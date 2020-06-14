ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Дортмунд» показывает характер, но уже поздно

    Реакция прессы на матч «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Фортуна Боруссия Д Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Вся лентаСамое главное
    Холанд вырвал победу для «Боруссии»«Дортмунд» показывает характер, но уже поздно «Севилья» вернулась победойПримера. «Барса» разгромила «Мальорку», «Севилья» выиграла андалузское дерби Лого и мяч Евро-2020Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое время
  • 01:00
    • Гол и две передачи Месси помогли «Барселоне» разгромить «Мальорку»
  • 23:58
    • «Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
  • 21:23
    • «Бавария» одержала победу над менхенгладбахской «Боруссией»
  • 00:19
    • Василевский — второй в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли
  • 23:00
    • Источник: Прокуратура Швейцарии начала новое расследование в отношении Блаттера
  • 22:11
    • «Краснодар» с крупным счетом проиграл «Сочи»
  • 20:48
    • Кавани и Тиаго Силва покинут «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта
    Холанд вырвал победу для «Боруссии»
    Холанд вырвал победу для «Боруссии»
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    В 31-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд победила «Фортуну» со счетом 1:0 на выезде. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

    «Фортуна» не позволила «Дортмунду» играть в свой футбол

    «Незадолго перед матчем наставник гостей Люсьен Фавр пророчески и серьезным выражением заявил: "Это будет сложная работа для нас". Так и случилось, ведь 16-я в турнирной таблице "Фортуна" была тактически заточена на разрушение. Она оборонялась пятью защитниками, проявила энергичность, сужала свободное пространство, едва переходя центр поля», — пишет на страницах дортмундской Ruhr Nachrichten Саша Клаверкамп.

  • Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?
  • Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии
  • 01/06/2020

    • «И у "Боруссии" было много проблем с тем, чтобы найти зазор в этом бастионе. Дортмундцы чаще владели мячом и прижимали соперника к воротам, но гости так и не смогли дать ответ этой обороне соперника до перерыва. Хозяева успешно использовали тяжелую работу, чтобы помешать фавориту играть в свой футбол — после перерыва они пробежали на 5,3 километра больше, чем оппоненты, не позволив им применять скорость и комбинации».

    Санчо и Брандт провели не лучшие матчи

    «Подопечные Фавра показали себя ниже привычного уровня в Дюссельдорфе, хотя во многие из лучших отрезков их игры в том или ином качестве был вовлечен Санчо. Футболист сборной Англии создал несколько острых эпизодов в первом тайме, однако потух после перерыва», — отмечает Райан Бенсон в отчете Goal.com о матче.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    «У Брандта была пара моментов, чтобы размочить счет в первой половине игры, но потерпел неудачу, в то время как он также закончил матч без единого ключевого паса. И хотя хавбек может указать на то, что ему пришлось действовать в более глубокой роли после выхода на замену Холанда, игрок его талантов все-таки должен был быть более решительным».

    Холанд создал неприятности «Фортуне»

    «Это та самая причина, почему "Дортмунд" не остановился ни перед чем, чтобы подписать Холанда еще в январе — способность выиграть матч, которая граничит с неизбежным. Это был 11-й гол норвежца в Бундеслиге, и "Боруссии" он нужен был, чтобы сохранить некоторую искру на том этапе сезона, когда мотивация утрачивается. Пропустив два прошлых матча из-за травмы колена, форвард вышел на замену на исходе часа игры и внес немного жизни в тусклое выступление команды», — пишет на страницах Daily Mail Адам Шерголд.

  • Удачная серия Лаббадии прервалась. «Герта» проиграла в Дортмунде
  • Единственный гол в ворота берлинской команды забил Эмре Джан
  • 07/06/2020

    • «Результат должен был подтвердить то, что мы уже знали — черно-желтые доигрывают чемпионат, поскольку трофей Бундеслиги остается в Мюнхене, но поздний гол стал сокрушительным ударом для "Фортуны", которая несколькими минутами ранее могла вырвать невероятную победу, однако Скрибски угодил в стойку. Дюссельдорфцы остаются на третьем месте с конца — на пути к плей-офф борьбы за выживание, но теперь у него проблемы, ведь столько же очков у "Вердера". Хорошая новость для дружины Рёслера — то, что "Майнц" и "Аугсбург", две команды, которые ее опережают, встречаются в воскресенье, и кто-то должен потерять очки».

    Поражение «Баварии» надломило «Дортмунду»

    «Гонка за титул формально все еще продолжается, и "Баварии" придется подождать до матча во вторник против "Вердера", чтобы оформить чемпионство, но примечательно, что судьба серебряной салатницы еще не решена математически, учитывая последние три выступления "Боруссии". Конечно, ему удалось уничтожить "Падерборн" 6:1, однако перед тем, как размочить счет, команда выглядела ужасно», — отмечает в блоге 90min Нишаль Швагер-Патель.

  • «Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в Бундеслиге
  • Обзор главных событий прошедшей недели в европейском футболе
  • 10/06/2020

    • «Произошел сдвиг в менталитете и уверенности с тех пор, как мюнхенцы увеличил отрыв до семи очков — после этого "Дортмунд" изменился. Надежды и мечты "Шмелей" на титул разбились за несколько недель, и предстоит еще много работы по перестройке команды, тем не менее сейчас все, что они могут сделать — это закончить противоречивый сезон. Они хорошо выступили, но в то же время не оправдали ожиданий, не сумев закрепиться в борьбе за титул. И пусть "Боруссия" выиграла матч, но уже слишком поздно». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 2-8 июня
  • 09/06/2020 в 00:49
    •
  • Прогноз
  • «Майнц» — «Аугсбург»
  • 3.60
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тимо Вернер
  • Трансферный дайджест. 2-8 июня
    • 00:49 09/06/2020     Лионель Месси
  • Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник Месси
    • 23:45 09/06/2020     Доменико Тедеско вернулся к работе
  • На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
    • 21:44 11/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Тоже интересно
    Стадион «Эспаньола» Футбол Возвращение Ла Лиги. Испанский футбол больше не будет прежнимПандемия коронавируса принесла немало перемен Вчера в 00:410
  • 19:55
    • «Сельта» потерпела поражение от «Вильярреала»
  • 18:25
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Фортуны»
  • 17:36
    • «Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется хавбеком «Ростова»
    Доменико Тедеско вернулся к работе Футбол На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 11/06/2020 в 21:440
  • Экспресс дня

  • Победит ли «Реал» после рестарта Ла Лиги?
  • 3.03
    •
  • 01:54
    • Болельщик Месси проник на матч «Барсы» с «Мальоркой» и выбежал на пол
  • 01:33
    • Бородюк: «Локомотиву» требуется усиление на каждую позицию
  • 01:18
    • «Брага» уступила «Боавиште»
    Фрэнк Лэмпард Футбол Гонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-мОб игре синих на «Энфилде», в которой они не оставили шансов хозяевам 11/06/2020 в 19:100
  • 16:43
    • Зидан: Азар и Асенсио вернулись в строй
  • 15:35
    • Агент Борре: Интерес «Зенита»? Это неправда
  • 15:20
    • «Локомотив» заинтересован в защитнике СПАЛа — СМИ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Прогноз на матч Дармштадт — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Словацко — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Богемианс 1905 — Яблонец
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рапид — Вольфсбергер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рух Брест — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шальке — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Гурник З — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие