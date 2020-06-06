За 4 минуты уложил «Реал» на лопатки. В 1998-м Роберто Баджо приструнил «королевский клуб»

Переживаем еще раз эмоции от встречи на «Джузеппе Меацца», в которой хозяева выясняли отношения с мадридским клубом.

Когда конкуренция действительно была высокой

В еврокубковом году 1998/99 «Реал» и «Интер» сошлись в группе C с московским «Спартаком» и «Штурмом» — австрийским клубом из Граца. Представители австрийской Бундеслиги не выдержали давления и быстренько слились, закончив кампанию на последнем месте с 1 баллом и 16 пропущенными мячами, а вот остальные коллективы до последнего выясняли — кто из них больше достоин плей-офф.

В 1998-м году «Реал» впервые сыграл с «Интером» в стартовом туре группового цикла. На «Сантьяго Бернабеу» Йерро и Зеедорф прижучили «нерадзурри» — 2:0. Параллельно «Спартак» с таким же счетом хлопнул «Штурм». После первого тура российский и испанский коллективы оторвались от двух других команд на три очка.

В следующем матче миланцы под руководством Луиджи Симони победили «Штурм» — 1:0, в то время как «Спартак» на стадионе «Лужники» завоевал три очка в игре с «Реалом» (2:1). Красно-белые, набрав уверенный ход, по делу возглавили таблицу в качестве единоличного лидера, а «сливочные» с «черно-синими» делили вторую строчку.

Но позже «Спартак» дважды потерял очки в матчах с «Интером», а «Реал» забил 11 голов в двух встречах с многострадальным «Штурмом». Ситуация в квартете резко изменилась. Российский клуб перескочил на третью строчку, «бланкос» шли первыми, «интеристы» — вторыми. Кульминация сражения трех соперников состоялась в двух последних турах. 25 ноября 1998-го года «Спартак» неожиданно не смог забить «Штурму» в домашнем поединке — 0:0. А через час с небольшим на арену «Джузеппе Меацца» в своем споре вышли «Интер» и «Реал».

Прижали «Реал», но тот огрызался

Ничья в игре «Спартака» подлила масла в огонь и на «Джузеппе Меацца». В матче, который проходил на глазах у 77 тысяч болельщиков, положительный результат любой из команд мог существенно улучшить турнирные дела и приблизить какой-либо клуб к плей-офф. В 20:45 по местному времени подопечные Симони со стартовым свистком Маркуса Мерка пошли штурмовать ворота гостей.

«Интер» — «Реал». Лига чемпионов 1998/99

В этом матче оба коллектива играли по схеме 4-4-2. В центре поля «интеристов» с первых минут вышли Диего Симеоне, Паулу Соуза, Арон Винтер и Франческо Морьеро. На острие играли Саморано и молодой Роналдо, Роберто Баджо пока находился в запасе.

Состав команды Гуса Хиддинка также был внушительным. Со старта обойма «королевского клуба» состояла из Кларенса Зеедорфа, Фернандо Редондо, Хайме Санчеса и Рауля в середине, и из Савио с Предрагом Миятовичем в нападении. Однако солидная мадридская компашка застряла у своих ворот и старались подавлять попытки «Интера» открыть счет.

Самым энергичным игроком в составе обеих команд был Роналдо. Бразилец выглядел заряженным на борьбу и был заметен на каждом участке поля впереди. Своим индивидуальным классом он разрывал центр и защиту «Реала», мог забивать сам и создавал моменты для одноклубников. Зубастик вместе с Саморано пристреливались по рамке Илльгнера, но мадридский клуб держался, да еще и ответил парочкой собственных контрвыпадов. До перерыва «бланкос» атаковали нечасто, однако их немногочисленные моменты были опаснее тех, что придумывал «Интер».

Рубка началась после перерыва

Выйдя из подтрибунки на второй тайм, настроенные на положительный исход команды подправили свои проблемы с реализацией, которыми они страдали в первой половине встречи. В начале второй половины «Интер» провел небольшую разведку боем, нашел уязвимые места в обороне «Реала» и забил гол на 51-й минуте.

В эпизоде со взятием ворот не обошлось без помощи Роналдо. В голевом моменте бразилец находился за пределами штрафной площади и решил пробить издали. Его выстрел в один миг подкорректировал Саморано, что смутило вратаря мадридцев. Илльгнер хотел отразить угрозу, но попытка оказалась провальной, «Интер» открыл счет, 1:0.

Через 8 минут «Реал» ответил «интеристам» своим голом. Коллектив Хиддинка не стал выдумывать ничего лишнего и добился желаемого максимальной простотой. В ходе атаки Савио оказался на левом фланге и выполнил подачу в штрафную. Кларенс Зеедорф с близкого расстояния расстреливал ворота Пальюки, 1:1.

Индивидуализм принес свои плоды

Равенство в счете слезка заморозило игру впереди. Колоссального преимущества по моментам «Интер» уже не имел. Роналдо продолжал в одиночку воевать на флангах с мадридцами, за что просто получал по ногам.



На 68-й минуте Симони меняет Саморано. На поле вышел Баджо, который и перевернул матч в концовке. На 86-й минуте Роберто первый раз огорчил Илльгнера. В штрафной площади мадридцев Симеоне пытался обыграться с Баджо в стеночку, но мяч после неудачного исполнения отскочил к Кампо. От Ивана круглый вернулся к Баджо, который захотел завершить эпизод самостоятельно и пробил. Мяч от вратаря «сливочных» влетел в цель, 2:1.

Гол в концовке встречи по такой игре решал практически все, потому футболист «Интера» эмоционально праздновал гол, на ходу снимая свой лонгслив. А трибуны в это время просто сходили с ума.

В компенсированное время Баджо имел еще момент. Выйдя один на один с вратарем, Роберто упал в результате борьбы с Кампо, но никакого фола арбитр не разглядел и пенальти не назначил. Однако уже в следующем эпизоде нападающий «Интера» получил пас на ход от Симеоне, приблизился к голкиперу, элегантно уложил его на газон и, уйдя в сторону, пробил в пустую рамку.

Мастеровитый итальянец, который появился на поле в середине второго тайма, преобразил «Интер» в нападении и подарил команде заслуженную победу, которую без Роберто «нерадзурри» могли и не выстрадать. В следующем туре «Реал» обыграл «Спартак» и обеспечил себе второе место в группе, а «Интер» победил «Штурм» и стал лидером квартета, в котором ожесточенная борьба за следующий раунд шла до самого финального свистка заключительных матчей. 0