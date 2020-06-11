Гонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-м

Чемпионат Англии стартует на следующей неделе, а мы еще разок заглянем в архивы АПЛ и вспомним об одном классном матче прошлого.

Продолжение аристократического банкета

В свой первый сезон при Жозе Моуринью «Челси» был очень крут. В кампании 2004/05 лондонская команда набрала рекордное количество очков (Моур в этом спец, с «Реалом» он проделывал такое же) и завоевала золото Премьер-лиги. В тот же год синие взяли трофей Кубка лиги, а новый сезон они начали с победы в Суперкубке.

Сотрудничество «Челси» с Жозе только началось, но уже к тому времени оно превзошло ожидания. В сезоне 2005/06 «аристократы» стремились защитить титул чемпиона, поэтому в гонку за лидерство они ворвались активнее остальных и отодвинули конкурентов подальше.

Упомянутый матч «Челси» на «Энфилде» состоялся в рамках 8-го тура. Перед этой встречей лондонцы уверенно чувствовали себя на вершине таблицы с 21 баллом в копилке. На второй строчке расположился «Чарльтон Атлетик» с 18 пунктами, а тройку замыкал «МЮ» с 14 очками. «Ливерпуль» в тот момент имел 10 очков и шел девятым.

Перед встречей в Ливерпуле «Челси» был единственной командой, которая еще не проигрывала и не играла вничью. В семи встречах синие добыли семь побед, что делало их фаворитами противостояния на «Энфилде».

«Ливерпуль» сам себе создал проблемы

Матч в 8-го тура был датирован 2 октября 2005-го. Домашнюю арену «мерсисайдцев» посетили 44 тысячи фанатов. Они хотели увидеть, как их любимая команда под руководством Рафы Бенитеса впервые в сезоне отберет очки у лондонцев. В 17:00 судья Грэм Полл сигнализировал всем о начале поединка.

«Ливерпуль» — «Челси». АПЛ 2005/06

На старте активнее вел себя «Челси». Подопечные Моуринью завладели мячом и с помощью длинных забросов вперед стремились найти кого-либо из тройки нападения. Хозяева вынуждены были отойти ближе к собственной штрафной, но ставка на быстрый гол «Челси» не сработала.

К середине первого тайма игра успокоилась, однако на 26-й минуте Джими Траоре облажался в обороне. На правом фланге атаки Дрогба противостоял как раз Траоре, который, выбивая мяч, попал в Дидье, нападающий «Челси» ворвался в штрафную, но был сбит Джими. Защитник «Ливерпуля» перестарался со спасением и привез пенальти. К точке подошел Фрэнк Лэмпард. Пробил Фрэнки не лучшим образом, Пепе Рейна почти отразил эту попытку, правда, мяч все равно влетел в сетку, гости вышли в лидеры.

Хозяева хотели исправиться

За 15 минут до конца первого тайма «Ливерпуль» начал просыпаться. Под громкие указания Бенитеса у кромки поля его команда стала активнее двигаться впереди. Благодаря этому красные на 36-й минуте заработали корнер, который им пришелся кстати.

Кросс с флажка выполнил Йон Арне Риисе, а в штрафной площади «Челси» Джейми Каррагер сделал скидку на Стиви Джи. Джеррард, находящийся справа, решил пробить низом в дальний угол. Мяч прошил все скопление игроков и залетел под дальнюю штангу. В трудную минуту капитан красных тащил свою команду, 1:1.

Коллектив Моуринью не намерен был впервые в сезоне терять очки. Они имели игровое превосходство, а «Ливерпуль», несмотря на гол, находился не в лучших кондициях, поэтому гости снова решили активизироваться в нападении. На 43-й минуте «Челси» организовал красивую голевую атаку, в ходе которой Дидье Дрогба эффектно пяткой пробросил мяч мимо Сами Хююпии, сумел войти в штрафную, после чего выдал идеальный пас на Дэмьена Даффа. Ирландец подошел ближе к воротам и в падении ударил в дальний угол, 2:1.

Дальше куражились лондонцы

В перерыве Жозе попросил своих подопечных увеличить преимущество. Тогда португальский тренер не ставил игру от обороны и не думал об удержании какого-нибудь ничейного счета, как это происходит в его карьере сейчас. Для своей команды Моуринью был реально особенным тренером, к наставлениям которого прислушивались. И если нужно забивать еще, то так оно и будет.

Во втором тайме синие к часу игры успели создать несколько острых моментов, но свой третий гол они забили чуть позже. На 63-й минуте Асьер дель Орно сделал пас на Дидье Дрогба, который, приблизившись к вратарю, обыграл оппонента и решил пробить. Очень неточный удар превратился в классную голевую передачу на Джо Коула, который с близкого расстояния расстреливал уже пустой створ.

После очередного забитого гола «аристократы» предложили красным попробовать отыграть один мяч. Риисе и Питер Крауч имели парочку неплохих шансов, однако они заканчивались ударами рядом с каркасом.

На 82-й минуте «Челси» решил добить оппонента. На сей раз опасная атака была придумана после аута со своей половины поля. Мяч после вбрасывания долетел до Дрогба, Дидье, оказавшись слева, выполнил прострел на Роббена. Арьен неудачно махнул по мячу, но его касание превратилось в ассист на Жереми Нжитапа. Камерунец с пары метров всандалил мяч под перекладину. Впервые «Ливерпуль» под руководством Бенитеса пропустил четыре гола.

Игра на «Энфилде» закончилась разгромом хозяев со счетом 4:1. В том же туре «Чарльтон Атлетик», находившийся на второй строчке, проиграл дома «Тоттенхэму», что позволило команде Моуринью оторваться в таблице на 6 очков. 0