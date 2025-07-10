Норвегия (ж) — Исландия (ж). Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 10 июля 2025 года

10 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Норвегия (ж) и Исландия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия (ж) — Исландия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норвегия (ж)

Турнирное положение: Норвежки уже пробились в плей-офф. Команда находится на 1 строчке своего квартета.

При этом Норвегия (ж) в двух стартовых турах набрала 6 очков. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Норвежки переиграли финнок (2:1).

До того команда нанесла поражение швейцаркам (2:1). А вот поединок со шведками завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Норвегия (ж) забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Норвежки явно намерены завершить групповой этап на мажорной ноте. Да и атака команды способна прибавить.

Причем Норвегия (ж) традиционно успешно противостоит исландкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Норвежки постараются финишировать без очковых потерь.

Исландия (ж)

Турнирное положение: Исландки уже пакуют чемоданы. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Исландия (ж) еще не забивала на женском Евро. А вот в собственные ворота команда пропустила 3 мяча в 2 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Исландки по всем статьям уступили швейцаркам (0:2).

До того команда потерпела поражение от финнок (0:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла Сербию (ж) (3:1).

При этом Исландия (ж) в 5 своих последних поединках добыла лишь одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Исландки нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила в двух своих последних матчах.

При этом Исландия (ж) имеет довольно скромный подбор игроков. Да и поединки с априори более сильными оппонентами для команды складываются неудачно.

Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Да и мотивация хлопнуть дверью напоследок у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Исландки уступили в 2 своих последних поединках

Норвежки победили в 2 последних матчах

Исландия (ж) еще не отличилась ни разу на турнире

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.88.

Прогноз: Норвежки с турнирной точки зрения уже решили свои вопросы, но хотят пройти дистанцию без очковых потерь.

Номинальные хозяева на голову сильнее соперниц, которых к тому же традиционно их обыгрывают.

Ставка: Победа Норвегии (ж) за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25