Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?

Когда Патрик Мортенсен в компенсированное время сравнял счет в дерби с «Рандерсом», глава медиа-подразделения клуба Сорен Карлсен, стоял на боковой линии поля арены «Серес Парк».

Он отвлекся на «виртуальные трибуны», которые его команда кропотливо создала к возобновлению датской Суперлиги.

Это экран длиной 40 метров и высотой 3 метра, проходящий вдоль трибуны и транслирующий изображения 10 000 фанатов, подключенных к матчу с помощью программы для видеоконференций Zoom.

Сидя в уютной гостиной, в изоляции из-за пандемии коронавируса, пожилая пара праздновала гол Мортенсена, который позволил «Орхусу» выйти в чемпионский плей-офф.

«Женщина вскочила со своего места и поцеловала мужа», — рассказал Карлсен. «Это был такой интимный момент. Вы не можете увидеть такого на обычной игре — вы просто видите, как большая толпа празднует вместе. Мы хотели создать атмосферу на стадионе, и бонусом для всех стало то, что мы получили такую личную связь с болельщиками, как эта».

Во всем мире сейчас ищут, как улучшить футбольную атмосферу. В прошлый четверг Дания стала лишь второй страной в Западной Европе после Германии, которая возобновила свой чемпионат, и «Орхус» был первым, кто сделал это со своими болельщиками, благодаря «виртуальной посещаемости».

Их инновация привела к звонкам из нескольких клубов Английской Премьер-лиги, включая «Арсенал», пытающихся выяснить, может ли эта технология создать захватывающие впечатления для болельщиков, одновременно помогая вернуть преимущество домашних матчей, которое, как показывают ранние статистические данные, было потеряно в матчах за закрытыми дверьми.

«Проще сказать, из каких стран мы не получали такие запросы», — сказал Карлсен. «Нам звонили клубы из лучших пяти европейских лиг — Англии, Франции, Италии, Испании и Германии — а также, Австрии, Норвегии, и во вторник я разговаривал с Австралией, МЛС в Соединенных Штатах. Им интересно, как это могло сработать, как клубам, так лигами в целом».

Болельщикам вряд ли будет позволено вернуться на стадионы в ближайшие несколько месяцев, но технологии могут позволить многим из них быть куда ближе, чем ранее считалось возможным.

Премьер-лига провела последние недели, пытаясь найти баланс между жаждой возвращения футбола и проблемами безопасности, поскольку коронавирус продолжает ежедневно уносить сотни жизней в Соединенном Королевстве.

Эта дискуссия привела к предварительной дате возвращения АПЛ — 17 июня, и решению, что подавляющее большинство матчей будет проведено на привычных аренах. Это означает, что теперь можно задуматься о том, как клубам сделать матчи на своих стадионах более похожими на домашние.

«Арсенал» был одним из наиболее активных клубов, серьезно подходящих к последствиям вспышки коронавируса в футболе.

«Канониры» остаются единственной командой, которая договорилась о сокращении, а не отсрочке выплат заработной платы с игроками основного состава, а главный тренер Микель Артета провел двухчасовую телефонную конференцию с тренером команды НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс» Шоном Маквеем, чтобы обсудить как можно обезопасить от вируса тренировки.

Хотя оба клуба официально отказались подтвердить, что они контактировали, источники ESPN сообщили, что «Арсенал» связался с «Орхусом» после возобновления датской Суперлиги 28 мая в рамках более краткого брифинга, посвященного тому, как можно наиболее эффективно модифицировать стадион «Эмирейтс».

Это непростая работа, которую Карлсен и его закулисная команда хорошо знают.

«Когда мы впервые начали это предприятие, — сказал Карлсен, — перед нами стояли две задачи. Одна: как нам привлечь фанатов в эти времена пандемии коронавируса?»

«Другой запрос был из нашего футбольного отделал: "Не могли бы вы, ребята из бэк-офиса, сделать что-нибудь, чтобы создать атмосферу и чувство поддержки на стадионе?"

Для нас это была возможность воссоздать сообщество вокруг футбольных матчей, которого нам не хватает. Потому что, конечно, всем не хватает футбола как вида спорта, но в Дании нам не хватает духа товарищества и болельщиков».

Источником вдохновения послужило еженедельное датское телешоу, целью которого было объединить людей во время карантина и самоизоляции.

«Каждую пятницу вечером проводится шоу, в котором артисты поют из своих домов, а несколько зрителей подпевают им с помощью видеоконференции», — сказал Карлсен.

«Там было свое сообщество, сформировавшееся вокруг пения. Поэтому мы подумали: Можем ли мы сделать это, но только в гораздо большем масштабе?»

«Орхус» обратилась к компании Zoom, которая выразила свое восхищение этой идеей и предложила материально-техническую поддержку.

Клуб арендовал огромные экраны у одного из своих местных спонсоров, улучшил Wi-Fi на стадионе «Серес Парк» и начал приглашать владельцев абонементов бесплатно подавать заявки на участие в матче с «Рандерс» — первой игре датской Суперлиги за последние три месяца.

Из-за проблем с тв-правами матч не мог транслироваться через Zoom, поэтому фанаты должны были смотреть его по телевизору и войти в Zoom на другом устройстве, чтобы принять в нем участие.

Болельщики «сидели» на своем обычном месте на трибунах, а клуб организовывал их так, чтобы на небольших Zoom-конференциях присутствовали все болельщики, которые обычно сидели рядом на матчах.

«Конечно, это будет не совсем то же самое, но мы хотели воссоздать ощущение, с которым вы идете на стадион», — сказал Карлсен.

