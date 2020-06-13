Возвращение Ла Лиги. Испанский футбол больше не будет прежним

Однако мы не можем начать, забыв о том, что мы потеряли навсегда, и о том, без чего в ближайшее время нам придется обходиться. Не только из-за этого коварного и жестокого вируса, но и потому, что время не останавливалось, когда мы были лишены нашего любимого вида спорта.

Мадридский «Реал» готовится принять «Эйбар» в воскресенье вечером на тренировочном поле, поскольку «Сантьяго Бернабеу» ждет реконструкция, и я думаю, что это хорошо для него. Но «сливочным» придется бороться за титул без присмотра Лоренсо Санса, президента клуба с 1995 по 2000 год, под чьим правлением они однажды выиграли Лигу чемпионов, и без своего знаменитого защитника Гойо Бенито, который провел 441 матч и завоевал 11 трофеев. Оба стали жертвами COVID-19.

Даже во время суматошной подготовки к возобновлению сезона, давайте не будем забывать о них и их вкладах.

Санс поспособствовал подписанию Предрага Миятовича, чей скандальный уход из «Валенсии» вспоминают и по сей день. Именно он забил победный гол в финальном матче Лиги чемпионов в ворота «Ювентуса» в 1998 году.

В том же году Санс стал свидетелем «дела Босмана», а это означало, что игроки могли перейти в новый клуб по окончании своих контрактов, не дожидаясь, когда предыдущий клуб получит компенсацию. Вот так бельгийский футболист Жан-Марк Босман отвоевал свободу для всех игроков.

Стив Макманаман переехал с «Энфилда» на «Сантьяго Бернабеу» в 1999 году как раз без платы за трансфер, и в конце своего первого сезона был признан игроком матча, по итогам которого «Реал» выиграл свою девятую Лигу чемпионов.

Еще одной потерей на этой неделе и на долгое время станет комментатор Майкл Робинсон. Ирландец, родившийся в Англии, был хорошим другом и талантливым, теплым компаньоном для всех, кто его знал. В эту группу я включаю миллионы людей, которые познакомились с футболом посредством его мягкого голоса, звучавшего на радио и телевидении с 1991 года.

Битва Робинсона с раком не могла быть выиграна в долгосрочной перспективе, но он все равно ушел слишком рано. Вернуться к футболу без него будет тяжело.

Ариц Адурис — потеря в другом смысле, так как он неожиданно объявил о завершении карьеры в мае. Не многие из нас выбирают, когда и как уходить. Жизнь часто сама делает это, притом самым недостойным, неожиданным и неприятным образом. Конечно, я полностью осознаю, что жизнь так же часто дарует нам волшебные частицы счастья, комфорта, веселья и изобилия, но есть определенная причина, по которой мне грустно, что мы вернемся без Арица Адуриса, хотя есть причины и для радости.

Адурис был одним из тех футболистов, на которых можно было положиться, независимо от хода матча, погоды, игры его команды, запугиваний со стороны соперника и так далее. Он был действительно умным и хитрым игроком. Он был одарен технически, и он действительно играл только на победу.

Поверьте, далеко не каждый футболист играет на победу так, как Адурис. В нем было все, что нужно. А это уже само по себе жизненное утверждение. Парни как он вдохновляют нас. Фраза «просто хорошо делай работу» — ему не подходит. Если вы его встретите, он будет тихим и даже немного застенчивым, но если вы узнаете его ближе, то поймете, насколько это сформированная личность и зрелый мужчина.

Так что, если вам нравится испанский футбол, испанская футбольная культура и особые достижения «Атлетика» последних лет, то, очевидно, его уход на пенсию — это потеря. Однако не стоит упускать из виду тот факт, что Адурису было предоставлено право выбора. 39-летнему баску никто не сказал, что он потерял скорость или ему нужно найти другое место для завершения карьеры. Нет. Врачи просто предупредили его, что рано или поздно ему нужно провести операцию на бедре. При этом он мог играть до конца сезона.

Мы все жаждем права выбирать, особенно самые важные аспекты в жизни. Обычно, когда ему предоставляется выбор, Адурис выбирает достоинство — командные преимущества. Я буду ценить его прощальные слова: «Я не могу помочь своим партнерам по команде так, как мне хотелось бы, или так, как они этого заслуживают. Такова жизнь профессионального спортсмена. Все очень просто. К сожалению, нас преследуют гораздо более мрачные и болезненные ситуации. Та же пандемия оставила нам непоправимый ущерб, и мы должны продолжать бороться с вирусом. Поэтому я не хочу, чтобы вы беспокоились обо мне. Это лишь детали частной жизни».

Красота.

Переходим к еще одной потере — болельщикам. Сейчас продолжаются дебаты о том, будет ли справедливо допустить некоторых фанатов на трибуны в тех местах, где борьба с вирусом проходит успешнее, тогда как в других местах по-прежнему строго запрещать продавать билеты.

Как и когда открыть ворота для фанатов — это вопрос будущего, когда Испания далеко уйдет от отчаянного положения последних нескольких месяцев. Когда страна будет уверена, что начало организованного профессионального спорта не вызовет всплеска ни инфекций, ни смертей.

До тех пор я верю, что здравый смысл восторжествует: ни один фанат не будет допущен на стадион, пока все клубы не будут в одинаковом положении.

В течение значительного периода времени матчи Ла Лиги будут проводиться при пустых трибунах. Я упоминаю об этом не из-за дебатов о том, стоит ли телеканалам включать интершум с гулом толпы, чтобы добавить атмосферы (я это поддерживаю) или о том, нужно ли компьютерными образами фанатов прикрыть голые трибуны.

Речь не об этом. Когда был проведен последний тур чемпионата Испании, в каждой игре участвовал как минимум один чернокожий футболист. За «Валенсию», «Барселону», «Хетафе», «Сельту» и «Леганес» сыграло четыре таких игрока, за «Реал» — семь. Теперь, когда Ла Лига возвращается, мы знаем, что этим игрокам в настоящее время гарантированно не грозят расистские надругательства.

Как жаль, что свободные места — единственный способ быть абсолютно уверенным в этом. На аренах не будет фанатов, минимум сотрудников из каждого клуба, представители службы безопасности, различные должностные лица… и это все. Никаких оскорбительных кричалок или слов от зрителей мы не услышим. Самые громкие примеры в недавней истории включают нападающего «Барселоны» Самюэля Это’о, пытавшегося покинуть поле во время матча в Сарагосе из-за расистских кричалок, Дани Алвеса, съевшего банан, брошенный в него в Вильярреале, совершенно ужасное оскорбление Марсело со стороны некоторых последователей «Атлетика» после кубкового матча и Иньяки Уильямса из того же «Атлетика», ставшего жертвой еще большей подлости в игре против «Эспаньола».

Когда матчи возобновятся, звездам Ла Лиги будет позволено не только заниматься своим делом без нежелательных отвлекающих факторов, но и будет гарантировано сохранение достоинства. То, что было бы огромной победой, не произойдет органически — для этого нужно серьезно развивать образование, убеждать, проводить рекламные кампании. Хотелось бы, чтобы со временем те, кто ходит на футбол, сами отторгали от себя тех, кто прибегает к помощи языка расистов и агрессоров. Под этим я подразумеваю, что болельщикам будет разрешено возвращаться на трибуны постепенно — количество людей на стадионах будет расти по мере того, как социальный дистанции станут менее важными, пока шаг за шагом мы не перейдем с четверти заполненных кресел до половины. Я абсолютно уверен, что тех скотов, которые оскорбляют людей, отличающихся от них самих, будет легче обнаружить. Может быть, их придется выявить, изолировать и запретить проход на арены. Я говорю «может быть», потому что нет никакой гарантии, что так и будет.

Ла Лига — как институция, клубы, стюарды и полиция — должна быть более активной, более стратегической и намного более публичной в отношении своей нулевой терпимости. Сейчас появилась реальная возможность для этого. Мы не начинаем с нуля, но мы входим на неизведанную территорию, от которой могут извлечь выгоду все, кто вовлечен в испанский профессиональный футбол.

Нам нужно строить, защищать и добиваться целей. Нет сомнений в том, что возвращение Ла Лиги на этой неделе — это шаг вперед, но давайте надеяться и на более серьезные успехи. 0