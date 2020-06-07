«Бавария» с новым лидером победила «Байер» без лидера

В 30-м туре Бундеслиги «Бавария» победила на выезде «Байер». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Травма Хаверца спутала карты «Байеру»

«Прохожие были поражены, когда Кай Хаверц покинул территорию стадиона в Леверкузене, находясь в своей машине — он мог водить машину, но не мог играть в футбол, ведь у него болело ушибленное колено. Капитан "Байера" вернулся, но только как зритель. "Аптекарям" пришлось обходиться без своего игрока, который умеет делать пресловутую разницу, однако в итоге полузащитник оказался на трибунах с защитной маской», — пишет на страницах Süddeutsche Zeitung Филипп Селлдорф.

«Тренер "Леверкузена" Петер Бош ответил на этот вызов почетной, но смелой атакующей тактикой и серьезными усилиями со стороны своего штаба, который за весь матч использовал 16 исполнителей, но не смог избежать обычного хода событий. В первые 15 минут "Байер" смог прессинговать соперника настолько эффективно, что не смог наладить комбинационную игру. Через четверть часа мюнхенцы без проблем восстановили свою механику продвижения атак, в результате чего соперник пережил стресс и совершил ошибки».

Горецка был ключевой фигурой победы «Баварии»

«Как и в Мюнхене в ноябре, Леон Горецка сыграл вместе с Киммихом позади Мюллера в центре поля — в средней линии сыграли те же люди, но их подход был другим. В первом поединке "Баварию" вынуждали ошибаться, которую на контратаках ловила команда Петер Боша, применявшая высокий прессинг. Здесь, однако, это была "Бавария", которая сама заставляла соперника совершать ошибки, и руководил ее действиями Горецка», — отмечают в материале Deutsche Welle Джонатан Хардинг и Мэтт Форд.

«Физическая мощь — это ключевой элемент, который он добавил в свою игру, воспользовавшись перерывом, вызванным коронавирусом, чтобы проводить больше времени в спортзале. Способности хавбека отбирать мяч дают мюнхенцам другую опцию в полузащите, более физическую альтернативу более атакующему, более выразительному Тиаго Алькантаре. В этом поединке это позволило гостям победить "Байер" его же оружием».

Мюллер повторил рекорд де Брейне

«Хотя место "Баварии" на вершине не подвергалось опаности, независимо от результата, это была возможность, хотя и трудная, для "Леверкузена" получить преимущество в борьбе за четвертое место после поражения "Боруссии" Мёнхенгладбах со счетом 0:1 от "Фрайбурга" в пятницу. Однако они не смогли этого сделать, а это означает, что "Аптекари" остаются пятыми и находятся за пределами Лиги чемпионов. Что касается "Баварии", то она укрепила свои позиции в борьбе за титул», — констатирует Райан Бенсон в отчете Goal.com о матче.

«Это было еще одно замечательное выступление маэстро мюнхенцев Мюллера. Он отдал голевой пас Горецке до перерыва и отметился великолепным ассистом на Левандовского, который довел свои показатели результативных передач до 20, что соответствует рекорду Кевина де Брейне в Бундеслиге. Это был тяжелый день для "Байера", особенно его нападающих: Диаби был плох, его играет в завершении атак разочаровала, но он хотя бы играл энергично, тогда как Бейли, наоборот, показал мало, прежде чем ушел на замену в перерыве».

«Байер» имеет хорошие шансы на Лигу чемпионов

«"Бавария" не проигрывает с 7 декабря 2019 года. Она выиграла 15 матчей при одной ничьей в 16-ти предыдущих поединках чемпионата, а также выиграли две встречи в Лиге чемпионов и Кубке Германии. 10 июня "ротен" принимают "Айнтрахт" в полуфинале кубке страны, и, в зависимости от других результатов, они могут выиграть свой восьмой титул кряду либо дома против "Гладбаха" в следующий уикенд, либо спустя спустя три дня после это против "Вердера" в гостях», — пишет в материале ESPN Билл Коннелли.

«Поражение "Аптекарей", которые остаются на пятом месте в таблице, ожидалось. Но в дополнение к полуфиналу Кубке Германии против "Саарбрюккена" 10 июня, у "Байера" есть шанс подняться в Бундеслиге, встретившись с "Шальке", тогда как "Гладбах" сыграет против "Баварии". В то время, как мюнхенцы подошли еще ближе к чемпионству, борьба за четвертую позицию может стать самой интересной из оставшихся битв в лиге». 0