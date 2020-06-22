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    Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку

    Реакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Челси»

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    В 30-м туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» со счетом 1:2 проиграла «Челси». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Челси» закрепился в зоне Лиги чемпионов

    «Два гола за две минуты повысили шансы "Челси" на финиш в топ-четверке и разрушили надежды "Астон Виллы" на выживание. Перед хозяевами загорелась было драгоценная и невероятная победа против явно более сильной команды, когда Кортни Хаус обеспечил им удивительное преимущество перед перерывом. Но этот подарок вскоре исчез из-за скорострельного залпа от Пулишича и Жиру — оказавшись впереди, "Челси" больше не выглядел застигнутым врасплох», — пишет на страницах The Guardian Пол Дойл.

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    • «Фрэнк Лэмпард надеется, что то же самое произойдет и в гонке за попадание в Лигу чемпионов, где его команда, занимающая четвертое место, теперь имеет преимущество в пять очков над "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном". "Вилла" же остается второй с конца турнирной таблицы. Ее календарь пугает, и если она хочет избежать неприятностей, то ей нужны такие игроки, как Джек Грилиш и Джон Макгинн, чтобы оказать гораздо большее влияние, чем они смогли показать в этом поединке».

    «Астон Вилла» еще способна спастись

    «Это было тяжелое возвращение к матчам Премьер-лиги для "Астон Виллы", которая возобновила свои попытки выжить против двух соперников, борющихся за еврокубки в следующем сезоне. Ей повезло набрать очко против "Шеффилд Юнайтед", где технология фиксации гола не смогла засчитать взятие ворот. Но, несмотря на то, что безвыигрышная серия клуба в АПЛ продлилась до шести матчей, есть некоторые признаки для оптимизма у бирмингемцем», — отмечает в отчете BBC о поединке Гари Роуз.

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    «Они умело противостояли набравшему классный ход "Шеффилд Юнайтед", а против "Челси" начали с хорошим настроем и дисциплиной, которые сперва помогли расстроить своих оппонентов. Хотя казалось, что у них не было плана Б, и совсем не выглядело так, что они могут вернуться в игру, когда стали проигрывать. Джек Грилиш снова влиял на игру, и если сможет продолжать блистать в полузащите, то у дружины Дина Смита все еще есть шанс выжить».

    «Челси» доминировал, но имел проблемы в обороне и атаке

    «Лондонцы доминировали во владении мячом на протяжении всей игры, выглядя очень уверенно против команды из зоны вылета. Вынужденная пауза, казалось, не сильно повлияла на их контроль снаряда, что было показано тем, как мяч доставлялся в чужую штрафную. При этом "Челси" продолжал идти вперед после того, как пропустил первым, за что был вознагражден тремя очками», — рассуждает в материале ESPN Данни Льюис.

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    • «Несмотря на то, что все эти пасы совершались в хорошие зоны, никто не делал нужного последнего касания в первой половине матча. Это преступно то, что на перерыв они ушли, проигрывая 0:1 с процентом владения мячом в 77 процентов, пусть даже они исправились во втором тайме. Лэмпард также должен быть разочарован тем, как был пропущен мяч, поскольку защита должна была показать себя с лучшей, если учесть показанную игру. Они также выглядели уязвимыми в целом во время обороны своих ворот при стандартах».

    Вера Лэмпарда в Жиру оправдала себя

    «С подписанными Вернером и Зиешем, а также Пулишичем и Абрахамом, уже находящимися в команде Лэмпарда, быстро формируется новая, гораздо более молодая ударная сила, в которой уже трудно найти место для 33-летнего Жиру, который ворвался в команду только в феврале после попытки уйти в январе. Когда Хаус вывел хозяев вперед, казалось, что выбору в пользу француза в атаке вышел неудачным», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

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    • «В тот момент перевес "Челси" над "МЮ" и "Вулверхэмптоном" сократился до двох очков, тогда как "Вилла" выбралась из зоны вылета. Тем не менее, "Синие" перевернули ход поединка, и вновь обретенная Лэмпардом вера в Жиру была подтверждена. Если в первом тайме все говорило о том, чем не обладает нападающий, то его победный гол был примером того, что сделало его тем, кем он стал». 0

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