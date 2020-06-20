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    Тяжелая победа после карантина. «Спартак» на выезде обыграл «Арсенал»

    «Спартак» в непростом поединке удержал победу в Туле

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    В рамках 23 тура РПЛ «Спартак» Доменико Тедеско обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:3. Казалось бы, «красно-белые» уверенно ведут в счете и уже не упустят победу, но под конец поединка «канониры» стали догонять. О том, как это было, в нашем обзоре.

    «Спартак» без Тедеско

    В этом матче гости обходились без своего главного тренера. Доменико Тедеско должен был отбыть дисквалификацию, поэтому его не было в технической зоне.

    «Своё четвёртое предупреждение Тедеско получил в последнем матче "Спартака" до коронавирусной паузы — в "Оренбурге". На 45-й минуте немецкому тренеру не понравилось решение арбитра (скорее всего зафиксированное главным арбитром матча Василием Казарцевым положение вне игры у Соболева).

    Доменико Тедеско
    globallookpress.com

    Заменить на матче главного тренера должен был его помощник Андреас Хинкель», — пишет обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк.

    Тактика команд

    В некоторых компонентах игры «Арсенал» и «Спартак» были похожи. Оба коллектива пользовались длинными передачами. Кроме того, они редко использовали прессинг. При этом и хозяева, и гости номинально сыграли с тремя защитниками.

    «"Спартак" расположился по схеме 3-5-2 при владении с Ларссоном и Соболевым в качестве двух форвардов. В прессинге к ним поднимались либо Зобнин (справа), либо Бакаев (слева). Тогда расстановка красно-белых трансформировалась в 5-2-3.

    "Арсенал" же действовал по схеме 3-4-3 с мячом, где немного впереди находился Луценко. В обороне туляки располагались по расстановке 5-2-3.

    Нельзя сказать, что обе команды прессинговали интенсивно: 16,23 PPDA у "Спартака" и 17,00 — у "Арсенала". Они скорее перекрывали зоны, в редких случаях оказывая давление на центральных защитников, создавая ситуации 3-в-3.

    "Спартак" выходил из-под прессинга несколькими способами:

    — привычными длинными передачами от центральных защитников (7 — Жиго, 7 — Маслов, 16 — Джикия) в расчете на борьбу Соболева и Понсе во втором тайме;
    — через розыгрыши накоротке: от центральных защитников — к крайним, а оттуда — к Алексу Кралу, старавшемуся действовать в касание;
    — посредством проходом Жиго во втором тайме.

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    • "Арсенал" тоже стремился действовать через лонгболлы (16 — Григалава, 18 — Беляев) в расчете на Луценко. Но при этом хозяевам удавались и позиционные атаки: проходили передачи между линий, а с точки зрения индивидуальных действий успешно действовал Лесовой (5 попыток дриблинга, из которых 3 — удачные)», — пишет Наталья Юрина из «Спорт Экспресс».

    Соболев — удачное приобретение для «Спартака»

    В этой встрече форвард отметился забитым голом. Он резко прорвался в штрафную слева и левой ногой отправил мяч в дальний нижний угол.

    «Соболев — отличное приобретение "Спартака". И дело даже не в дебютном голе. Александр — лучший в составе обеих команд по выигранным верховым единоборствам (5). Он действительно опускался в глубину и цеплялся за мячи, а также зарабатывал фолы. Показательным стал и момент из второго тайма: Айртон заигрался в атаке, а Соболев опустился на его позицию, чтобы отработать в обороне», — отметили действия Соболева на «Спорт Экспресс».

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    А вот, собственно, подробное описание момента с голом: «На 28-й минуте Александр Соболев получил жёлтую карточку за грубый фол против Лесового, а на 45-й открыл счёт в матче. Бакаев приблизился к чужой штрафной по центру и отпасовал левее на Соболева. Александр сначала взял паузу, но затем легко на замахе ушёл от Беляева, после чего прицельно пробил в сетку ворот.»

    Совсем другой второй тайм

    Во втором тайме «Спартак» смог еще дважды отличиться, но концовка оказалась очень непростой, нервной. С 0:3 игра превратилась в 2:3. Подробно во всех деталях о второй половине встречи поведали на сайте Sport24.

    «Во втором тайме "Арсенал" отодвинул игру от своих ворот, "Спартак" продолжал пытаться проводить контратаки через фланги. Спустя час игры Тедеско снял с игры Соболева и выпустил Эсекьеля Понсе, Гус Тиль, которому все сложнее находить место на поле, заменил Бакаева. И пусть принципиально игра не изменилась, уже спустя пять минут "Спартак" удвоил преимущество. И снова опасность пришла с фланга — Айртон на рывке с места ушел от Ковалева и подал на дальнюю штангу точно в голову Рассказову.

    Георгий Джикия
    csm_official

    "Арсенал" стал владеть мячом еще больше времени, но "Спартак" это не напрягало — туляки атаковали очень статично. Зато появилось больше свободных зон, в одну из таких ворвался обычно находившийся глубоко Крал — из дальнего угла мяч потащил Шамов, а Костадинов заблокировал добивание Понсе.

    Обе команды сбавили в темпе после 70-й минуты, но Джордан Ларссон показал, что находится в потрясной форме — промчался с мячом, обыграл соперника, пробросив ему между ног, и выдал гениальную передачу внешней стороной стопы на Понсе — аргентинец со всей дури зарядил в девятку, без шансов для Шамова.

    Хозяева здорово контролировали мяч и как минимум не заслужили поражения с сухим счетом, а "Спартак" в лучших традициях расслабился, и разгромная победа превратилась в победу с минимальным преимуществом. Уже в добавленное время Лесовой сначала мощно зарядил в ближний угол, заставив Максименко совершить классный сейв. А спустя минуту Евгений Луценко забил свой десятый мяч в чемпионате — продавил Маслова после подачи с фланга и подправил мяч в ворота.

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    • А на последней из шести добавленных минут Ещенко привез пенальти. После просмотра VAR Турбин указал на 11 метров, Максименко отбил удар Лесового, но Даниил оказался первым на добивании. "Спартак" снова смазал концовку, а "Арсенал" доказал, что не заслужил разгром.»

    VAR и пенальти, который ничего не решал

    Глеб Чернявский со Sports.Ru считает, что пенальти в конце игры был спорным. Его не следовало назначать, тем более что «канониры» уже никак не успевали отыграться. Вот, что он пишет.

    «"Спартак" реально расслабился. Сначала надежный Маслов проиграл борьбу Луценко, а потом случилось нечто странное. Я спросил болельщиков разных клубов (в том числе Александра Дорского), видел ли кто-то пенальти на Григавале, и от всех получил однозначный отрицательный ответ. Мое мнение — никакого пенальти там и близко не было, а это очевидная опасная игра со стороны защитника "Арсенала".

    фрагмент матча
    fcsm_official

    Теперь хочется задать вопрос Турбину: окей, допустим, момент спорный, мы все чего-то не пониманием, а судейская экспертиза определит тут пенальти. Но ведь счет 3:1, идет 97-я минута, "Арсенал" уже никак не успеет отыграться. Не ставишь пенальти — тебе никто не говорит ни слова, никто не ругает судейство, потому что на результат уже не повлиять. Но нет же — арбитр идет смотреть повтор, пересматривает его миллиард раз и реально ставит точку. Для чего?».

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