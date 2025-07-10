Железничар — Копер: прогноз на матч квалификации Лиги конференций со ставкой за 2.10

«Железничар» встретится с «Копером» в матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 10 июля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Железничар» — «Копер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Железничар»

Путь к 1/8 финала: По итогам прошедшего сезона чемпионата Боснии и Герцеговины команда заняла 4-е место в таблице, запрыгнув в последний вагон еврокубков.

«Железничар» попробует пробиться в основной этап Лиги конференций. Для этого им необходимо пройти сложный путь от 1/8 финала до победы в финальной стадии отбора.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Железничар» обыграл «Зриньски Мостар» (2:0), забив все голы во 2-м тайме. До этого команда обыграла «Радник Биелину» (2:1) в чемпионате страны.

В последних 5-и встречах «Железничар» 4 раз победил и однажды проиграл «Широки Бриег» со счетом 2:3. За этот отрезок команда забила 9 голов при 5-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Железничар» решил не проводить много товарищеских встреч, команда сыграла только 1 встречу, а сейчас предстоят важные матчи в квалификации Лиги конференций.

В «Железничаре» есть нападающий, который может решить исход матча. Силежман Крпич оказался самым результативным в прошлом сезоне, забив 11 голов за 29 встреч.

«Копер»

Путь к 1/8 финала: Эта словенская команда провела неплохой предыдущий чемпионат Словении, заняв 3-е место в таблице, упустив лидерство «Олимпии Любляна».

Стоит отметить, что в гостях «Копер» играл здорово в прошедшем сезоне. Команда заняла 1-е место по этому показателю, набрав 35 очков из 54-х возможных.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Копер» проиграл «Чукарички» (0:1), пропустив единственный гол на 11-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Гросуплье» (0:1).

До этого «Копер», напротив, выиграл 2 матча подряд. За этот отрезок команда обыгрывала «Влазнию» со счетом 5:3 и «Шкендию 79» (4:0).

Состояние команды: «Копер» провел плодотворную подготовку к новому сезону, а сейчас команде предстоит испытание против «Железничара». «Коперу» необходимо дать бой сопернику именно на чужом поле.

У словенской команды есть свой нападающий, который часто отличается результативностью. Австралиец Томи Юрич забил 12 голов и сделал 2 ассиста за 21 встречу в прошлом сезоне.

Статистика для ставок

«Железничар» выиграл 3 последних матча

«Копер», напротив, проиграл 2 последние встреч (0:1 и 0:1)

«Копер» — лучшая команда чемпионата Словении в прошедшем сезоне по игре в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Железничара» — 2.55, победа «Копера» — 2.75, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 сооветственно.

Прогноз: Команды точно смогут сыграть результативно. «Копер» попытается дать бой хозяевам.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.10.

Прогноз: «Железничар» точно не является фаворитом в предстоящем матче. «Копер» тоже будет активно атаковать.

Ставка: Обе забьют за 1.82.