Когда спор за «скудетто» набирал обороты. Об игре «Ювентуса» против «Милана» в Серии А 1999/2000

В сезоне 1999/2000 сразу три команды вели борьбу за чемпионство, две из них сошлись в очном поединке в рамках 10-го тура.

Упорная борьба на старте сезона

В самом-самом конце девяностых и начале нулевых, а именно — в сезоне 1999/2000 баталии за лидерство в чемпионате Италии развернулись вокруг «Лацио», «Ювентуса» и «Милана». Да, ближе к завершению сезона красно-черные существенно отстали от первых двух позиций, однако продолжительный отрезок кампании «россонери» провели, не теряя надежды за золото.

Впервые тройка претендентов на «скудетто» пересеклась между собой в пятом туре. 3 октября 1999-го года «Лацио» на «Стадио Олимпико» встретился с «Миланом». Поединок в Риме закончился результативной перестрелкой 4:4. «Юве» в тот момент без шума и пыли разобрался с «Венецией» — 1:0.

Второй поединок с участием команд из топ-3 был запланирован на 10-й тур. Вывеска: «Ювентус» — «Милан». Безусловно, это был один из двух центральных матчей, так как в тот же день в римском дерби сошлись «Рома» и «Лацио».

Тройка сильнейших с небольшим разрывом

Расклад сил перед десятым туром Серии А распределился следующим образом: «Лацио» шел единоличным лидером с 21 баллом на счету, шестью победами и тремя ничейными матчами, «Ювентус» занимал вторую строчку с 18 пунктами, пятью победами, тремя играм вничью и одним поражением, а «Милан» замыкал тройку сильнейших с 17 баллами. В своих девяти поединках «россонери» четырежды выиграли и 5 раз разошлись компромиссом с соперниками.

Самая мощная атака из этой компашки была у «орлов» — 23 забитых мяча, а лучшей обороной могла похвастаться «Старая синьора» — 5 пропущенных голов. А вот атака «бьянконери» не блистала — десять в девяти встречах. Разница мячей миланцев составляла 21-11.

21 ноября 1999-го года стадион «Делле Альпи» был заполнен 48 тысячами болельщиков. Фанаты хотели увидеть рубку команд, которые на данном отрезке сезона решали большие задачи внутри страны. В 21:30 по местному времени рефери Массимо де Сантис дал стартовый свисток и тактическое сражение Анчелотти с Дзаккерони сдвинулось с исходной точки.

Ничья, которую организовал «Ювентус»

Со старта поединка игра была цепкой, без многочисленных острых моментов. Но борьба за каждый клочок поля и попытки штурма штрафной площади соперников делали ее смотрибельной и интересной. В одном из эпизодов первой половины тайма Зидан рисковал закончить свое участие в матче. Из-за болючего повреждения француза унесли на носилках, но в игру Зизу все же вернулся и на 21-й минуте поучаствовал в результативной атаке, правда, в миланской.

«Ювентус» — «Милан». Серия А 1999/2000

Находясь слева в штрафной площади «Юве», Джордж Веа обработал мяч после длинной передачи, после чего он неудачно попытался прострелить дальше, однако сумел выполнить навес со второго раза. Кросс Веа ударом головой в ближний угол замыкал Луиджи Сала. Мяч попал в Зидана, который не среагировал должным образом и отправил его в сетку. В итоге гол записали на Зинедина, а «Милан» праздновал взятие ворот в гостях.

Счастье «Милана» продлилось каких-то две минуты, после чего «Старая синьора» возобновила равенство. На выручку «Юве» пришел стандарт, заработанный на правом фланге. Выполнять навес со штрафного взялся Дель Пьеро. На точную верховую передачу Алессандро отозвался Антонио Конте, который пробил головой, находясь на приличном расстоянии от ворот. Игрок направил мяч впритирку со штангой. Кристиан Аббьяти прощелкал данный эпизод, его попытка засейвить оказалась безуспешной, 1:1.

Хозяева взяли свое после перерыва

До перерыва голов и особо опасных моментов не возникало. А вот после отдыха «Ювентус» положил еще один гол в течение шести минут. На 51-й минуте Дель Пьеро организовал вторую результативную передачу, выполнив разрезающий пас на ход на Филиппо Индзаги. Пиппо одним касанием направил мяч в створ. И снова Аббьяти неуверенно действовал на ленточке. Голкипер «Милана» потерял рамку, непонятно куда вышел вперед, за что и был наказан. Явно не вечер Кристиана, но «Юве» это вообще не парило, команда Анчелотти впервые вышла вперед, 2:1.

После второго гола «Милан» растворился в других атаках «Ювентуса». «Бьянконери» полностью забрали себе инициативу и организовывали опасные моменты у ворот Аббьяти. Своими шансами команда Анчелотти пользовалась безалаберно, соперник, хоть ничем толковым и не отвечал, мог в любую минуту рвануть в контрвыпад и сравнять счет.

Но миланцев хватило только на финальный штурм, который был подавлен благодаря ван дер Сару. На 94-й минуте «Ювентусу» удалось окончательно снять все вопросы касательно победителя данной встречи. И снова в голевом эпизоде начудил Аббьяти. Сперва Алессио Таккинарди запульнул мяч в штрафную «Милана», который в итоге долетел до левого угла вратарской, где стоял Ковачевич. Дарко, появившийся на поле минутами ранее, направил круглого в район дальней штанги. В то же время голкипер гостей задержался на выходе, а затем помчался крыть ближний угол, что и позволило сербскому нападающему забить свой первый гол в сезоне.

Игра на «Делле Альпи» закончилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В тот день «Рома» разгромила «Лацио» в римском дерби — 4:1. Такой исход изменил положение дел в таблице. «Ювентус» сравнялся с «орлами» по набранным баллам, а «Милан» опустился на шестое место, в то время как «Рома» поднялась на третье. В ходе всего турнира лидер сменится еще пару раз, а сам чемпионат подарит его почитателям ряд незабываемых матчей, несущих в себе судьбоносный характер в споре за звание сильнейшей команды в Италии. 0