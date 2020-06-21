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    Мопе призвал «Арсенал» быть скромнее. «Канониры» вновь проиграли в АПЛ

    Подопечные Микеля Артеты неожиданно уступили «Брайтону»

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    Ниль Мопе
    Ниль Мопе
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    Неудачное возвращение «Арсенала» на футбольное поле продолжилось после поражения от «Брайтона» со счетом 1:2, пишет журналист Squawka Крис Смит.
    После унизительного проигрыша со счетом 0:3 от «Манчестер Сити» главный тренер «канониров» Микель Артета надеялся, что его команда достойно сыграет против «чаек».

    Во втором тайме подопечные испанца даже вышли вперед благодаря прекрасному удару Николя Пепе, однако Льюис Данк быстро сравнял счет, а на последних секундах встречи Ниль Мопе окончательно добил «Арсенал».

    Более того, лондонцев продолжает преследовать кризис травматизма. Вратарь Бернд Лено повредил колено, когда после столкновения с Мопе неудачно приземлился на ногу.

    Яркий Сака в тусклом «Арсенале»

    Несмотря на то, что он не смог удержать победный счет, полученный благодаря голу самого дорогого игрока клуба, «Арсенал» может гордиться воспитанником своей академии Букайо Сака, который продемонстрировал Артете некоторые свои преимущества.

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    • В течение сезона Сака десятки раз улучшал свою репутацию благодаря ряду выдающихся выступлений как на фланге обороны, так и на позиции вингера. В субботу ему дали полную свободу действий, которая помогла ему преуспеть.

    Номинально расположившись слева, Сака было позволено смешаться в центр и участвовать в комбинациях как на подступах к штрафной, так и в творческой роли прямо за линией атаки.

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    На протяжении первого тайма «Арсенал» доминировал на левом фланге: Пьер-Эмерик Обамеянг был самым активным и получал поддержку от Сеада Колашинаца. С ними объединялся и Сака, добавлявший остроты и врывавшийся в центральное пространство.

    Сеть перемещения и получения передач Сака в матче с «Брайтоном»
    squawka.com

    Именно за счет входа в центральное пространство 18-летний игрок едва не забил гол, когда нанес удар в перекладину ворот Мэтью Райана. При этом Сака оставался главным креативщиком в составе «Арсенала» в первом тайме, выполнив несколько опасных забросов в штрафную площадь «Брайтона».

    Позиционная свобода Сака только усилилась после перерыва, когда юный игрок успевал появляться и на пустующем правом фланге, чтобы максимально задействовать Пепе и Эктора Бельерина.

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    • На 68-й минуте юноша был наконец-то вознагражден за свои усилия: он подобрал мяч чуть правее центра и сделал передачу на Пепе, который с угла штрафной площади изысканно закрутил мяч в дальнюю «девятку». Теперь на счету Сака девять результативных передач в Премьер-лиге и Лиге Европы в этом сезоне.

    Капитуляция «Арсенала» из-за злодея Мопе

    Но уже через семь минут после того, как Пепе дал «Арсеналу» преимущество, счет стал равным. «Канониры» прозевали розыгрыш углового, и когда резервный вратарь Эмилиано Мартинес парировал удар Соломона Марча, центральный защитник Данк оказался первым на добивании и восстановил паритет.

    Ситуация окончательно ухудшилась, когда Мопе, виновный с точки зрения «Арсенала» в травме Лено, поразил ворота соперника и принес «Брайтону» бесценную победу в плане борьбы за выживание.

    Когда прозвучал финальный свисток, игроки «Арсенала» набросились на Мопе, который выглядел ошеломленным в связи с тем обращением, которое он получил. После матча Мопе призвал соперника «быть скромнее».

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    • «Я не хотел нанести ему травму, поэтому мне очень жаль Лено, я желаю ему скорейшего выздоровления, но игрокам "Арсенала" нужно быть скромнее», — сказал он. — «Они получили то, что заслужили».

    В следующем матче «Арсенал» отправится в гости к «Саутгемптону», и учитывая то, как «святые» разгромили «Норвич», Артета захочет, чтобы Букайо Сака точно сыграл на «Сент-Мэри».

    «Брайтон» ждет выезд к «Лестеру», который занимает высокое место в турнирной таблице.

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