1-й таймЗенит — Сьон 2:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дуглас Сантос«Зенит» — «Сьон» 2:0. Онлайн, прямая трансляция Александр СтепановАлександр Степанов: Неправильно, что команда с таким именем, как «Витязь», прекратила существование Кота Такаи Молниеносный взлет. Как Кота Такаи за три года добрался до «Тоттенхэма» и АПЛ
    Все новости спорта

    Финнок ждет разочарование

    Финляндия (ж) — Швейцария (ж). Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 10 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Женский футбол Прогнозы на Сборная Финляндии Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз и ставки на Финляндия (ж) — Швейцария (ж)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская сборная Финляндии
    10 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Финляндия (ж) и Швейцария (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия (ж) — Швейцария (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Финляндия (ж)

    Турнирное положение: Финнки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 3 строчке своего квартета.

    При этом Финляндия (ж) в двух стартовых турах набрала 3 очка. Команда в среднем забивает гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Финнки уступили норвежкам (1:2).

    До того команда нанесла поражение исландкам (1:0). А вот поединок со голландками завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Финляндия (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Финнки для выхода в плей-офф должны только побеждать. Да и атака команды способна прибавить.

    Причем Финляндия (ж) традиционно неудачно противостоит швейцаркам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только швейцарок команда не обыгрывает уже 13 лет.

    Швейцария (ж)

    Турнирное положение: Швейцарки постараются удержаться на нынешней позиции. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем Швейцария (ж) на женском Евро отличилась 3 забитыми голами. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 2 турах.

  • Трансферный дайджест. 1 — 7 июля
  • «Зенит» ждет Малкома, Варди и Балотелли ищут новые клубы, о Дюмфрисе мечтает «Ман Сити»
  • 07/07/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Швейцарки по всем статьям переиграли исландок (2:0).

    До того команда потерпела поражение от норвежек (0:2). А вот чуть ранее она была бита чешками (1:4).

    При этом Швейцария (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Швейцарки нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует качественные поединки с блеклыми.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Швейцария (ж) уже 12 лет не пропускает от финнок. Да и на последний тур настрой у команды будет максимальным.

    Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Действовать на удержание нужной ничьей она точно не собирается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда выглядит банально монолитнее соперника.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч

    • Финнки не забивали швейцаркам в 2 последних очных встречах

    • Финляндия (ж) не обыгрывает швейцарок уже 13 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: Швейцарки выглядят сильнее соперника, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Номинальных гостей устраивает даже ничья, тогда как финнкам нужно исключительно рисковать.

    Ставка: Победа Швейцарии (ж) за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Финляндия (ж) — Швейцария (ж)?

    Матч Финляндия (ж) — Швейцария (ж) состоится 10 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Финляндия (ж) — Швейцария (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Финляндия (ж) — Швейцария (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия (ж) — Швейцария (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Финляндия (ж) — Швейцария (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Нидерланды (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Жальгирис — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч ФКСБ — Интер Клуб Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Шелбурн — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Франция (ж) — Уэльс (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Нэшвилл — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Финляндия (ж) — Швейцария (ж): прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 10.07.202522:00. Финнок ждет разочарование
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры