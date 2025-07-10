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    «Борац» легко переиграет андоррцев

    Борац Баня-Лука — Санта-Колома. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Борац» Баня-Лука — «Санта-Колома»
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    «Борац» Баня-Лука
    10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Борац» Баня-Лука и «Санта-Колома». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» Баня-Лука — «Санта-Колома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 22:00 Санта-Колома

    Санта-Колома

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Борац» Баня-Лука

    Турнирное положение: «Борац» Баня-Лука неплохо выступила в последнем чемпионате Боснии и Герцеговины. Команда заняла итоговое 2 место.

    При этом «Борац» Баня-Лука на один пункт отстал от чемпиона. Зато пропустила команда всего лишь 13 мячей в 33 матчах.

    Борац — Санта-Колома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Борац» Баня-Лука переиграл «Вождовац» (4:0).

    До того команда с трудом переиграла «Спартак» Трнава (1:0). Да и поединок с «Домжале» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Борац» Баня-Лука забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Борац» Баня-Лука уже начал серию контрольных поединков. Причем во всех трех команда победила.

    Причем «Борац» Баня-Лука победил в пяти своих последних поединках. А вот не пропускает команда два матча кряду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Борац» Баня-Лука постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

    «Санта-Колома»

    Турнирное положение: «Санта-Колома» не преуспевала в своем чемпионате. Команда там финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Санта-Колома» на 10 очков отстала от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 27 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с андоррским «Рейнджерс» завершился провалом (0:5).

    До того команда расправилась с «УЕ Санта-Колома» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Атлетик Эскальдес» (3:1).

    При этом «Санта-Колома» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Андоррцы давненько не проводили официальных матчей. Да и подбор игроков у команды скромный.

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    При этом «Санта-Колома» победила в 16 поединках чемпионата Андорры из 27. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

    Не столь монолитно выглядит и оборона андоррцев. Команда неизменно пропускала в четырех своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Андоррцы явно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Борац» Баня-Лука победил в 5 своих последних матчах

    • Боснийцы не пропускали в 2 последних матчах

    • «Санта-Колома» неизменно пропускала в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борац» Баня-Лука — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: «Борац» Баня-Лука преуспевал в последних матчах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Боснийцы выглядят сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Бораца» Баня-Лука -2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Борац Баня-Лука — Санта-Колома?

    Матч Борац Баня-Лука — Санта-Колома состоится 10 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Борац Баня-Лука — Санта-Колома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Бораца» Баня-Лука -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Борац Баня-Лука — Санта-Колома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Бораца» Баня-Лука -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Борац Баня-Лука — Санта-Колома?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Борац Баня-Лука — Санта-Колома?

    Коэффициенты букмекеров: «Борац» Баня-Лука — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

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