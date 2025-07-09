«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция

Европейская классика: «Пари Сен-Жермен» встретится с «Реалом» в рамках второго полуфинала Клубного чемпионата мира в Нью-Джерси. Обе команды прошли через немецких соперников в 1/4 финала и теперь сыграют за путёвку в финал, где их уже ждёт «Челси». Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

21:55 Начало матча отложено на 10 минут — всё из-за ДТП у стадиона МетЛайв.

21:30 На вчерашней предматчевой пресс-конференции Луис Энрике рассказал о том, как относится к Хаби Алонсо, который все еще относительно новичок на посту главного тренера клуба.

«Прежде всего, очень сложно анализировать игру "Реала", — сказал он. "На данный момент Алонсо только приступает к своей работе. Поэтому сложно анализировать его и говорить, кто он такой. Мы знаем, что его подопечные очень сильны индивидуально, но это только начало его карьеры тренера 'Реала'. Я думаю, у него есть все, что нужно, чтобы добиться успеха в этом клубе".

"Мы находимся в двух совершенно разных ситуациях. Я работаю в 'Пари Сен-Жермен' уже два года, а он — тренер, который только что прибыл в Мадрид. Мы в хорошей форме, я не знаю, кто фаворит, но уверен, что это будет очень хороший матч".

21:10 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

"ПСЖ": Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

"Реал": Куртуа, Фран Гарсия, Асенсио, Рюдигер, Александер-Арнольд, Гюлер, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Гонсало Торрес.

"ПСЖ"

Подопечные Луиса Энрике проводят один из лучших сезонов в истории клуба. Победа в Лиге чемпионов, разгром "Интера" в финале, 164 забитых мяча во всех турнирах — "ПСЖ" доминирует. После неожиданного поражения от "Ботафого" в группе парижане выдали три победы подряд и не пропустили ни одного мяча.

Особенно ярким стало выступление в 1/4 финала против "Баварии": даже играя вдесятером, а затем и в девятером, "ПСЖ" обыграл мюнхенцев 2:0 и продемонстрировал характер. К слову, ещё в группе они уничтожили "Атлетико" — 4:0, так что мадридские команды им уже знакомы на этом турнире.

Витинья globallookpress.com

Но в полуфинале парижанам не помогут дисквалифицированные защитники Эрнандес и Пачо. Это серьёзный удар по обороне, особенно учитывая, что впереди у соперника — Винисиус и Мбаппе. Скорее всего, справляться придётся Лукасу Бералдо в паре с капитаном Маркиньосом.

"Реал Мадрид"

Для мадридцев полуфинал — не просто очередной шаг в турнире, но и возможность для Мбаппе впервые сыграть против бывшего клуба. Француз провёл в "ПСЖ" семь лет, стал лучшим бомбардиром в истории команды, а теперь может выбить её из главного клубного турнира планеты.

Команда Хаби Алонсо прошла турнир без поражений, хотя стартовала неуверенно — с ничьей против "Аль-Хиляля". Но затем были уверенные победы над "Пачукой" и "Ред Булл Зальцбург", а в плей-офф — минимальные, но важные над "Ювентусом" и "Боруссией".

Хаби Алонсо globallookpress.com

С дортмундцами было особенно тревожно: ведя 2:0, мадридцы чуть не отдали концовку, пропустив дважды и оставшись вдесятером после удаления Дина Хёйсена. Его не будет в полуфинале, и Рауль Асенсио, скорее всего, заменит его в центре обороны. Это может заставить Алонсо отказаться от схемы с тремя центральными, к которой он пришёл по ходу турнира.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.37.