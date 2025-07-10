Рунавик — ХИК. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Рунавик
ХИК
«Рунавик»
Турнирное положение: команда из Рунавика на острове Эстурой в настоящий момент идет второй в розыгрыше фарерского чемпионата.
«Желто-черные» смогли набрать 35 очков и на целых 11 баллов отстают от лидирующего «Клаксвика».
За 16 матчей коллектив из одноименного города смог 64 раза поразить ворота соперников и 21 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Рунавик» победил «Тверойри» (6:2) и «Стреймур» (4:0).
До этого же подопечные Йенса Ведеборга сыграли вничью с «Викингуром» (1:1) и «Б36 Торсхавн» (2:2).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Перед этим команда уступила «Клаксвику» (2:3) и «ХБ Торсхавну» (1:4).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: для «Рунавика» это будет настоящее испытание. Конечно, команда вряд ли на что-то может рассчитывать в европейских турнирах, поэтому даже ничья будет приемлемым результатом.
В прошлом сезоне «Рунавик» занял лишь четвертое место в местном чемпионате, поэтому и стартует с этой стадии турнира. Но в текущем сезоне команда точно стала посильнее.
ХИК
Турнирное положение: команда из города Хельсинки продолжает борьбу за самые высокие места в чемпионате Финляндии.
«Сине-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 26 очков и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.
Коллектив из столицы Финляндии за 15 матчей смог забить 32 мяча, а пропустил всего 17.
Последние матчи: в прошлом туре столичная команда смогла одолеть ВПС (2:0).
Перед этим же ХИК уступил «Яро» (2:3) и «КуПСу» (0:3) две игры подряд.
До этого подопечные Миики Нуутинена смогли пройти «Клуби-04» (4:0) в четвертьфинале финского Кубка.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: ХИК, безусловно, является фаворитом этой пары и болельщики не простят команду, если она не пройдет дальше. В целом, команда может далеко пойти по квалификации.
В прошлом сезоне ХИК стал третьим в местном чемпионате. Сейчас же команда пока что отстает всего на четыре балла от первого «Интер Турку». Вся борьба в чемпионате еще впереди.
Статистика для ставок
- «Рунавик» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- ХИК выиграл 5 из последних 7 матчей
- «Рунавик» забивает на протяжении 18 матчей подряд
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.10, а победа «Рунавика» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.
- 2.37ПСЖ — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Борац Баня-Лука — Санта-Колома: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.25Норвегия (ж) — Исландия (ж): прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: обе команды играют результативно в последнее время, поэтому можем ждать много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.
Прогноз: ХИК все же сильнее своего соперника и должен побеждать уже в первом матче.
Ставка: победа ХИКа с форой-1 за 2.40.