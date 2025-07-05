Локомотив — Торпедо. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2025 года

«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» победил в пятнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 51 результативным ударом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Локомотив» не заметил «Акрон» (4:1).
До того команда подписала мировую с ЦСКА (2:2). А вот поединок с «Факелом» завершился минимальным успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Локомотив» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Железнодорожники» только начинают серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.
Причем «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Торпедо». Из пяти последних очных поединков «железнодорожники» победили 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Железнодорожники» априори обязаны обыгрывать новичка элиты.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы пробились в РПЛ. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы первой лиги.
Причем «Торпедо» в 34 матчах первенства набрало 65 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы уступили «Спартаку» (1:3).
До того команда не сумела переиграть КАМАЗ (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сочи».
При этом «Торпедо» в 5 своих последних поединках добыло 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 51 мяч в 34 поединках минувшего первенства.
При этом «Торпедо» победил в 17 поединках первенства из 34. Да и известная неопределенность с выступлением в элите явно угнетает.
Команда Олега Кононова в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре торпедовцев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Торпедовцы не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Железнодорожники» не проигрывают 4 матча кряду
- «Локомотив» уже почти 20 лет не проигрывает торпедовцам
- «Торпедо» не побеждало в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 5.26.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.64.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: «Локомотив» мотивирован успешно начать серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
«Железнодорожники» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.17