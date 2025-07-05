Локомотив — Торпедо. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2025 года

5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» победил в пятнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 51 результативным ударом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Локомотив» не заметил «Акрон» (4:1).

До того команда подписала мировую с ЦСКА (2:2). А вот поединок с «Факелом» завершился минимальным успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Локомотив» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Железнодорожники» только начинают серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.

Причем «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Торпедо». Из пяти последних очных поединков «железнодорожники» победили 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Железнодорожники» априори обязаны обыгрывать новичка элиты.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы пробились в РПЛ. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы первой лиги.

Причем «Торпедо» в 34 матчах первенства набрало 65 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы уступили «Спартаку» (1:3).

До того команда не сумела переиграть КАМАЗ (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сочи».

При этом «Торпедо» в 5 своих последних поединках добыло 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 51 мяч в 34 поединках минувшего первенства.

При этом «Торпедо» победил в 17 поединках первенства из 34. Да и известная неопределенность с выступлением в элите явно угнетает.

Команда Олега Кононова в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре торпедовцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Торпедовцы не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Железнодорожники» не проигрывают 4 матча кряду

«Локомотив» уже почти 20 лет не проигрывает торпедовцам

«Торпедо» не побеждало в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 5.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.64.

Прогноз: «Локомотив» мотивирован успешно начать серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

«Железнодорожники» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.17