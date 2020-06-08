Отодвинул бывших от борьбы за лидерство. Об Эль-Класико 1999-го года на «Камп Ноу»

Примера в скором времени вновь вернется на телеэкраны, однако до рестарта сезона мы успеем отмотать десятки лет назад и вернуться в атмосферу борьбы за чемпионство конца девяностых.

Ситуация, в которой «Реал» обязан был побеждать

В 1998-м и 1999-м футбольных годах «Барсу» к 16-му трофею чемпионата Испании тащил на своих плечах стратег, подвергающийся критике испанских медиа, Луи ван Гал. Всячески помешать сине-гранатовым приблизиться к золоту старался «Реал» с Гусом Хиддинком во главе. Для Везучего голландца это был первый и единственный сезон в послужном списке у руля «сливочных».

В сезоне 1998/99 «Реал» и «Барселона» впервые встретились между собой в Примере 19 сентября 98-го. Футбольный календарь Ла Лиги открывал на тот момент всего лишь третий тур, но «блауграна» к нему подходила с потерями. В стартовых двух встречах она заработала 4 очка, забив один гол, в то время как «королевский клуб» шел первым с 6 баллами и разницей мячей 5-1. Игра на «Сантьяго Бернабеу» в дебютном Эль-Класико закончилась результативной ничьей 2:2.

Второй раунд дуэли между этими командами в Примере проходил в рамках 22-го тура. Чуть больше половины пути уже пройдено, однако в верхней части таблицы все было запутанно. «Барселона» тогда находилась на первом месте с 40 очками, 12 победами, 4 поражениями и 5 ничейными встречами. В спину каталонцам дышал «Реал», занимавший вторую строчку. В активе «бланкос» имелось 37 пунктов, 11 побед, 4 ничьих и 6 поражений.

Однако в споре за лидерство участвовали «Валенсия» и «Сельта». На счету этих коллективов также было по 37 баллов, но «Реал» опережал их по лучшим дополнительным показателям. В общем, «сливочным» нужна была победа. Гонка за золото продолжилась бы в новом ключе.

Не выдержали стартовый натиск

22-й тур чемпионата Испании приковывал к себе внимание из-за главного боя клубов-тяжеловесов, проходившего на «Камп Ноу» 4 февраля 1999-го. «Барселона», как и принято в ее домашних матчах, получила колоссальную поддержку фанатов, заполонивших каждый сектор громадной чаши. Со стартовым свистком арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса с центра поля начал «Реал», а хозяева рванули в высокий прессинг.

«Барселона» — «Реал». Чемпионат Испании 1998/99

«Барселона» вышла на этот матч заряженной и с железной мотивацией оторваться от главного преследователя в таблице. С первых минут сине-гранатовые принялись оказывать на гостей давление. Уже в дебюте встречи «сливочные» хаотично оборонялись, однако не продержались и пяти минут.

На 4-й минуте Патрик Клюйверт, находясь на левом краю штрафной площади, парочкой ложных движений накрутил Ивана Кампо, выполнил мягкую подачу в центральную зону, куда вбежал Луис Энрике. Лучо удалось выиграть верховое единоборство у Роберто Карлоса, что и позволило ему с близкого расстояния положить мяч в цель. Педро Контрерас среагировал, но вытащить подобный удар было сложно. Энрике не скрывал свои эмоции и полетел радоваться раннему успеху команды. Луис выглядел так, будто никогда и не выступал за «Реал».

Потопил когда-то родной клуб

Первый пропущенный гол серьезно ударил по амбициям «Реала». «Королевский клуб» был незаметен впереди. При этом и оборонялись «сливочные» провально. В оборонительных линиях гостей возникали огромные дыры и вагоны свободного пространства для резвых футболистов в сине-гранатовом.

Подопечные Луи ван Гала стремились быстренько удвоить преимущество, однако очень часто хозяева принимали поспешные решения и губили хорошие моменты. Шла всего 20-я минута, а мадридская команда уже казалась уставшей. Усугубил проблемы «Реала» и Роберто Карлос. Видимо, у защитника сдали нервы, иначе как еще объяснить глупейший фол на Фигу. Бразилец пошел двумя ногами на Луиша и скосил того у правой бровки. Судья показал Роберто красную карточку. В лучших традициях Эль-Класико арбитра обступили футболисты обеих команд. Бразилец не понимал, за что на него наехали, а Луис Энрике вдогонку Роберто сказал пару ласковых. Градус противостояния повышался.

Позицию Роберто Карлоса Хиддинк поручил закрыть Кампо. «Барселона» продолжала топтаться в проходном дворе мадридской обороны и извлекла из этого выгоду на 36-й минуте. Луиш Фигу приблизился к Кампо, а затем отпасовал в центр на Гвардиолу. Секундой позже Пеп черпачком сделал закидушку в штрафную «Реала». Луис Энрике вновь отозвался на передачу и второй раз в матче забил головой, 2:0.

Новый сценарий после перерыва

После второго гола «Барсы» гостям терять уже было нечего. До перерыва «сливочные» создали несколько смачных моментов, но Руд Хесп не позволил «Реалу» сократить разрыв в счете.

Во втором тайме команда Луи ван Гала ослабила хватку, благодаря чему игра стала более открытой. Теперь «королевский клуб» пытался найти свой момент для того, чтобы зародить первые шансы на спасение. Некоторые эпизоды подопечные Хиддинка губили самостоятельно, в других вытаскивал голкипер «Барселоны».

«Блауграна» тоже не отсиживалась весь тайм в защите. Она играла с численным перевесом и продолжала куражиться впереди. Во время очередного углового Луис Энрике забил третий гол в ворота бывшего клуба. Лучо только хотел рвануть за поздравлениями, однако в ситуацию вмешался судья. “Falta, falta” — сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес, сигнализируя об отмене гола из-за нарушения правил в атаке.

Отмена взятия ворот никак не повлияла на настроение «Барселоны», которая за 10 минут до конца основного времени все же положила третий. На сей раз пас черпачком исполнил Патрик Клюйверт. Голландец адресовал мяч Ривалдо, который убежал от Йерро и Кристиана Пануччи. Спустя несколько секунд бразилец вел плотную борьбу с Иваном Кампо, который всеми силами пытался уложить противника на газон. Несмотря на это, Ривалдо вышел из схватки победителем и в падении отправил мяч в дальний угол.

«Барселона» получила больше ожидаемого

Поединок в рамках 22-го тура чемпионата Испании, прошедший на «Камп Ноу», завершился крупной победой «Барселоны» со счетом 3:0. Стараниями бывшего игрока «Реала» сине-гранатовые все решили в первом тайме. После этого матча в копилке «Барсы» имелось 43 балла, а «Реал» остался с 37.

Но самая приятная неожиданность для коллектива ван Гала заключалась в другом. В 22-м туре «Валенсия» и «Сельта» проиграли свои матчи, из-за чего они теперь отставали от каталонцев на 6 очков. На вторую строчку выскочила «Мальорка» с 38 очками. Будет момент, когда этот коллектив приблизится к «Барсе» на расстояние в 2 пункта, однако с каждым последующим туром «блауграна» начнет отрываться от преследователей все дальше и дальше. 0