Финляндия (ж) — Швейцария (ж). Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 10 июля 2025 года

10 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Финляндия (ж) и Швейцария (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия (ж) — Швейцария (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Финляндия (ж)

Турнирное положение: Финнки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 3 строчке своего квартета.

При этом Финляндия (ж) в двух стартовых турах набрала 3 очка. Команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Финнки уступили норвежкам (1:2).

До того команда нанесла поражение исландкам (1:0). А вот поединок со голландками завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Финляндия (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Финнки для выхода в плей-офф должны только побеждать. Да и атака команды способна прибавить.

Причем Финляндия (ж) традиционно неудачно противостоит швейцаркам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только швейцарок команда не обыгрывает уже 13 лет.

Швейцария (ж)

Турнирное положение: Швейцарки постараются удержаться на нынешней позиции. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем Швейцария (ж) на женском Евро отличилась 3 забитыми голами. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 2 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Швейцарки по всем статьям переиграли исландок (2:0).

До того команда потерпела поражение от норвежек (0:2). А вот чуть ранее она была бита чешками (1:4).

При этом Швейцария (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Швейцарки нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует качественные поединки с блеклыми.

При этом Швейцария (ж) уже 12 лет не пропускает от финнок. Да и на последний тур настрой у команды будет максимальным.

Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Действовать на удержание нужной ничьей она точно не собирается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда выглядит банально монолитнее соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч

Финнки не забивали швейцаркам в 2 последних очных встречах

Финляндия (ж) не обыгрывает швейцарок уже 13 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.

Прогноз: Швейцарки выглядят сильнее соперника, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Номинальных гостей устраивает даже ничья, тогда как финнкам нужно исключительно рисковать.

Ставка: Победа Швейцарии (ж) за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03