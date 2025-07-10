Рунавик — ХИК. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

10 июля в матче первого раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Рунавик» и ХИК. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рунавик» — ХИК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рунавик»

Турнирное положение: команда из Рунавика на острове Эстурой в настоящий момент идет второй в розыгрыше фарерского чемпионата.

«Желто-черные» смогли набрать 35 очков и на целых 11 баллов отстают от лидирующего «Клаксвика».

За 16 матчей коллектив из одноименного города смог 64 раза поразить ворота соперников и 21 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Рунавик» победил «Тверойри» (6:2) и «Стреймур» (4:0).

До этого же подопечные Йенса Ведеборга сыграли вничью с «Викингуром» (1:1) и «Б36 Торсхавн» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Перед этим команда уступила «Клаксвику» (2:3) и «ХБ Торсхавну» (1:4).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: для «Рунавика» это будет настоящее испытание. Конечно, команда вряд ли на что-то может рассчитывать в европейских турнирах, поэтому даже ничья будет приемлемым результатом.

В прошлом сезоне «Рунавик» занял лишь четвертое место в местном чемпионате, поэтому и стартует с этой стадии турнира. Но в текущем сезоне команда точно стала посильнее.

ХИК

Турнирное положение: команда из города Хельсинки продолжает борьбу за самые высокие места в чемпионате Финляндии.

«Сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 26 очков и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

Коллектив из столицы Финляндии за 15 матчей смог забить 32 мяча, а пропустил всего 17.

Последние матчи: в прошлом туре столичная команда смогла одолеть ВПС (2:0).

Перед этим же ХИК уступил «Яро» (2:3) и «КуПСу» (0:3) две игры подряд.

До этого подопечные Миики Нуутинена смогли пройти «Клуби-04» (4:0) в четвертьфинале финского Кубка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: ХИК, безусловно, является фаворитом этой пары и болельщики не простят команду, если она не пройдет дальше. В целом, команда может далеко пойти по квалификации.

В прошлом сезоне ХИК стал третьим в местном чемпионате. Сейчас же команда пока что отстает всего на четыре балла от первого «Интер Турку». Вся борьба в чемпионате еще впереди.

Статистика для ставок

«Рунавик» не проигрывает на протяжении 4 матчей

ХИК выиграл 5 из последних 7 матчей

«Рунавик» забивает на протяжении 18 матчей подряд

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа «Рунавика» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: обе команды играют результативно в последнее время, поэтому можем ждать много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

Прогноз: ХИК все же сильнее своего соперника и должен побеждать уже в первом матче.

Ставка: победа ХИКа с форой-1 за 2.40.