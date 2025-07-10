Сент-Патрикс — Хегельманн. Ставка (к. 4.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Ирландский «Сент-Патрикс Атлетик» дома сыграет против литовского «Хегельманна» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Хегельманн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Патрикс Атлетик»

Турнирная таблица: «Сент-Патрикс» занял третье место в чемпионате Ирландии. В сезоне-2025 ирландцы расположились на шестой строчке, набрав 32 очка.

Последние матчи: В 25 туре ирландского первенства «Сент-Патрикс» разошёлся миром с клубом «Богемианс» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Ирландский коллектив не может выиграть на протяжении шести матчей: 3 ничьи и 3 поражения.

«Хегельманн»

Турнирная таблица: 67 очков — результат «Хегельманна», который финишировал на второй строчке в чемпионате Литвы. В розыгрыше 2025 участник Лиги конференций занимает третью позицию.

Последние матчи: В 19 туре внутреннего первенства «Хегельманн» одержал крупную победу в матче против клуба «Шауляй» (5:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Хегельманн» одержал две победы, одну игру завершил вничью и потерпел два проигрыша.

Статистика для ставок

«Сент-Патрикс» финишировала на 3 месте в чемпионате Ирландии

«Хегельманн» финишировал на 2 месте в чемпионате Литвы

«Сент-Патрикс» и «Хегельманн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.70, а победа команды «Хегельманн» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Ирландцы не могут выиграть в шести матчах подряд, так что своим шансом может воспользоваться «Хегельманн». Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Хегельманна» с коэффициентом 4.40.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на фоне литовской команды.

Ставка: Фора «Хегельманна» (0) с коэффициентом 3.15.