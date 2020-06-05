От напряга в Мюнхене к невозмутимости в Милане. О матче между «Миланом» и «Баварией» на «Сан-Сиро» в 2006-м

Лига чемпионов еще не думает возвращаться, потому переживем моменты красивой игры второй половины нулевых.

Без шансов для конкурентов по группе

В 2005-м году «Баварию» Феликса Магата закинуло в один квартет с «Ювентусом», «Брюгге» и «Рапидом» Вена. Для мюнхенского клуба это была вполне себе проходная кампания, вот только старт в исполнении красных получился невзрачным.

В двух первых поединках баварцы победили со скромным результатом 1:0, а в самой смачной дуэли группы с «Ювентусом» они раз выиграли — 2:1, а затем с таким же результатом уступили в Турине. Показать себя во всей красе «Баварии» удалось во встрече с «Рапидом» — 4:0. Последний тур закончился ничьей с «Брюгге» — 1:1.

Несмотря на противоречивые результаты, мюнхенцы сумели заработать 13 очков, чего хватило для второй позиции в группе и отрыва от ближайших конкурентов из Бельгии на внушительные 6 пунктов.

Переворот в Группе E

В этом квартете нехилая конкуренция за первые два места развернулась между «Миланом», ПСВ и «Шальке». Позади этого трио буксовал и «Фенербахче». До последнего тура предсказать развязку было нереально, учитывая, что «Милан» и «Шальке» решали исход еврокубкового сезона в личной встрече на «Сан-Сиро».

У обеих команд в копилке насобиралось по 8 очков, потому от победы зависел их дальнейший путь в Лиге чемпионов. С ничейным исходом все оказалось бы запутаннее, так как в дело вступали второстепенные показатели, однако гол Пирло и дубль Кака принесли «россонери» тот самый результат, благодаря которому миланцы взобрались на первое место в таблице. Выиграв у «Шальке» со счетом 3:2, коллектив Анчелотти зафиксировал третий победный исход за весь групповой этап, заработал 11 очков, занял верхнюю строчку и был готов наткнуться на первую преграду в плей-офф.

Первая игра не определила сильнейшего

Жеребьевка, состоявшаяся в Ньоне, свела между собой клубы, которые неизменно ставятся в ряд претендентов на победу в Лиге чемпионов (ладно, «Милан» сейчас не входит в этот список, но в нулевых — сто процентов). Первая встреча была запланирована на 21 февраля и проходила на «Альянц Арене».

Игра в Мюнхене началась для хозяев идеально. На 23-й минуте Михаэль Баллак вывел свою команду вперед. «Бавария» смотрелась достойно, ушла на перерыв с превосходством в счете. Однако немецкий коллектив на 58-й минуте привез себе пенальти. С точки забил Шевченко, восстановив паритет. На том команды и разошлись, оставив массу вопросов на ответный поединок.

Оборона «Баварии» смотрела футбол со стороны

Ответный матч, который датирован 8 марта 2006-го года, «Милан» начал резво. На правах хозяев красно-черные при поддержке 78 тысяч болельщиков принялись создавать остроту у ворот Кана, который пропускал первый поединок. Лидеры атаки «Милана» не замечали какого-то мощного сопротивления защитников и шли вперед в надежде забить быстрый гол.

Первый мяч влетел в ворота «Баварии» на 8-й минуте. Результативная атака была придумана Сержиньо, который выполнил зрячий навес на голову Индзаги. Пиппо без помех откликнулся на эту передачу и кивнул головой в дальний угол. Для Оливера Кана это мертвый мяч, который он мог лишь вынимать из сетки, 1:0.

«Милан» — «Бавария». Лига чемпионов 2005/2006

Ставка Папы Карло на давление и быстрый гол сработала. При нулях на табло его команда лидировала из-за мяча, забитого на выезде, однако для очевидного успеха ей необходимо было нечто посущественнее. Выйдя вперед, миланцы не сбавили темп. Игра находилась под контролем хозяев, которые были близки к еще одному голу. Мюнхенцы пока нервно отбивались. На 23-й минуте Валерьен Исмаэль захватом из единоборств уложил на газон Индзаги. Российский судья Валентин Иванов справедливо наградил «Милан» правом на пенальти. К точке подошел Шевченко, проводивший свой 75-й матч в еврокубках. К сожалению, в этом эпизоде Шева пробил мимо ворот, чем раззадорил Кана, который выразил Андрею «слова поддержки».

Шевченко не смутил его промах и через пару минут он реабилитировался. После подачи Стама справа Андрей головой направил мяч в ворота. Для нападающего «Милана» это было не только удачное исправление косяка с пенальти, а еще и 55-й гол в еврокубках. Теперь форвард был официально оправдан.

«Бавария» получила шанс на камбэк

С перевесом в два гола «Милан» отдал мяч «Баварии». Команда Магата хотела обступить штрафную хозяев, но цепкая защита красно-черных не позволяла мюнхенцам разгуляться. Те вынуждены были проверять Диду ударами издали, но их попытки не летели даже в створ.

На 35-й минуте гости заработали стандарт. Плотный выстрел Швайнштайгера метров с тридцати отбил перед собой Дида. Мяч предательски отскочил в сторону Исмаэля, который прошил пустую рамку с близкого расстояния. Прочная оборона «Милана» прощелкала добивание и интрига закрутилась с новым сюжетом, 2:1.

Когда хватило и часа игры

С возобновлением интриги матч стал более закрытым, соперники чаще вспоминали о защитных функциях. До перерыва «Бавария» успела организовать парочку серьезных атак, в одной из которых Дида продемонстрировал «Сан-Сиро» свою реакцию и не дал случиться второму голу.

Во второй половине встречи гости на 47-й минуте преподнесли «Милану» шикарный подарок. Сержиньо выполнил прострел с фланга на Индзаги. Филиппо был окружен тремя защитниками. Пас Сержиньо хотел обрезать Исмаэль. Мяч после деревянной попытки перехвата попал в Бишенте Лизаразю, а затем от тела француза он прилетел к Индзаги. Филиппо тоже сыграл не идеально. Вместо удара ногой в касание, получился проброс на голову. Буквально лбом Пиппо уже внес круглого в сетку, 3:1.

Заработав солидный перевес, «Милан» продолжал куражиться. Мертвая защита «Баварии» позволяла очень много, однако до следующего гола пришлось ждать 12 минут. На сей раз свое слово в нападении сказал Кака. Бразилец получил пас на ход от Шевченко, пробежал два десятка метров до штрафной, а затем очень сильно всандалил по центру под перекладину. Падающий Кан выставил руки, но такую мощь вытащить нереально. Параллельным курсом бежал Индзаги, однако Кака все здорово исполнил сам.

Судьба двухматчевого противостояния была предрешена за 60 минут. С попытками «Баварии» ответить хоть чем-то справлялся Дида (не без помощи защитников). В оставшееся время голов зрители не увидели. «Милан» по сумме двух матчей 5:2 прошел в четвертьфинал, где его соперником оказался «Лион». 0