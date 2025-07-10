Борац Баня-Лука — Санта-Колома. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Борац» Баня-Лука и «Санта-Колома». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» Баня-Лука — «Санта-Колома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Борац» Баня-Лука

Турнирное положение: «Борац» Баня-Лука неплохо выступила в последнем чемпионате Боснии и Герцеговины. Команда заняла итоговое 2 место.

При этом «Борац» Баня-Лука на один пункт отстал от чемпиона. Зато пропустила команда всего лишь 13 мячей в 33 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Борац» Баня-Лука переиграл «Вождовац» (4:0).

До того команда с трудом переиграла «Спартак» Трнава (1:0). Да и поединок с «Домжале» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Борац» Баня-Лука забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Борац» Баня-Лука уже начал серию контрольных поединков. Причем во всех трех команда победила.

Причем «Борац» Баня-Лука победил в пяти своих последних поединках. А вот не пропускает команда два матча кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Борац» Баня-Лука постарается соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

«Санта-Колома»

Турнирное положение: «Санта-Колома» не преуспевала в своем чемпионате. Команда там финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Санта-Колома» на 10 очков отстала от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 27 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с андоррским «Рейнджерс» завершился провалом (0:5).

До того команда расправилась с «УЕ Санта-Колома» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Атлетик Эскальдес» (3:1).

При этом «Санта-Колома» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Андоррцы давненько не проводили официальных матчей. Да и подбор игроков у команды скромный.

При этом «Санта-Колома» победила в 16 поединках чемпионата Андорры из 27. Да и забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Не столь монолитно выглядит и оборона андоррцев. Команда неизменно пропускала в четырех своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Андоррцы явно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Борац» Баня-Лука победил в 5 своих последних матчах

Боснийцы не пропускали в 2 последних матчах

«Санта-Колома» неизменно пропускала в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борац» Баня-Лука — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Борац» Баня-Лука преуспевал в последних матчах, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Боснийцы выглядят сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Фора «Бораца» Баня-Лука -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10