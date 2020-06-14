«Дортмунд» показывает характер, но уже поздно

В 31-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд победила «Фортуну» со счетом 1:0 на выезде. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

«Фортуна» не позволила «Дортмунду» играть в свой футбол

«Незадолго перед матчем наставник гостей Люсьен Фавр пророчески и серьезным выражением заявил: "Это будет сложная работа для нас". Так и случилось, ведь 16-я в турнирной таблице "Фортуна" была тактически заточена на разрушение. Она оборонялась пятью защитниками, проявила энергичность, сужала свободное пространство, едва переходя центр поля», — пишет на страницах дортмундской Ruhr Nachrichten Саша Клаверкамп.

«И у "Боруссии" было много проблем с тем, чтобы найти зазор в этом бастионе. Дортмундцы чаще владели мячом и прижимали соперника к воротам, но гости так и не смогли дать ответ этой обороне соперника до перерыва. Хозяева успешно использовали тяжелую работу, чтобы помешать фавориту играть в свой футбол — после перерыва они пробежали на 5,3 километра больше, чем оппоненты, не позволив им применять скорость и комбинации».

Санчо и Брандт провели не лучшие матчи

«Подопечные Фавра показали себя ниже привычного уровня в Дюссельдорфе, хотя во многие из лучших отрезков их игры в том или ином качестве был вовлечен Санчо. Футболист сборной Англии создал несколько острых эпизодов в первом тайме, однако потух после перерыва», — отмечает Райан Бенсон в отчете Goal.com о матче.

«У Брандта была пара моментов, чтобы размочить счет в первой половине игры, но потерпел неудачу, в то время как он также закончил матч без единого ключевого паса. И хотя хавбек может указать на то, что ему пришлось действовать в более глубокой роли после выхода на замену Холанда, игрок его талантов все-таки должен был быть более решительным».

Холанд создал неприятности «Фортуне»

«Это та самая причина, почему "Дортмунд" не остановился ни перед чем, чтобы подписать Холанда еще в январе — способность выиграть матч, которая граничит с неизбежным. Это был 11-й гол норвежца в Бундеслиге, и "Боруссии" он нужен был, чтобы сохранить некоторую искру на том этапе сезона, когда мотивация утрачивается. Пропустив два прошлых матча из-за травмы колена, форвард вышел на замену на исходе часа игры и внес немного жизни в тусклое выступление команды», — пишет на страницах Daily Mail Адам Шерголд.

«Результат должен был подтвердить то, что мы уже знали — черно-желтые доигрывают чемпионат, поскольку трофей Бундеслиги остается в Мюнхене, но поздний гол стал сокрушительным ударом для "Фортуны", которая несколькими минутами ранее могла вырвать невероятную победу, однако Скрибски угодил в стойку. Дюссельдорфцы остаются на третьем месте с конца — на пути к плей-офф борьбы за выживание, но теперь у него проблемы, ведь столько же очков у "Вердера". Хорошая новость для дружины Рёслера — то, что "Майнц" и "Аугсбург", две команды, которые ее опережают, встречаются в воскресенье, и кто-то должен потерять очки».

Поражение «Баварии» надломило «Дортмунду»

«Гонка за титул формально все еще продолжается, и "Баварии" придется подождать до матча во вторник против "Вердера", чтобы оформить чемпионство, но примечательно, что судьба серебряной салатницы еще не решена математически, учитывая последние три выступления "Боруссии". Конечно, ему удалось уничтожить "Падерборн" 6:1, однако перед тем, как размочить счет, команда выглядела ужасно», — отмечает в блоге 90min Нишаль Швагер-Патель.

«Произошел сдвиг в менталитете и уверенности с тех пор, как мюнхенцы увеличил отрыв до семи очков — после этого "Дортмунд" изменился. Надежды и мечты "Шмелей" на титул разбились за несколько недель, и предстоит еще много работы по перестройке команды, тем не менее сейчас все, что они могут сделать — это закончить противоречивый сезон. Они хорошо выступили, но в то же время не оправдали ожиданий, не сумев закрепиться в борьбе за титул. И пусть "Боруссия" выиграла матч, но уже слишком поздно». 0