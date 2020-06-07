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    Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?

    Клуб датской Суперлиги использует Zoom, чтобы привести фанатов на домашние матчи

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    Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»
    Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»
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    Датский «Орхус» поставил цель воссоздать эмоциональную притягательность футбола, но никто не думал, что это будет выглядеть именно так. Автор ESPN Джеймс Олли рассказывает об удачном эксперименте скандинавского клуба с высокими технологиями.
    Когда Патрик Мортенсен в компенсированное время сравнял счет в дерби с «Рандерсом», глава медиа-подразделения клуба Сорен Карлсен, стоял на боковой линии поля арены «Серес Парк».

    Он отвлекся на «виртуальные трибуны», которые его команда кропотливо создала к возобновлению датской Суперлиги.

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    • Это экран длиной 40 метров и высотой 3 метра, проходящий вдоль трибуны и транслирующий изображения 10 000 фанатов, подключенных к матчу с помощью программы для видеоконференций Zoom.

    Сидя в уютной гостиной, в изоляции из-за пандемии коронавируса, пожилая пара праздновала гол Мортенсена, который позволил «Орхусу» выйти в чемпионский плей-офф.

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    «Женщина вскочила со своего места и поцеловала мужа», — рассказал Карлсен. «Это был такой интимный момент. Вы не можете увидеть такого на обычной игре — вы просто видите, как большая толпа празднует вместе. Мы хотели создать атмосферу на стадионе, и бонусом для всех стало то, что мы получили такую личную связь с болельщиками, как эта».

    Во всем мире сейчас ищут, как улучшить футбольную атмосферу. В прошлый четверг Дания стала лишь второй страной в Западной Европе после Германии, которая возобновила свой чемпионат, и «Орхус» был первым, кто сделал это со своими болельщиками, благодаря «виртуальной посещаемости».

    Их инновация привела к звонкам из нескольких клубов Английской Премьер-лиги, включая «Арсенал», пытающихся выяснить, может ли эта технология создать захватывающие впечатления для болельщиков, одновременно помогая вернуть преимущество домашних матчей, которое, как показывают ранние статистические данные, было потеряно в матчах за закрытыми дверьми.

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    «Проще сказать, из каких стран мы не получали такие запросы», — сказал Карлсен. «Нам звонили клубы из лучших пяти европейских лиг — Англии, Франции, Италии, Испании и Германии — а также, Австрии, Норвегии, и во вторник я разговаривал с Австралией, МЛС в Соединенных Штатах. Им интересно, как это могло сработать, как клубам, так лигами в целом».

    Болельщикам вряд ли будет позволено вернуться на стадионы в ближайшие несколько месяцев, но технологии могут позволить многим из них быть куда ближе, чем ранее считалось возможным.

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    • Премьер-лига провела последние недели, пытаясь найти баланс между жаждой возвращения футбола и проблемами безопасности, поскольку коронавирус продолжает ежедневно уносить сотни жизней в Соединенном Королевстве.

    Эта дискуссия привела к предварительной дате возвращения АПЛ — 17 июня, и решению, что подавляющее большинство матчей будет проведено на привычных аренах. Это означает, что теперь можно задуматься о том, как клубам сделать матчи на своих стадионах более похожими на домашние.

    «Арсенал» был одним из наиболее активных клубов, серьезно подходящих к последствиям вспышки коронавируса в футболе.

    Фанаты «Орхуса» смотрят матч

    «Канониры» остаются единственной командой, которая договорилась о сокращении, а не отсрочке выплат заработной платы с игроками основного состава, а главный тренер Микель Артета провел двухчасовую телефонную конференцию с тренером команды НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс» Шоном Маквеем, чтобы обсудить как можно обезопасить от вируса тренировки.

    Хотя оба клуба официально отказались подтвердить, что они контактировали, источники ESPN сообщили, что «Арсенал» связался с «Орхусом» после возобновления датской Суперлиги 28 мая в рамках более краткого брифинга, посвященного тому, как можно наиболее эффективно модифицировать стадион «Эмирейтс».

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    • Это непростая работа, которую Карлсен и его закулисная команда хорошо знают.

    «Когда мы впервые начали это предприятие, — сказал Карлсен, — перед нами стояли две задачи. Одна: как нам привлечь фанатов в эти времена пандемии коронавируса?»

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    «Другой запрос был из нашего футбольного отделал: "Не могли бы вы, ребята из бэк-офиса, сделать что-нибудь, чтобы создать атмосферу и чувство поддержки на стадионе?"

    Для нас это была возможность воссоздать сообщество вокруг футбольных матчей, которого нам не хватает. Потому что, конечно, всем не хватает футбола как вида спорта, но в Дании нам не хватает духа товарищества и болельщиков».

    Матч на «Серес Парк»

    Источником вдохновения послужило еженедельное датское телешоу, целью которого было объединить людей во время карантина и самоизоляции.

    «Каждую пятницу вечером проводится шоу, в котором артисты поют из своих домов, а несколько зрителей подпевают им с помощью видеоконференции», — сказал Карлсен.

    «Там было свое сообщество, сформировавшееся вокруг пения. Поэтому мы подумали: Можем ли мы сделать это, но только в гораздо большем масштабе?»

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    • «Орхус» обратилась к компании Zoom, которая выразила свое восхищение этой идеей и предложила материально-техническую поддержку.

    Клуб арендовал огромные экраны у одного из своих местных спонсоров, улучшил Wi-Fi на стадионе «Серес Парк» и начал приглашать владельцев абонементов бесплатно подавать заявки на участие в матче с «Рандерс» — первой игре датской Суперлиги за последние три месяца.

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    Из-за проблем с тв-правами матч не мог транслироваться через Zoom, поэтому фанаты должны были смотреть его по телевизору и войти в Zoom на другом устройстве, чтобы принять в нем участие.

    Болельщики «сидели» на своем обычном месте на трибунах, а клуб организовывал их так, чтобы на небольших Zoom-конференциях присутствовали все болельщики, которые обычно сидели рядом на матчах.

    «Конечно, это будет не совсем то же самое, но мы хотели воссоздать ощущение, с которым вы идете на стадион», — сказал Карлсен.

    «Вы часто видите некоторых людей только на стадионах, поэтому, например, когда вы приходите на игру, справа от вас сидит парень, который всегда кричит на игроков.

    А где-то рядом, например, кто-то всегда вопит на своего мужа, когда команда соперников забивает гол. Zoom помог нам воссоздать это на видеоконференциях, организованных по плану рассадки на стадионе.

    Это важно. Вы не встречате этих людей каждый день из-за коронавируса, но они — ваша семья, когда вы приходите на ваш домашний стадион».

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    • «Серес Парк» вмещает 20 000 болельщиков. Десять тысяч воспользовались возможностью принять участие в матче через Zoom, включая небольшие экраны для нейтральных болельщиков и фанатов гостей.

    Предварительно записанный звук передавался через динамики стадиона, и задержка реакции фанатов, вызванная просмотром игры по телевизору, даже помогла тв-вещателям.

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    «Телекомпаниям понравилось, потому что они могли использовать кадры празднования болельщиков, как на обычной игре Премьер-лиги, переключаясь на трибуны, чтобы увидеть счастливых фанатов», — сказал Карлсен.

    «На этот раз, показав гол и реакцию игроков, они переключились на людей, сидящих дома. Так что задержка не была большой проблемой».

    «Нам очень помогло то, что у нас был звук трибун на стадионе. Команда и тренер этого хотели. У нас были предварительно записанные звуки из предыдущих игр, а потому и звуки из Zooms, и мы смогли их смикшировать».

    Тысячи болельщиков наблюдают за матчем

    «Мы не могли использовать 10 000 микрофонов для людей, поэтому мы взяли лишь небольшую часть звука из конференций Zoom. Но это сработало очень хорошо и почти так же громко, как и на обычной игре.

    После этого игроки сказали мне, что это им помогло. После матча они подошли поаплодировать фанатам и поприветствовать их. Это была сюрреалистическая картина.

    Обычно они идут и болеют вместе с фанатами, здесь они аплодируют экрану. Фанаты аплодируют в ответ. Это было похоже на картинку из [телешоу Чарли Брукера] "Черное зеркало", но на один из счастливых эпизодов!».

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    • Так может ли это действительно сработать в АПЛ? Арена «Орхуса» — один из немногих стадионов в Европе с беговой дорожкой, предоставляющей клубу достаточно места для установки гигантских экранов вдоль одной стороны трибун.

    «Наш совет заключался в том, чтобы не использовать уже установленные на стадионах большие экраны, потому что часто они расположены очень высоко», — сказал Карлсен.

    «Вам нужны экраны на уровне поля, потому что это лучше создает атмосферу для игроков и вещателей. Иную, но лучше.

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    Один из приятных моментов для фанатов, участвующих в этом событии — это увидеть себя на телевидении, как когда они ходили на стадионы по-настоящему».

    Однако это может привести к проблемам. «Орхус» во время игры с «Рандерс» был вынужден «вышвырнуть» двух фанатов за то, что они обнажились во время Zoom-конференции.

    Было 50 модераторов, проверяющих поведение каждого фаната во время игры — важный урок для более крупных клубов, стремящихся расширить масштабы своей деятельности на больших стадионах.

    Трансляция шла и из раздевалки «Орхуса»

    «Больше всего было потрачено человеко-часов», сказал Карлсен. «Нам нужно было работать с интернет-соединением, оптоволоконными кабелями и настраивать большие экраны.

    Но каждый может арендовать что-нибудь [подобное], поэтому для клубов Премьер-лиги финансовая сторона не должна быть проблемой».

    Датский футбол только что возобновился, но любые намеки на то, что преимущество домашних матчей может быть восстановлено, будут представлять большой интерес для любого клуба.

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    • В восьми матчах Суперлиги было только две домашние победы, и одна из них пришла во второй домашней игре «Орхуса» против «Оденсе» в понедельник.

    Возобновление Бундеслиги в Германии принесло только восемь домашних побед в 35 матчах. Эта тенденция повторилась в чемпионатах Эстонии и Чехии.

    Требуется больше доказательств, чтобы определить, может ли виртуальное присутствие болельщиков восстановить баланс, но Карлсен убежден, что человеческое присутствие, которое оно создает, тесно связано с моментом, в которым мы находимся.

    Беговые дорожки пошли на пользу «Орхусу»

    «Мы вряд ли увидим что-то подобное после того, как пандемия коронавируса закончится», — добавил он.

    «Вирус показал нам, насколько важны фанаты и сообщество вокруг клуба. Мы все любим футбол, но мы больше скучаем по сообществу, духу товарищества и духу футбольного клуба.

    Я буду с волнением наблюдать, как эта технология будет использовать в Премьер-лиге, потому что многие из клубов в ней являются мировыми брендами.

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    • Как это будет работать, когда у них есть фанаты по всему миру, которые хотят принять участие? Можете ли вы подключить 100 000 поклонников и как это повлияет на тесную связь болельщиков с командой?».

    Мы скоро узнаем.

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