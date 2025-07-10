Железничар — Копер: прогноз на матч квалификации Лиги конференций со ставкой за 2.10

Железничар Сараево
Koper
«Железничар»
Путь к 1/8 финала: По итогам прошедшего сезона чемпионата Боснии и Герцеговины команда заняла 4-е место в таблице, запрыгнув в последний вагон еврокубков.
«Железничар» попробует пробиться в основной этап Лиги конференций. Для этого им необходимо пройти сложный путь от 1/8 финала до победы в финальной стадии отбора.
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Железничар» обыграл «Зриньски Мостар» (2:0), забив все голы во 2-м тайме. До этого команда обыграла «Радник Биелину» (2:1) в чемпионате страны.
В последних 5-и встречах «Железничар» 4 раз победил и однажды проиграл «Широки Бриег» со счетом 2:3. За этот отрезок команда забила 9 голов при 5-и пропущенных.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Железничар» решил не проводить много товарищеских встреч, команда сыграла только 1 встречу, а сейчас предстоят важные матчи в квалификации Лиги конференций.
В «Железничаре» есть нападающий, который может решить исход матча. Силежман Крпич оказался самым результативным в прошлом сезоне, забив 11 голов за 29 встреч.
«Копер»
Путь к 1/8 финала: Эта словенская команда провела неплохой предыдущий чемпионат Словении, заняв 3-е место в таблице, упустив лидерство «Олимпии Любляна».
Стоит отметить, что в гостях «Копер» играл здорово в прошедшем сезоне. Команда заняла 1-е место по этому показателю, набрав 35 очков из 54-х возможных.
Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Копер» проиграл «Чукарички» (0:1), пропустив единственный гол на 11-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Гросуплье» (0:1).
До этого «Копер», напротив, выиграл 2 матча подряд. За этот отрезок команда обыгрывала «Влазнию» со счетом 5:3 и «Шкендию 79» (4:0).
Состояние команды: «Копер» провел плодотворную подготовку к новому сезону, а сейчас команде предстоит испытание против «Железничара». «Коперу» необходимо дать бой сопернику именно на чужом поле.
У словенской команды есть свой нападающий, который часто отличается результативностью. Австралиец Томи Юрич забил 12 голов и сделал 2 ассиста за 21 встречу в прошлом сезоне.
Статистика для ставок
- «Железничар» выиграл 3 последних матча
- «Копер», напротив, проиграл 2 последние встреч (0:1 и 0:1)
- «Копер» — лучшая команда чемпионата Словении в прошедшем сезоне по игре в гостях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Железничара» — 2.55, победа «Копера» — 2.75, ничья — за 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 сооветственно.
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Прогноз: Команды точно смогут сыграть результативно. «Копер» попытается дать бой хозяевам.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.10.
Прогноз: «Железничар» точно не является фаворитом в предстоящем матче. «Копер» тоже будет активно атаковать.
Ставка: Обе забьют за 1.82.