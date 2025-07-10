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    Рунавик — ХИК. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    ХИК
    10 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Рунавик» и ХИК. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рунавик» — ХИК, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Рунавик

  • Рунавик
    •  Рунавик 21:45 ХИК

    ХИК

  • Хельсинки
    •

    «Рунавик»

    Турнирное положение: команда из Рунавика на острове Эстурой в настоящий момент идет второй в розыгрыше фарерского чемпионата.

    «Желто-черные» смогли набрать 35 очков и на целых 11 баллов отстают от лидирующего «Клаксвика».

    За 16 матчей коллектив из одноименного города смог 64 раза поразить ворота соперников и 21 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Рунавик» победил «Тверойри» (6:2) и «Стреймур» (4:0).

    До этого же подопечные Йенса Ведеборга сыграли вничью с «Викингуром» (1:1) и «Б36 Торсхавн» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Перед этим команда уступила «Клаксвику» (2:3) и «ХБ Торсхавну» (1:4).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: для «Рунавика» это будет настоящее испытание. Конечно, команда вряд ли на что-то может рассчитывать в европейских турнирах, поэтому даже ничья будет приемлемым результатом.

    В прошлом сезоне «Рунавик» занял лишь четвертое место в местном чемпионате, поэтому и стартует с этой стадии турнира. Но в текущем сезоне команда точно стала посильнее.

    ХИК

    Турнирное положение: команда из города Хельсинки продолжает борьбу за самые высокие места в чемпионате Финляндии.

    «Сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 26 очков и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

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    • Коллектив из столицы Финляндии за 15 матчей смог забить 32 мяча, а пропустил всего 17.

    Последние матчи: в прошлом туре столичная команда смогла одолеть ВПС (2:0).

    Перед этим же ХИК уступил «Яро» (2:3) и «КуПСу» (0:3) две игры подряд.

    До этого подопечные Миики Нуутинена смогли пройти «Клуби-04» (4:0) в четвертьфинале финского Кубка.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: ХИК, безусловно, является фаворитом этой пары и болельщики не простят команду, если она не пройдет дальше. В целом, команда может далеко пойти по квалификации.

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    В прошлом сезоне ХИК стал третьим в местном чемпионате. Сейчас же команда пока что отстает всего на четыре балла от первого «Интер Турку». Вся борьба в чемпионате еще впереди.

    Статистика для ставок

    • «Рунавик» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • ХИК выиграл 5 из последних 7 матчей

    • «Рунавик» забивает на протяжении 18 матчей подряд

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа «Рунавика» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: обе команды играют результативно в последнее время, поэтому можем ждать много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

    Прогноз: ХИК все же сильнее своего соперника и должен побеждать уже в первом матче.

    Ставка: победа ХИКа с форой-1 за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рунавик — ХИК?

    Матч Рунавик — ХИК состоится 10 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рунавик — ХИК?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рунавик — ХИК?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рунавик — ХИК?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рунавик — ХИК?

    Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа «Рунавика» — в 3.75.

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    Рунавик — ХИК: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 10.07.202521:45. Ждем результативный футбол
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