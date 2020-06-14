Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. Барселона вернулась с разгромом

Простота Брейтуэйта гениальна

Когда «Барселона» подписала контракт с Мартином Брейтуэйтом, многие были удивлены, и не только потому, что игрок пришел в команду вне трансферного окна. Очевидно, что датчанин стал экстренной мерой после травмы Усмана Дембеле, но, учитывая его скромную репутацию, люди воспринимали такого новичка не более, чем просто шуткой.

В игре с «Мальоркой» Мартин показал, что является удачной сделкой и идеальным подписанием для «Барсы». Конечно, Брейтуэйт — далеко не игрок мирового уровня, но этот парень обладает сумасшедшей скоростью, тактическим интеллектом и, что самое важное, готовностью работать на полную без мяча.

Против «Мальорки» Брейтуэйт постонно стартовал «в космос». Он часто оставался без внимания партнеров, но делал все, чтобы создать им свободное пространство, уводя за собой защитников. Он был настолько хорош, что на 37-й минуте воспользовался отскоком мяча и не переусердствовал, а нанес мощный и прицельный удар точно под перекладину, удвоив преимущество каталонцев. Это был первый гол датчанина за «Барсу», но затем он долго показывал свое усердие и работал на команду. Только вратарь помешал ему оформить дубль.

Мартин Брейтуэйт — не тот форвард, которого хотела «Барселона», но именно он оказался нужен команде.

Кубо — будущий король

Кубо был одним из лучших на поле globallookpress.com

Такефуса Кубо однажды играл за «Барселону». Японский юниор выступал в академии клуба в возрасте 10 лет, но затем он вернулся в Японию, где максимально засиял. Прошлым летом «Реал» подписал атакующего полузащитника и отдал его в аренду «Мальорке», чтобы парень набрался опыта.

Кубо против «Барсы» показал, что прогрессирует стремительно. Он был одним из самых ярких игроков на поле, однозначно лучшим в составе «Мальорки». Ему всего 19 лет, но японец исполняет роль основного форварда команды, а вся игра строится вокруг него. Вплоть до финального свистка он был главной угрозой для каталонцев.

Кубо покинул поле проигравшим, но «Барса» точно поняла, что этот парень — злейший враг каталонцев и будущая звезда на долгие годы.

Антуан Гризманн до сих пор не в своей тарелке

Гризманн может вскоре покинуть «Барселону», если его игра не изменится globallookpress.com

В отличие от Брейтуэйта, который выглядит до нелепости комфортно в составе «Барсы», Антуан Гризманн все еще напоминает юного игрока, у которого на все получается, но его ставят в основу за усердную работу.

Странно наблюдать за игроком мирового уровня, который постоянно не может оказаться в нужном месте, хотя именно понимание тактики всегда считалось главной «фишкой» француза. Но даже упорная подготовка и карантин, который позволил провести мини-сбор, ситуацию не изменил.

Гризманн провел на поле 56 минут и создавалось впечатление, что он находится не на одной волне с товарищами по команде. Его забегания всегда были ошибочными, как и передачи. Единственное, что он делал хорошо, так это защищался. Но от форварда за 120 миллионов евро всегда хочешь увидеть гораздо большего.

«Барселона» рассчитывала на совсем другие показатели форварда, когда его подписывала. К счастью для клуба, появился Брейтуэйт, а Суарес набрал хорошую форму, поэтому не стоит удивляться, если Антуан окажется в запасе. Более того, если летом будет подписан Лаутаро Мартинес, то приключение Гризманна в «Барсе» может быстро закончиться.

Рональд Араухо сдал экзамен

Араухо может помогать «Барсе» уже сейчас globallookpress.com

С дисквалификацией Клемана Лангле и плохой формой Самюэля Умтити, у «Барселоны» возникли проблемы со вторым центрбеком в паре с Жераром Пике. Было решено использовать в центре защиты 20-летнего уругвайца Рональда Араухо — высокого и стройного футболиста, которому хватает техники, скорости и уверенности в себе.

В своем первом матче в Ла Лиге 21-летний футболист показал, что абсолютно готов выступать на этом уровне. Несколько раз он терялся, но в целом отлично справлялся с давлением «Мальорки». Лангле вернется в состав на следующей неделе, но Араухо показал себя достаточно надежным защитником, чтобы страховать основную пару центрбеков. Учитывая его возраст, от этого парня можно ждать многого в обозримом будущем.

Кике Сетьен получил самое главное на карантине — время

Проблема Сетьена заключалась в том, что у него не было возможности подробно изучить команду после своего назначения в «Барсу», чтобы реализовать свои идеи. Карантин в связи с коронавирусом предоставил ему такой шанс. Итогом стала разгромная победа на выезде, где каталонцы выглядели более чем убедительно и не позволили «Мальорке» развернуться.

Сетьен в минувшей игре фантастически использовал свои ресурсы — дал игровое время Суаресу, шанс молодым, продержал на поле почти час Гризманна, но «Барселона» при этом продолжала атаковать и доминировать.

Это был всего второй матч в сезоне, когда «Барселона» забила больше двух голов на выезде. Также это была первая игра каталонцев без пропущенных мячей в этом году. Лионель Месси забил и отдал два ассиста, а «блаугранас» остаются на вершине Ла Лиги. Кике Сетьен явно должен быть доволен собой и подопечными. 0