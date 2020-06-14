История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии

Одержав победу в первой игре на «Сан-Сиро» со счетом 1:0, «партенопейцы» считались фаворитами ответной встречи на «Сан-Паоло». Тем не менее, им пришлось проявить характер, чтобы добыть ничью на домашней арене.

Ранний гол

«Интер» неожиданно быстро включился в игру, явно желая подловить хозяев, чтобы как можно быстрее отыграть отставание, наметившееся после первого матча.

Тем не менее, «нерадзурри» вышли вперед не благодаря классной атакующей игре или точному удару от Лаутаро Мартинеса или Ромелу Лукаку, а после ошибки вратаря «Наполи» Давида Оспины.

Несмотря на свою репутацию мастера стандартных положений, Кристиан Эриксен расстроил многих во время своего пребывания в «Тоттенхэме», когда с угловых, как правило, выполнял навесы на ближайшего к нему игрока.

В субботу на 2-й минуте, казалось, датчанин просто повторил старый трюк, направив мяч прямо в направлении правого защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. Однако вместо того, чтобы выбить мяч в сторону, Ди Лоренцо, похоже, просто потерял траекторию полета сферы, которая тут же полетела на Оспину.

Christian Eriksen Scores for Inter direct from the corner

Napoli 0-1 Inter (1-1 on aggregate) pic.twitter.com/uQ6eMpO7Tx — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) June 13, 2020

Экс-голкипер «Арсенала» был совершенно не готов к такому повороту и лишь отчаянно попытался защитить свои ворота. Впрочем, мяч комично проскользнул у него между ног и попал в сетку.

Всего два года назад подобный сценарий с этими же действующими лицами позволил бы «Тоттенхэму» повести 1:0 в дерби с «Арсеналом», но вместо этого ошибка Оспины позволила «Интеру» получить преимущество и восстановить паритет в противостоянии.

Возрождение Оспины

После этого «Интер» придавил. Подопечные Антонио Конте перешли на схему 4-2-4, при которой правый защитник Антонио Кандрева агрессивно шел вперед, чтобы в атаке составить компанию Лукаку, Мартинесу и Эриксену, в то время как Милан Шкриньяр прикрывал позицию коллеги. Эшли Янг тоже получил разрешение на дальние проходы, но основные моменты «нерадзурри» все же создавали через правый фланг.

Inter have morphed into a 4-2-4 and Napoli are really struggling to deal with it.

Candreva looks so lively down the right! #NAPINT #CoppaItalia pic.twitter.com/H4puoPRlTh — Chris Smith (@CJSmith91) June 13, 2020

Тандем Лукаку-Кандрева был особенно эффективным: бельгиец садился на позицию «десятки», чтобы получить мяч, прежде чем делать фирменные разворота и пасовать на своего партнера. В ряде случаев их комбинации едва не привели ко второму голу, но в этот раз Оспина оказался на высоте. Вратарь «Наполи» отразил удар Лукаку, и, что наиболее впечатляюще, выполнил сейв после удара Кандревы с близкого расстояния.

Мертенс переписал историю

Расточительность «Интера» не осталась безнаказанной. В концовке первого тайма «Наполи» нанес ответный удар. Лоренцо Инсинье убежал в отрыв и, мастерски контролируя мяч, направился в сторону чужой штрафной.

Поскольку вокруг него собрались все защитники, Инсинье выполнил простейшую задачу: отдал пас на противоположный край своему партнеру Дрису Мертенсу, который не нуждался во второй попытке, чтобы пробить Самира Хандановича.

При этом Мертенс не просто сделал общий счет 2:1, но и превзошел Марека Хамшека как лучшего бомбардира в истории «Наполи» со 122 голами.

Maradona

Maradon

Marado

Marad

Mara

Mar

Mare

Marek

Mare

Mar

Ma

M Me

Mer

Mert

Merte

Merten

Mertens

Napoli have a new all-time top scorer. 🙌 pic.twitter.com/cB2AzOlHJR — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2020

«Интер» мог легко вести 3:0, но из-за расточительности перед чужими воротами, блеска Оспины и точного удара Мертенса вновь оказался в роли догоняющего.

«Наполи» задушил «Интер»

Второй тайм стал намного более истощающим, когда «Интер» доминировал, отчаянно пытаясь найти пробелы в защите «Наполи». Тем не менее, оборона команды Дженнаро Гаттузо оказалась крепкой.

Раз за разом «партенопейцы» отражали угрозы «нерадзурри». Центральные защитники Калиду Кулибали и Никола Максимович были особенно впечатляющими: они сумели выиграть семь воздушных дуэлей, сделать пять перехватов, и 19 раз вынести мяч со своей штрафной.

Чем больше «Интер» продвигался вперед, тем больше он оставлял свою половину поля неприкрытой, и угроза со стороны Инсинье, Мертенса и Маттео Политано, позднее замененного Хосе Кальехоном, была серьезной. Атакующий трезубец «Наполи» использовал пространство и часто оказывался один на один с последним защитником миланцев.

«Наполи» не нужно было забивать еще раз, при этом его защита сделала свое дело. После удара Алексиса Санчеса мяч пролетел рядом со штангой, а пара моментов Эриксена была нейтрализована фантастическим Оспиной.

И хотя в целом команды показали равный футбол, команда Гаттузо заслужила выход в финал за счет своего характера. Очень жаль, что решающий матч пропустит Оспина, получивший желтую карточку за затяжку времени, но мало кто из фанатов «Наполи» забудет о его вкладе в полуфинальном противостоянии.

«Ювентус» представляет собой действительно серьезное испытание, но, несмотря на то, что у него было численное преимущество после красной карточки Анте Ребича, он так и не смог взломать упрямую оборону «Милана» во втором полуфинале. Возможно, проанализировав этот матч, Гаттузо поймет, как подавить угрозы со стороны Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и других.

И о возрождении: если «Наполи» одержит маловероятную победу над «старой синьорой», он добудет столь важный трофей в этом тяжелом сезоне, по ходу которого пришлось расстаться с Карло Анчелотти. В турнирной таблице Серии А «Наполи» идет лишь шестым.

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