки не уйдут. Я не мог с ними даже поздороваться. Это странно. Сейчас мы начали интенсивные тренировки и уже набираем форму после паузы. Чувствую, что впереди нас ждут отличные матчи».

    Если хочешь наслаждаться жизнью, то должен выступать за «Барселону»

    У «Барселоны» хватало конкурентов в борьбе за де Йонга
    globallookpress.com

    Де Йонг вырос в небольшой голландской деревне и присоединился к клубу «Виллем II» после короткого просмотра.

    Это было незадолго до того, как он перейдет в «Аякс», станет чемпионом Голландии и выйдет с командой в полуфинал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Затем за 65 миллионов фунтов он отправится в «Барселону».

    «Я мечтал играть в 'Барселоне'. Это был мой любимый клуб за пределами родной страны. Когда они вышли на ''Аякс' и показали свой интерес, то мне не составило труда принять решение».

    Де Йонг, который провел 15 матчей за сборную Голландии, был трансферной целью «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса», но «Барселона» не упустила таланта и оформила трансфер.

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    • «Сначала у меня не было ощущения, что 'Барса' действительно хочет меня подписать. Но затем мне сказали, что шансы играть в стартовом составе там очень высоки. Я сразу согласился. Президент Бартомеу говорил о других клубах и упомянул Пепа Гвардиолу, отметив, что в Каталонии он проделал потрясающую работу.

    Несмотря на то, что Пеп работает в 'Ман Сити', Бартомеу убедил меня, сказав: 'Если хочешь наслаждаться жизнью, то должен выступать за Барселону'.

    Иногда я еду на тренировку, смотрю по сторонам, вижу эту красивую природу и понимаю, что хотел этого с самого детства. Это мечта, которая воплотилась в жизнь. Я счастлив», — сказал Френки.

    Уроки от Месси

    Лионель Месси и Френки де Йонг
    globallookpress.com

    Первый сезон де Йонга в Испании может быть успешным, ведь Барса лидирует в Ла Лиге, а также продолжает борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

    Однако не все было гладко, ведь в январе был уволен Эрнесто Вальверде, а его место занял Кике Сетьен. Де Йонгу пришлось менять свою игру, но делать это проще, когда твой партнер — Лионель Месси.

    «В 'Аяксе' и сборной у меня другая роль, а в Барсе мы играем с двумя опорными полузащитниками. Я должен адаптироваться. Сейчас все идет хорошо, но я могу прогрессировать. Мои лучшие качества проявляются, когда я нахожусь между опорниками и атакующими хавбеками», — признался де Йонг.

    «Если Лионель Месси говорит мне что-то, дает советы, то я в полной мере принимаю их, потому что это лучший футболист мира. Надо слушать и вникать, если он что-то объясняет. Иногда Лионель указывает, что надо отойти в глубину или на фланг. Кажется, что мелочи, но они имеют значение».

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