ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. Барселона вернулась с разгромом

    Главные итоги первого поединка каталонцев после карантина

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Мальорка Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу»Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. Барселона вернулась с разгромом Холанд вырвал победу для «Боруссии»«Дортмунд» показывает характер, но уже поздно «Севилья» вернулась победойПримера. «Барса» разгромила «Мальорку», «Севилья» выиграла андалузское дерби
  • 12:40
    • Трамп: Больше не буду смотреть матчи нашей сборной!
  • 10:47
    • Рональд Куман заразился коронавирусом перед сердечным приступом
  • 08:14
    • Месси установил уникальный рекорд
  • 01:00
    • Гол и две передачи Месси помогли «Барселоне» разгромить «Мальорку»
  • 23:58
    • «Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
  • 21:23
    • «Бавария» одержала победу над менхенгладбахской «Боруссией»
  • 20:48
    • Кавани и Тиаго Силва покинут «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта
    Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу»
    Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу»
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    В матче 28-го тура испанской Примеры «Мальорка» потерпела домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:4. Автор Squawka Мохаммед Батт подвел итоги минувшего поединка, который стал первым для команд после паузы из-за пандемии коронавируса.

    Простота Брейтуэйта гениальна

    Когда «Барселона» подписала контракт с Мартином Брейтуэйтом, многие были удивлены, и не только потому, что игрок пришел в команду вне трансферного окна. Очевидно, что датчанин стал экстренной мерой после травмы Усмана Дембеле, но, учитывая его скромную репутацию, люди воспринимали такого новичка не более, чем просто шуткой.

    В игре с «Мальоркой» Мартин показал, что является удачной сделкой и идеальным подписанием для «Барсы». Конечно, Брейтуэйт — далеко не игрок мирового уровня, но этот парень обладает сумасшедшей скоростью, тактическим интеллектом и, что самое важное, готовностью работать на полную без мяча.

  • «Дортмунд» показывает характер, но уже поздно
  • Реакция прессы на матч «Фортуна» — «Боруссия» Дортмунд
  • Сегодня

    • Против «Мальорки» Брейтуэйт постонно стартовал «в космос». Он часто оставался без внимания партнеров, но делал все, чтобы создать им свободное пространство, уводя за собой защитников. Он был настолько хорош, что на 37-й минуте воспользовался отскоком мяча и не переусердствовал, а нанес мощный и прицельный удар точно под перекладину, удвоив преимущество каталонцев. Это был первый гол датчанина за «Барсу», но затем он долго показывал свое усердие и работал на команду. Только вратарь помешал ему оформить дубль.

    Мартин Брейтуэйт — не тот форвард, которого хотела «Барселона», но именно он оказался нужен команде.

    Кубо — будущий король

    Кубо был одним из лучших на поле
    globallookpress.com

    Такефуса Кубо однажды играл за «Барселону». Японский юниор выступал в академии клуба в возрасте 10 лет, но затем он вернулся в Японию, где максимально засиял. Прошлым летом «Реал» подписал атакующего полузащитника и отдал его в аренду «Мальорке», чтобы парень набрался опыта.

    Кубо против «Барсы» показал, что прогрессирует стремительно. Он был одним из самых ярких игроков на поле, однозначно лучшим в составе «Мальорки». Ему всего 19 лет, но японец исполняет роль основного форварда команды, а вся игра строится вокруг него. Вплоть до финального свистка он был главной угрозой для каталонцев.

    Кубо покинул поле проигравшим, но «Барса» точно поняла, что этот парень — злейший враг каталонцев и будущая звезда на долгие годы.

    Антуан Гризманн до сих пор не в своей тарелке

    Гризманн может вскоре покинуть «Барселону», если его игра не изменится
    globallookpress.com

    В отличие от Брейтуэйта, который выглядит до нелепости комфортно в составе «Барсы», Антуан Гризманн все еще напоминает юного игрока, у которого на все получается, но его ставят в основу за усердную работу.

    Странно наблюдать за игроком мирового уровня, который постоянно не может оказаться в нужном месте, хотя именно понимание тактики всегда считалось главной «фишкой» француза. Но даже упорная подготовка и карантин, который позволил провести мини-сбор, ситуацию не изменил.

  • Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое время
  • Чемпионат Европы — как один из символов новой реальности, которую нам приходится преодолевать
  • Вчера

    • Гризманн провел на поле 56 минут и создавалось впечатление, что он находится не на одной волне с товарищами по команде. Его забегания всегда были ошибочными, как и передачи. Единственное, что он делал хорошо, так это защищался. Но от форварда за 120 миллионов евро всегда хочешь увидеть гораздо большего.

    «Барселона» рассчитывала на совсем другие показатели форварда, когда его подписывала. К счастью для клуба, появился Брейтуэйт, а Суарес набрал хорошую форму, поэтому не стоит удивляться, если Антуан окажется в запасе. Более того, если летом будет подписан Лаутаро Мартинес, то приключение Гризманна в «Барсе» может быстро закончиться.

    Рональд Араухо сдал экзамен

    Араухо может помогать «Барсе» уже сейчас
    globallookpress.com

    С дисквалификацией Клемана Лангле и плохой формой Самюэля Умтити, у «Барселоны» возникли проблемы со вторым центрбеком в паре с Жераром Пике. Было решено использовать в центре защиты 20-летнего уругвайца Рональда Араухо — высокого и стройного футболиста, которому хватает техники, скорости и уверенности в себе.

    В своем первом матче в Ла Лиге 21-летний футболист показал, что абсолютно готов выступать на этом уровне. Несколько раз он терялся, но в целом отлично справлялся с давлением «Мальорки». Лангле вернется в состав на следующей неделе, но Араухо показал себя достаточно надежным защитником, чтобы страховать основную пару центрбеков. Учитывая его возраст, от этого парня можно ждать многого в обозримом будущем.

    Кике Сетьен получил самое главное на карантине — время

    Проблема Сетьена заключалась в том, что у него не было возможности подробно изучить команду после своего назначения в «Барсу», чтобы реализовать свои идеи. Карантин в связи с коронавирусом предоставил ему такой шанс. Итогом стала разгромная победа на выезде, где каталонцы выглядели более чем убедительно и не позволили «Мальорке» развернуться.

  • Возвращение Ла Лиги. Испанский футбол больше не будет прежним
  • Пандемия коронавируса принесла немало перемен
  • Вчера

    • Сетьен в минувшей игре фантастически использовал свои ресурсы — дал игровое время Суаресу, шанс молодым, продержал на поле почти час Гризманна, но «Барселона» при этом продолжала атаковать и доминировать.

    Это был всего второй матч в сезоне, когда «Барселона» забила больше двух голов на выезде. Также это была первая игра каталонцев без пропущенных мячей в этом году. Лионель Месси забил и отдал два ассиста, а «блаугранас» остаются на вершине Ла Лиги. Кике Сетьен явно должен быть доволен собой и подопечными. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионов
  • 10/06/2020 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Атлетико»
  • 1.60
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тимо Вернер
  • Трансферный дайджест. 2-8 июня
    • 00:49 09/06/2020     Лионель Месси
  • Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник Месси
    • 23:45 09/06/2020     Доменико Тедеско вернулся к работе
  • На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
    • 21:44 11/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Тоже интересно
    Лого и мяч Евро-2020 Футбол Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое времяЧемпионат Европы — как один из символов новой реальности, которую нам приходится преодолевать Вчера в 12:480
  • 13:12
    • Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»
  • 13:04
    • «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в подписании вратаря «Саутгемптона»
  • 11:56
    • «Челси» отказался от подписания Кавани
    Стадион «Эспаньола» Футбол Возвращение Ла Лиги. Испанский футбол больше не будет прежнимПандемия коронавируса принесла немало перемен Вчера в 00:410
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Севилья» cправиться с середняком Ла Лиги?
  • 4.52
    •
  • 12:56
    • Жорди Альба: Теперь у нас есть 10 финалов Ла Лиги, мы очень мотивированы
  • 11:48
    • Сульшер о Санчесе: Иногда новый стул или хороший диван не вписываются в общий интерьер комнаты
  • 11:36
    • Гаттузо: Понадобиться провести великий матч, чтобы одержать победу в финале
    Доменико Тедеско вернулся к работе Футбол На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 11/06/2020 в 21:440
  • 11:31
    • Конте: Считаю, что мы заслуживали выйти в финал
  • 10:56
    • Топ-клубы Бундеслиги хотят бесплатно подписать защитника ПСЖ
  • 10:32
    • «Арсенал» может включить Мхитаряна в сделку по Клюйверту
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Прогноз на матч Дармштадт — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Словацко — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Богемианс 1905 — Яблонец
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рапид — Вольфсбергер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рух Брест — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шальке — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Ягеллония — Пяст
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие