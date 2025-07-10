Финляндия (ж) — Швейцария (ж). Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 10 июля 2025 года

Финляндия (ж)
Турнирное положение: Финнки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 3 строчке своего квартета.
При этом Финляндия (ж) в двух стартовых турах набрала 3 очка. Команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Финнки уступили норвежкам (1:2).
До того команда нанесла поражение исландкам (1:0). А вот поединок со голландками завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Финляндия (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Финнки для выхода в плей-офф должны только побеждать. Да и атака команды способна прибавить.
Причем Финляндия (ж) традиционно неудачно противостоит швейцаркам. Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только швейцарок команда не обыгрывает уже 13 лет.
Швейцария (ж)
Турнирное положение: Швейцарки постараются удержаться на нынешней позиции. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем Швейцария (ж) на женском Евро отличилась 3 забитыми голами. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 2 турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Швейцарки по всем статьям переиграли исландок (2:0).
До того команда потерпела поражение от норвежек (0:2). А вот чуть ранее она была бита чешками (1:4).
При этом Швейцария (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Швейцарки нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует качественные поединки с блеклыми.
При этом Швейцария (ж) уже 12 лет не пропускает от финнок. Да и на последний тур настрой у команды будет максимальным.
Команда способна прибавить во всех игровых компонентах. Действовать на удержание нужной ничьей она точно не собирается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда выглядит банально монолитнее соперника.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч
- Финнки не забивали швейцаркам в 2 последних очных встречах
- Финляндия (ж) не обыгрывает швейцарок уже 13 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швейцария (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.
- 2.37ПСЖ — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Зенит — Сьон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.25Борац Баня-Лука — Санта-Колома: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Швейцарки выглядят сильнее соперника, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.
Номинальных гостей устраивает даже ничья, тогда как финнкам нужно исключительно рисковать.
Ставка: Победа Швейцарии (ж) за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03