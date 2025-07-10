Сент-Патрикс — Хегельманн. Ставка (к. 4.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Сент-Патрикс
Хегельман Литауен
«Сент-Патрикс Атлетик»
Турнирная таблица: «Сент-Патрикс» занял третье место в чемпионате Ирландии. В сезоне-2025 ирландцы расположились на шестой строчке, набрав 32 очка.
Последние матчи: В 25 туре ирландского первенства «Сент-Патрикс» разошёлся миром с клубом «Богемианс» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Ирландский коллектив не может выиграть на протяжении шести матчей: 3 ничьи и 3 поражения.
«Хегельманн»
Турнирная таблица: 67 очков — результат «Хегельманна», который финишировал на второй строчке в чемпионате Литвы. В розыгрыше 2025 участник Лиги конференций занимает третью позицию.
Последние матчи: В 19 туре внутреннего первенства «Хегельманн» одержал крупную победу в матче против клуба «Шауляй» (5:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Хегельманн» одержал две победы, одну игру завершил вничью и потерпел два проигрыша.
Статистика для ставок
- «Сент-Патрикс» финишировала на 3 месте в чемпионате Ирландии
- «Хегельманн» финишировал на 2 месте в чемпионате Литвы
- «Сент-Патрикс» и «Хегельманн» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сент-Патрикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.70, а победа команды «Хегельманн» — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: Ирландцы не могут выиграть в шести матчах подряд, так что своим шансом может воспользоваться «Хегельманн». Ставим на победу гостевой команды.
Ставка: Победа «Хегельманна» с коэффициентом 4.40.
Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на фоне литовской команды.
Ставка: Фора «Хегельманна» (0) с коэффициентом 3.15.