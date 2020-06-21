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    «Дортмунд» не сделал прогресс при Фавре

    Реакция прессы на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд

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    В 33-м туре немецкой Бундеслиге «РБ Лейпциг» проиграл на своем поле «Боруссии» Дортмунд. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Дортмунд» тактически переиграл «Лейпциг»

    «Черно-желтые играли слишком оборонительно, выставив пятерку защитников, где мячом владел "РБ Лейпциг", и почти не позволяли создавать опасные моменты сопернику. Когда хозяева нанесли первый удар в створ ворот гостей? Это случилось на 40-й минуте, когда в рамку оппонентов пробил Вернер, однако Бюрки парировал его удар», — пишет на страницах Ruhr Nachrichten Саша Клаверкамп.

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    • «Подопечные Фавра обеспечили себе второе место в пятый раз за последние восемь лет, одержав свою шестую победу подряд. Также они установили новый рекорд голов с 84 мячами в сезоне и были полностью удовлетворены. "Быки" также не должны быть расстроены, несмотря на свое первое поражение после 13 матчей — благодаря поражению "Байера" они вышли в Лигу чемпионов».

    Хуммельс и Джан доказали свою профпригодность

    «Мы сыграли один хороший тайм и один плохой тайм, но на этот раз это действительно сработало в нашу пользу. Рейна и Мори оба хорошо выглядели в своих матчах в основе, и в следующем сезоне оба будут основными в команде. "Лейпциг" не шутит, когда дело доходит до забитых мячей, особенно когда он доминирует в игре, но Хуммельс позволил нам выиграть», — пишет в блоге, посвященном «Боруссии», Брайан Мейерс.

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    «Брандт отметился хоккейным ассистом и обычной голевой передачей в эпизодах с обоими взятиями ворот — он выглядит великолепно, независимо от того, на какой позиции он действует. Между тем, Джан получил свою пятую желтую карточку в этом сезоне, и поэтому больше не сыграет в нынешней кампании. Он оказался отличным выбором тренера, хотя я сильно сомневался, но такое выступление проясняет, зачем он нам нужен».

    Молодежь дает «Дортмунду» повод к оптимизму

    «Что-то меньшее, чем титул через год, скорее всего, будет считаться явной неудачей. Если в следующей кампании командой по-прежнему будет руководить Фавр, еще один сезон без трофеев почти наверняка станет последним для него в клубе. Кто бы ни возглавлял коллектив, первый взгляд на его стартовый состав в следующем сезоне был обнадеживающим», — отмечает в материале Deutsche Welle Янек Спейт.

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  • 14/06/2020

    • «Молодежь "Дортмунда", по-видимому, должна повысить ценность первой команды в следующей кампании, и старожилы вроде Матса Хаммельса, Эмре Джана и Акселя Витселя, уже готовы руководить ими. В то время, как "Боруссии" нужно будет заменить Санчо и Хакими состоявшимися новичками, способными сразу адаптироваться к футболу в Бундеслиге, "Лейпциг" показывает, что микс из клубной молодежи и опыта вплотную приблизили их к славе».

    Фавр не сделал шаг вперед с «Дортмундом»

    «Дортмундцы обеспечили себе второе место, но оценка нынешней кампании "Боруссии" зависит от вашего общего взгляда. Оптимисты укажут на появление молодых талантов вроде Холанда и Рейны, как повод для оптимизма в будущем. Тем не менее, потратив большие средства только для того, чтобы сократить отставание от "Баварии", в итоге они выйдут в минус, тем более что клуб также вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, так что действительно ли Фавр сделал шаг вперед на второй свой сезон у руля команды?», — задается вопросом Роб Ланкастер в отчете Goal.com.

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    • «Не получив возможности дебютировать в Бундеслиге, когда получил травму во время разминке перед матчем против "Шальке" в мае, Рейна наверстал упущенное время. Было величественным умение американца ассистировать Холанду, тогда как у Вернера был всего один голевой момент, прежде чем его заменили. Тем не менее, его голы в этой кампании обеспечили клубу место в Лиге чемпионов следующего сезона, чему способствовал "Байер", проигравший "Герте" в субботу». 0

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