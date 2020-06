История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка Италии

Одержав победу в первой игре на «Сан-Сиро» со счетом 1:0, «партенопейцы» считались фаворитами ответной встречи на «Сан-Паоло». Тем не менее, им пришлось проявить характер, чтобы добыть ничью на домашней арене.

«Интер» неожиданно быстро включился в игру, явно желая подловить хозяев, чтобы как можно быстрее отыграть отставание, наметившееся после первого матча.

Тем не менее, «нерадзурри» вышли вперед не благодаря классной атакующей игре или точному удару от Лаутаро Мартинеса или Ромелу Лукаку, а после ошибки вратаря «Наполи» Давида Оспины.

Несмотря на свою репутацию мастера стандартных положений, Кристиан Эриксен расстроил многих во время своего пребывания в «Тоттенхэме», когда с угловых, как правило, выполнял навесы на ближайшего к нему игрока.

В субботу на 2-й минуте, казалось, датчанин просто повторил старый трюк, направив мяч прямо в направлении правого защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. Однако вместо того, чтобы выбить мяч в сторону, Ди Лоренцо, похоже, просто потерял траекторию полета сферы, которая тут же полетела на Оспину.

Christian Eriksen Scores for Inter direct from the corner Napoli 0-1 Inter (1-1 on aggregate) pic.twitter.com/uQ6eMpO7Tx

Экс-голкипер «Арсенала» был совершенно не готов к такому повороту и лишь отчаянно попытался защитить свои ворота. Впрочем, мяч комично проскользнул у него между ног и попал в сетку.

Всего два года назад подобный сценарий с этими же действующими лицами позволил бы «Тоттенхэму» повести 1:0 в дерби с «Арсеналом», но вместо этого ошибка Оспины позволила «Интеру» получить преимущество и восстановить паритет в противостоянии.

После этого «Интер» придавил. Подопечные Антонио Конте перешли на схему 4-2-4, при которой правый защитник Антонио Кандрева агрессивно шел вперед, чтобы в атаке составить компанию Лукаку, Мартинесу и Эриксену, в то время как Милан Шкриньяр прикрывал позицию коллеги. Эшли Янг тоже получил разрешение на дальние проходы, но основные моменты «нерадзурри» все же создавали через правый фланг.

Inter have morphed into a 4-2-4 and Napoli are really struggling to deal with it.

Candreva looks so lively down the right! #NAPINT #CoppaItalia pic.twitter.com/H4puoPRlTh