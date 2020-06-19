УЕФА упорядочил календарь. Лиссабон примет Лигу чемпионов, финал состоится 23 августа

Матчи 1/8 финала будут завершены
Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: «Я рад, что мы можем возобновить практически все наши турниры. Я уверен, что нам будет тяжело без болельщиков, но рано или поздно они вернутся на трибуны. УЕФА принял смелое решение, когда отложил Евро-2020. Но при этом мы создали пространство в календаре, позволившее внутренним клубным соревнованиям по всему континенту возобновиться. Хотя футбол сильно пострадал из-за пандемии, нас бы ждали более серьезные последствия, если бы мы не проявили лидерские качества в те первые дни».
Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены до завершения стадии 1/8 финала в марте из-за пандемии коронавируса, и УЕФА был вынужден принять экстренные меры, чтобы завершить эти два турнира в конце лета.
Источники ESPN сообщили, что в Стамбуле, который впервые с 2005 года готовился принять финал Лиги чемпионов, еще в прошлом месяце появились опасения относительно проведения матча из-за пандемии, которая привела к ограничениям международных поездок в Турцию.
С учетом того, что УЕФА решил завершить Лигу чемпионов в этом сезоне проведением мини-турнира в одном городе, Стамбул уступил свое место Лиссабону.
Теперь в Стамбуле пройдет финал 2021 года, в то же время решающий матч в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год.
Близость двух лиссабонских стадионов, построенных для Евро-2004, и удобство перемещения по городу с большим количеством отелей сделали Лиссабон идеальным местом для проведения мини-турнира и размещения восьми команд.
Когда его спросили о допуске болельщиков на трибуны в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, Чеферин сказал: «Если говорить на сегодняшний день, то я не думаю, что болельщики посетят четвертьфинал, полуфинал или финал Лиги чемпионов, но все быстро меняется. Месяц назад я даже не был уверен, что мы сможем завершить турниры, а теперь у нас появилась надежда».
«Мы еще не определились по поводу фанатов. Мы проведем анализ в начале июля. Было бы некомпетентно заранее рассматривать этот сложный вопрос», — добавил он.
Лиссабон принимал финал Лиги чемпионов совсем недавно — в 2014 году, когда капитан сборной Португалии Криштиану Роналду привел свой «Реал» к победе над «Атлетико» со счетом 4:1 на «Эштадиу да Луш».
Между тем, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы пройдут в рамках мини-турнира с участием восьми команд в немецких Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене с
Как и в Лиге чемпионов, стадия 1/8 финала тоже может быть завершена в Германии, если команды не смогут сыграть дома. «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» должны принять ЛАСК и «Олимпиакос» соответственно в Англии. Игры «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» пройдут в рамках одноматчевого противостояния. Места проведения поединков пока не определены.
УЕФА также подтвердил, что команды в обоих турнирах смогут дозаявить по три игрока на оставшиеся матчи, хотя эти игроки уже должны быть зарегистрированы в клубе.
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Есть также изменения в формате на сезон 2020/21, где все квалификационные раунды, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, пройдут в рамках одноматчевого противостояния. Хозяева каждой пары будут определены путем жеребьевки. Групповые этапы начнутся 20 октября и завершатся до конца года.
Лига чемпионов 2020/21:
Предварительный раунд: 8 и 11 августа,
Первый квалификационный раунд: 18/19 августа,
Второй квалификационный раунд: 25/26 августа,
Третий квалификационный раунд: 15/16 сентября,
Раунд плей-офф: 22/23 и 29/30 сентября,
Групповой этап: 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря.
Лига Европы 2020/21:
Предварительный раунд: 20 августа,
Первый квалификационный раунд: 27 августа,
Второй квалификационный раунд: 17 сентября,
Второй квалификационный раунд: 24 сентября,
Раунд плей-офф: 1 октября,
Групповой этап: 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.
Женская Лига чемпионов будет завершена 21-30 августа в Испании в виде одноматчевых противостояний. Встречи пройдут в Сан-Себастьяне и Бильбао. 0