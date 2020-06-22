Огненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиков

Московский «Локомотив» обыграл «Оренбург» (1:0) в матче 23-го тура российской премьер-лиги. Это была первая официальная игра москвичей под руководством нового тренера — Марко Николича. Москвичи повели в счете на 38-й минуте благодаря точному удару Алексея Миранчука. Всего в этом матче арбитр показал 13 желтых и три красные карточки.

Итоги первой недели Николича

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов изучает то, как новый наставник «Локомотива» выбирал состав на матч с «Оренбургом».

«Новый главный тренер "Локомотива" Марко Николич дебютировал в матче с "Оренбургом", который после победы "Ахмата" над "Крыльями Советов" опустился в зону вылета. Пожалуй, это был лучший день для дебюта. Команда играла с аутсайдером на своём поле, вдобавок "Оренбург", как и "железнодорожники", поменяли тренера (Ильшат Айткулов занял место Константина Емельянова) и потеряли отказавшегося продлевать контракт лучшего бомбардира Джордже Деспотовича.

Николич после обязательной самоизоляции по прибытии в Россию приступил к работе с "Локомотивом" лишь 13 июня. То есть всего неделю тренировал команду. В первом интервью серб заметил, что на данном этапе главное для него — сохранить тот футбол, в который "железнодорожники" играли при Юрии Сёмине.

Все эксперименты отложить на следующий сезон. Действительно, состав "Локомотива" на матч с "Оренбургом" оказался привычным, разве что обратило на себя внимание появление в основе Мурило. Но выбора особого Николич не имел: Бенедикт Хёведес покинул клуб, а Соломон Кверквелия недавно залечивал повреждение.

Вообще под вопросом было появление на поле целой группы игроков после травм — братьев Миранчук, Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова. Однако в стартовый состав не попал только Антон Миранчук.

Жемалетдинов, кстати, занял позицию на левом фланге, тогда как Жоау Мариу расположился под единственным нападающим Эдером. К огорчению Николича, Рифат отыграл всего 48 минут. Атакующий полузащитник заработал удаление в конце первого тайма за две жёлтые карточки».

Крыховяк бьет, Миранчук забивает

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает активность «Локомотива» в первом тайме, приведшую к первому и единственному голу.

«Москвичи с первых минут продемонстрировали высокий уровень физической готовности — задали хороший темп и уверенно его удерживали. Гости оборонялись низким блоком большими силами, но за соперниками периодически не поспевали, позволяя создавать опасность у своих ворот. Дважды в первом тайме мог забивать Эдер, но сначала чемпион Евро-2016 не дотянулся до мяча, а затем не попал головой в створ с 10 метров.

В обоих случаях остроту создавал Алексей Миранчук. Он вообще был самым креативным в составе "Локо", правда, в условиях невероятной плотности в центре ему приходилось тяжко. Такую оборону надо разбивать за счет быстрого передвижения мяча, но красно-зеленым в позиционных атаках заметно не хватало скорости. Не потому, что игроки медленно двигались, а потому, что плохо открывались, и у футболистов с мячом был минимум времени и вариантов для продолжения атаки.

И все же команде Николича удалось найти слабое место в оборонительных редутах соперника — в опорной зоне, за которую отвечали Даниэль Мишкич и Федор Черных. Беда в том, что оба они атакующие футболисты со слабым отбором и умением выбрать позицию. Дважды Гжегож Крыховяк находил возможность пробить из их зоны ответственности (всего за первый тайм поляк пробил четырежды), а незадолго до перерыва отлично сыграл на подборе Миранчук, технично уложив мяч в ближний верхний угол».

Николич — не физрук

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин изучает тактические решения нового тренера «Локомотива».

«Куда большее участие в атаках принимал Дмитрий Баринов, хотя, как принято считать, в основном он нацелен на разрушение. Возможно, это связано с особенностями игры "Оренбурга", который по большей части оборонялся. При этом Гжегож Крыховяк регулярно опускался ниже, чтобы начинать и разгонять атаки. Оба, кстати, охотно использовали диагональные переводы — у них, по данным Whoscored, по шесть длинных передач.

Кстати, забросы вперед стали одним из способов, которыми "Локомотив" пытался вскрыть оборону "Оренбурга" в первом тайме. А зона, куда направлялся мяч, насыщалась игроками, которые должны были реагировать либо на скидку, либо на отскок. Единственный гол в матче хозяева забили именно так. Началось все с длинного перевода Крыховяка на Эдера, рядом с которым уже были Жемалетдинов, Мачей Рыбус и Миранчук, который и нанес решающий удар. Определенно, это идея Николича.

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Удаление Жемалетдинова, безусловно, нарушило чистоту эксперимента — после перерыва "Локомотив" вынужден был перестраиваться согласно обстоятельствам. Для глобальных выводов слишком мало материала. Но впечатления физрука Николич совершенно точно не произвел. Для начала — уже неплохо».

Удаление Жемалетдинова и странное удаление Мишкича

«А "Локомотив" качественно нагнетал обстановку в штрафной "Оренбурга". Пристреливались Эдер и Крыховяк, кроссами сыпали Игнатьев с Жоау Мариу, но открыть счет сумел Алексей Миранчук великолепным ударом в девятку. Голевую передачу сделал Рифат Жемалетдинов, который в концовке первого тайма забыл о наличии желтой карточки и пошел в жесткий стык. В итоге, второе предупреждение и ранний душ. А Марко Николич оставался на второй тайм в меньшинстве.

Удаление серьезно изменило игру "Локомотива". Миранчуку пришлось переходить на фланг, где от него остроты стало заметно меньше. Когда в концовке Алексей Миранчук оказался в центральной зоне, то сразу заработал пенальти.

Станислав Васильев из Ижевска очень внимательно читал все методички по использованию VAR. В эпизоде, который случился на 60-й минуте, он разобрался идеально. Правда, сначала арбитр показал на точку после фола Мишкича на Крыховяке. Судья показал Мишкичу желтую карточку, которая стала для игрока "Оренбурга" второй. Но вовремя в дело вмешался VAR. Видеоассистенты подсказали Васильеву, что перед нарушением правил был фол в верховой борьбе со стороны Мурило.

Васильев еще сам посмотрел и отменил пенальти. Но удаление Мишкича осталось в силе. Комментаторы "Матч ТВ" оказались в замешательстве, не зная, к какому пункту правил обратиться, чтобы объяснить решение Васильева. На помощь Константину Геничу пришел Твиттер, в котором четко описали логику действий Васильева».

Эпизод состост из двух частей:

Первая-фол локомотива, значит гол засчитывать нельзя.

Вторая — фол Оренбурга, который не отменяется и наказание остаётся в силе. Это ситуации, когда игра уже остановлена, но происходит нарушение и дисциплинарное наказание обязательно и неизбежно. — Andrei Brõtkin (@ABrytkin) June 21, 2020

Фанаты против «Локомотива»

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер рассказывает об акции фанатов «Локомотива», ведущих очередную войну с руководством клуба.

«Когда появилась новость про разрешение заполнять стадион на 10%, мы с коллегами шутили: "Ну, значит, будет наша стандартная посещаемость". Ошибались. Две тысячи зрителей для РПЛ — это ну совсем странное явление. И ещё больше поражает, когда половина из этих двух тысяч уходит на 20-й минуте.

Если раскладывать по цифрам, то получается примерно так. 10% от вместимости стадиона "Локо" — 2 732. Продано абонементов — 5 930 (из них 3 739 на Южную трибуну). В результате лотереи 1375 фанатов попали на Южную трибуну (»Локо« сообщал, что больше нельзя из-за социальной дистанции, а 1357 — на центр (преимущественно на Восток, который попадает в телетрансляцию).

Первые 20 минут фанаты заряжали всякое против боссов "Локомотива" и за Сёмина. Скандирования были направлены именно на руководство. Нового тренера и игроков не касались.

Фанаты "Локомотива" изначально договорились уйти с Южной трибуны на 20-й минуте, но ушли не все. Около 200 человек остались, но привычной шумовой поддержки уже не было. Стало очень тихо — будто звук на телевизоре выключили. Ну или минута молчания растянулась. Вскоре начали скандировать центральные сектора, но мощность получалась примерно такая же, как реализация "Локо" в этот вечер.

Справедливости ради, отметим и плюсы низкой посещаемости. Они точно не компенсируют потерю антуража, но всё же: нет давок, все выходы метро работают, слышно подсказки футболистов и телефон идеально ловит! Что касается социальной дистанции, то на трибунах её соблюдали не всегда.

Календарь и таблица РПЛ

Хотя получше, чем на белградском дерби. Кстати, в какой-то момент даже Николич обнялся с хорватским игроком "Оренбурга". Впрочем, в этом туре РПЛ, кажется, не было матча, чтобы социальная дистанция соблюдалась всеми».

Сбитый прицел Эдера и Мариу

Редакция Sport24 удивляется тому, как «Локомотив» умудрился не забить еще два верных мяча, оставив скользкий счет до самого конца матча.

«После этого обе команды поровну владели мячом, практически не создавая опасных моментов. На 84-й минуте Жоау Мариу должен был удваивать преимущество — Миранчук быстро разыграл штрафной в центре поля и отправил португальца один на один с центра поля. Мариу реактивно промчался, обыграл вратаря… И не забил в этом моменте. КАК?

Сразу после этого судья удалил еще одного игрока "Оренбурга" — Миранчук разыграл штрафной после игры рукой Андрея Малых. Васильев решил не останавливать эпизод и показал вторую желтую карточку полузащитнику "Оренбурга". Всего в игре произошло 3 удаления и было показано 12 желтых карточек. Что удивительно — все по делу.

На 90-й минуте "Оренбург" сравнял счет после контратаки, но Васильев отменил гол — офсайд. А спустя 10 секунд назначил пенальти в ворота "Оренбурга". Гости убежали в контратаку после потери мяча Миранчуком в чужой штрафной (за что был облаян Чорлукой). Но оказалось, что на Миранчуке сфолили, и арбитр не только отменил забитый "Оренбургом" гол, но и после просмотра VAR указал на 11 метров. К мячу подошел Эдер — и зарядил в полупустые трибуны.

1:0, первая победа Николича, который за весь матч сделал одну замену, увидел уход болельщиков, три удаления и красивый гол. Новая эпоха "Локомотива" началась с несуразного и неоднозначного матча»

Футболисты поддержали нового тренера

Автор Soccer.ru Вадим Багров по итогам матча отмечает старание игроков «Локомотива» победить, делая вывод, что футболисты поддержали нового наставника.

«Иначе быть не могло, пусть вряд ли все игроки в восторге от решения убрать Семина. Профессионализм футболисты продемонстрировали, ведь было заметно, что "Локомотив" заряжен на победу и, хотя "Оренбург" — крепкий соперник, в равных составах москвичи не провалились, просели только при игре 10 на 11 до второй красной карточки. Игроки поддержали Николича, а вот не все фанаты поддержали "Локомотив".

Понятно недовольство фанатов, что между двумя сторонами — Мещеряковым и Кикнадзе против Семина, выбрали Юрия Павловича. Они имеют право высказывать мнение и недовольство, ведь платят деньги за посещение матчей или тратят собственное время на клуб. Но недовольство нельзя переадресовывать на Николича — тренер не виноват.

И если будет работать толково, то сможет сгладить впечатление от некрасивого расставания с легендой "Локомотива". Сегодня тактика Николича мало чем отличалась от схемы Семиным, что было ожидаемым. Посмотрим на нового наставника против более сложных соперников, хотя не верьте в атакующий стиль — серб и близко не адепт открытого футбола.

"Железнодорожники" были и останутся командой, что собирает очки, а не рискует ради красоты. Например, если бы Алексей Миранчук вовремя не забил, то могли завершить матч нулевой ничьей. Хотя сама игра была жаркой — три удаления, отмена пенальти, удар в перекладину пустых ворот и пенальти в добавленное время с ударом Эдера в небеса».

Не сломано — не чини

Автор Sport24 Леонид Волотко оценивает дебют Марко Николича у руля «Локомотива» положительно, отмечая, что серб не стал устраивать революций и реноваций.

«Осторожность Гили, эмоции Николича и аномалия с карточками, VAR и промахами с пенальти не должны вводить в заблуждение. Шансы у "Оренбурга" изначально были где-то на уровне "Ростова-2003" против "Сочи": за полгода команда лишилась отличного тренера Федотова, его ассистента и лучшего бомбардира. Там сменился президент, а слухи, что клуб утратил значимость и нужность для курирующего его "Газпрома", ходили весь карантин.

Надо признать: Николич выбрал единственную правильную тактику — не трогать то, что и так отлично работало раньше. Хотя одно изменение все же случилось: если первым ассистентом Семина был Олег Пашинин, то у Марко эти функции принял Дмитрий Лоськов.

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Учитывая, что вместе с Семиным "Локо" лишился еще и Юрия Батуренко, которого очень ценил Илья Геркус, стиль и формация команды все-таки поменяется. И как только это произойдет, можно будет оценивать уровень Николича. Пока это даже не багаж, а команда Семина. На котором, учитывая календарь, можно заехать даже в Лигу чемпионов. Главное — ничего не рушить».

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