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    Железничар — Копер: прогноз на матч квалификации Лиги конференций со ставкой за 2.10

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    «Железничар»
    «Железничар» встретится с «Копером» в матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 10 июля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Железничар» — «Копер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Железничар Сараево

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Железничар Сараево 21:30 Koper

    Koper

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Железничар»

    Путь к 1/8 финала: По итогам прошедшего сезона чемпионата Боснии и Герцеговины команда заняла 4-е место в таблице, запрыгнув в последний вагон еврокубков.

    «Железничар» попробует пробиться в основной этап Лиги конференций. Для этого им необходимо пройти сложный путь от 1/8 финала до победы в финальной стадии отбора.

    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Железничар» обыграл «Зриньски Мостар» (2:0), забив все голы во 2-м тайме. До этого команда обыграла «Радник Биелину» (2:1) в чемпионате страны.

    В последних 5-и встречах «Железничар» 4 раз победил и однажды проиграл «Широки Бриег» со счетом 2:3. За этот отрезок команда забила 9 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Железничар» решил не проводить много товарищеских встреч, команда сыграла только 1 встречу, а сейчас предстоят важные матчи в квалификации Лиги конференций.

    В «Железничаре» есть нападающий, который может решить исход матча. Силежман Крпич оказался самым результативным в прошлом сезоне, забив 11 голов за 29 встреч.

    «Копер»

    Путь к 1/8 финала: Эта словенская команда провела неплохой предыдущий чемпионат Словении, заняв 3-е место в таблице, упустив лидерство «Олимпии Любляна».

    Стоит отметить, что в гостях «Копер» играл здорово в прошедшем сезоне. Команда заняла 1-е место по этому показателю, набрав 35 очков из 54-х возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Копер» проиграл «Чукарички» (0:1), пропустив единственный гол на 11-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Гросуплье» (0:1).

    До этого «Копер», напротив, выиграл 2 матча подряд. За этот отрезок команда обыгрывала «Влазнию» со счетом 5:3 и «Шкендию 79» (4:0).

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    Состояние команды: «Копер» провел плодотворную подготовку к новому сезону, а сейчас команде предстоит испытание против «Железничара». «Коперу» необходимо дать бой сопернику именно на чужом поле.

    У словенской команды есть свой нападающий, который часто отличается результативностью. Австралиец Томи Юрич забил 12 голов и сделал 2 ассиста за 21 встречу в прошлом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Железничар» выиграл 3 последних матча

    • «Копер», напротив, проиграл 2 последние встреч (0:1 и 0:1)

    • «Копер» — лучшая команда чемпионата Словении в прошедшем сезоне по игре в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Железничара» — 2.55, победа «Копера» — 2.75, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 сооветственно.

    Прогноз: Команды точно смогут сыграть результативно. «Копер» попытается дать бой хозяевам.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.10.

    Прогноз: «Железничар» точно не является фаворитом в предстоящем матче. «Копер» тоже будет активно атаковать.

    Ставка: Обе забьют за 1.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Железничар — Копер?

    Матч Железничар — Копер состоится 10 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Железничар — Копер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 2.5 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Железничар — Копер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 2.5 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Железничар — Копер?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Железничар — Копер?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Железничара» — 2.55, победа «Копера» — 2.75, ничья — за 3.35.

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