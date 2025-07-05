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    «Локомотив» быстро переедет торпедовцев

    Локомотив — Торпедо. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Торпедо»
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    Алексей Батраков
    5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» победил в пятнадцати матчах из 30. А вот отличились игроки команды 51 результативным ударом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Локомотив» не заметил «Акрон» (4:1).

    До того команда подписала мировую с ЦСКА (2:2). А вот поединок с «Факелом» завершился минимальным успехом (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Локомотив» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Железнодорожники» только начинают серию контрольных поединков. Да и подбор игроков у команды неплохой.

    Причем «Локомотив» традиционно удачно противостоит «Торпедо». Из пяти последних очных поединков «железнодорожники» победили 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Железнодорожники» априори обязаны обыгрывать новичка элиты.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы пробились в РПЛ. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы первой лиги.

    Причем «Торпедо» в 34 матчах первенства набрало 65 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы уступили «Спартаку» (1:3).

    До того команда не сумела переиграть КАМАЗ (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сочи».

    При этом «Торпедо» в 5 своих последних поединках добыло 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 51 мяч в 34 поединках минувшего первенства.

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    При этом «Торпедо» победил в 17 поединках первенства из 34. Да и известная неопределенность с выступлением в элите явно угнетает.

    Команда Олега Кононова в межсезонье постепенно обновляется. Состав у команды довольно крепкий, да и новички прибавят красок игре торпедовцев.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Торпедовцы не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Железнодорожники» не проигрывают 4 матча кряду

    • «Локомотив» уже почти 20 лет не проигрывает торпедовцам

    • «Торпедо» не побеждало в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 5.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.64.

    Прогноз: «Локомотив» мотивирован успешно начать серию контрольных матчей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    «Железнодорожники» априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.17

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Торпедо?

    Матч Локомотив — Торпедо состоится 05 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Торпедо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Торпедо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Торпедо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Торпедо?

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 5.26.

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    Локомотив — Торпедо: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 05.07.202518:00. «Локомотив» быстро переедет торпедовцев
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