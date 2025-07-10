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    Очередная виктория норвежек?

    Норвегия (ж) — Исландия (ж). Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия (ж) — Исландия (ж)
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    Норвежки
    10 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Норвегия (ж) и Исландия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия (ж) — Исландия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Норвегия (ж)

    Турнирное положение: Норвежки уже пробились в плей-офф. Команда находится на 1 строчке своего квартета.

    При этом Норвегия (ж) в двух стартовых турах набрала 6 очков. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Норвежки переиграли финнок (2:1).

    До того команда нанесла поражение швейцаркам (2:1). А вот поединок со шведками завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Норвегия (ж) забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Норвежки явно намерены завершить групповой этап на мажорной ноте. Да и атака команды способна прибавить.

    Причем Норвегия (ж) традиционно успешно противостоит исландкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Норвежки постараются финишировать без очковых потерь.

    Исландия (ж)

    Турнирное положение: Исландки уже пакуют чемоданы. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Исландия (ж) еще не забивала на женском Евро. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча в 2 турах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Исландки по всем статьям уступили швейцаркам (0:2).

    До того команда потерпела поражение от финнок (0:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла Сербию (ж) (3:1).

    При этом Исландия (ж) в 5 своих последних поединках добыла лишь одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Исландки нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила в двух своих последних матчах.

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    При этом Исландия (ж) имеет довольно скромный подбор игроков. Да и поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются неудачно.

    Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация хлопнуть дверью напоследок у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Исландки уступили в 2 своих последних поединках

    • Норвежки победили в 2 последних матчах

    • Исландия (ж) еще не отличилась ни разу на турнире

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.88.

    Прогноз: Норвежки с турнирной точки зрения уже решили свои вопросы, но хотят пройти дистанцию без очковых потерь.

    Номинальные хозяева на голову сильнее соперниц, которых к тому же традиционно их обыгрывают.

    Ставка: Победа Норвегии (ж) за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норвегия (ж) — Исландия (ж)?

    Матч Норвегия (ж) — Исландия (ж) состоится 10 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Норвегия (ж) — Исландия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норвегия (ж) — Исландия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия (ж) — Исландия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норвегия (ж) — Исландия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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