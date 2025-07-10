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    Сент-Патрикс — Хегельманн. Ставка (к. 4.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Патрикс» — «Хегельманн»
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    Ирландский «Сент-Патрикс Атлетик» дома сыграет против литовского «Хегельманна» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Хегельманн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Сент-Патрикс

  • Ирландия. Высшая лига
    •  Сент-Патрикс 21:45 Хегельман Литауен

    Хегельман Литауен

  • Каунас
    •

    «Сент-Патрикс Атлетик»

    Турнирная таблица: «Сент-Патрикс» занял третье место в чемпионате Ирландии. В сезоне-2025 ирландцы расположились на шестой строчке, набрав 32 очка.

    Последние матчи: В 25 туре ирландского первенства «Сент-Патрикс» разошёлся миром с клубом «Богемианс» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Ирландский коллектив не может выиграть на протяжении шести матчей: 3 ничьи и 3 поражения.

    «Хегельманн»

    Турнирная таблица: 67 очков — результат «Хегельманна», который финишировал на второй строчке в чемпионате Литвы. В розыгрыше 2025 участник Лиги конференций занимает третью позицию.

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    • Последние матчи: В 19 туре внутреннего первенства «Хегельманн» одержал крупную победу в матче против клуба «Шауляй» (5:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Хегельманн» одержал две победы, одну игру завершил вничью и потерпел два проигрыша.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Патрикс» финишировала на 3 месте в чемпионате Ирландии

    • «Хегельманн» финишировал на 2 месте в чемпионате Литвы

    • «Сент-Патрикс» и «Хегельманн» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.70, а победа команды «Хегельманн» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Ирландцы не могут выиграть в шести матчах подряд, так что своим шансом может воспользоваться «Хегельманн». Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Хегельманна» с коэффициентом 4.40.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на фоне литовской команды.

    Ставка: Фора «Хегельманна» (0) с коэффициентом 3.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Патрикс — Хегельманн?

    Матч Сент-Патрикс — Хегельманн состоится 10 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Патрикс — Хегельманн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Хегельманна».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Патрикс — Хегельманн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Хегельманна»» с коэффициентом у букмекеров 4.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Патрикс — Хегельманн?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Патрикс — Хегельманн?

    Коэффициенты букмекеров: : «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.70, а победа команды «Хегельманн» — в 4.40.

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