Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо», который был запланирован на 21 июня, перенесен на 19 июля. Пресс-служба бело-голубых объявила, что у трех игроков команды — Клинтона Н’Жие, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьского — обнаружили коронавирус. Они отправлены на двухнедельный карантин. Все остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме.

«Динамо» на карантине

Редакция Sport24 рассказывает об очаге заражения коронавирусом в стане бело-голубых.

«Спустя сутки после самого резонансного матча в 2020-м коронавирус вспыхнул в двух других клубах лиги.

Изначально в медиа просочились слухи о положительном тесте на COVID-19 в "Уфе". Речь шла о нападающем Андресе Вомбергаре, но информация не подтвердилась. Ситуация в "Динамо" гораздо серьезнее.

Инсайды о положительных тестах подтвердил агент Дмитрий Селюк: "К сожалению, у Каборе положительный тест. Могу сразу заверить, что Шарль и его семья сидели дома и выполняли полностью все предписания. Думаю, что, скорее всего, он поймал вирус, так как каждый раз подвозил на тренировку Клинтона Н`Жи, у которого тоже выявлен коронавирус".

И Каборе, и Н`Жи 15 июня играли товарищеский матч со "Спартаком", который сегодня провел матч в Туле. Так что теоретически под угрозу карантина попадает и "Арсенал". Но, по информации Sport24, "Спартак" сдал тесты на коронавирус 18 июня — перед выездом в Тулу. То есть в матче с "Арсеналом" все были здоровы.

"Динамо" всем составом уже заперлось на карантин. Команда не вылетела в Краснодар и в субботу договаривалась с "Краснодаром" и лигой о переносе матча на резервную дату.

Формально регламент позволяет это сделать при согласии обеих сторон. И, по последним данным, "Краснодар" согласился на перенос. Но за ситуацией внимательно следит "Ростов", который из-за отказа "Сочи" уже сыграл детской командой 2003 года рождения. И теперь задаст РПЛ логичный вопрос о двойных стандартах».

Нереалистичный регламент от Роспотребнадзора

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой ругает медицинский COVID-протокол, принятый РФС и РПЛ, который уступает зарубежным аналогам.

«В России сложилась довольно странная ситуация с борьбой с коронавирусом. С одной стороны, активно рапортуют чуть ли не о победе над пандемией. Согласованы планы по проведению парада, голосованию по поправкам в Конституции. В конце концов, Роспотребнадзор уже разрешил болельщикам занимать до 10% мест на трибунах.

Но на деле всё гораздо хуже. Даже по официальным данным каждый день в России заражается порядка 8-9 тысяч человек. Количество заразившихся, судя по моему кругу общения, пока не уменьшается. В то же время активно создаётся иллюзия победы над коронавирусом.

В этой непростой ситуации разрабатывается регламент возобновления тренировок и проведения матчей от РФС, который основан на нормах Роспотребнадзора. Нормы требуют, чтобы люди, контактировавшие с больными COVID-19, были изолированы на 14 дней.

Получается, что в случае заражения любого футболиста, всю команду нужно отправлять на карантин. Ведь игрок неизменно контактировал с одноклубниками и тренерами. "Ростов" и "Динамо" в соответствии с правилами логичным образом отправили на карантин. При этом накануне появились неподтвержденные слухи, согласно которым случай заражения был обнаружен и в "Уфе". И это только начало.

Отсутствие рукопожатий не спасло «Динамо» «Динамо»

Как известно, в клубах европейских чемпионатов также находили заразившихся. Например, случаи Covid-19 были обнаружены в "Кёльне" и "Норвиче". При этом команды не отправляли на двухнедельный карантин.

Связано это с тем, что в Европе разработали более реалистичный регламент. Так, там всех контактировавших разделяют на группы в зависимости от плотности и продолжительности контакта. На карантин отправляют лишь тех, кто долго и плотно контактировал с заразившимися, а не всех подряд. Благодаря такому подходу, отправка команды на карантин в полном составе в принципе невозможна.

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Таким образом, в чемпионате Англии, Италии, Испании или Германии на карантин бы отправили лишь нескольких игроков, а не всю команду. Поэтому играть молодёжкой там бы не пришлось».

Лига сама создала прецедент

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что РФС нужно корректировать регламент Премьер-лиги, раз уж ранее были внесены изменения в рекламент Кубка.

«Зачем изолировать десятки человек и самим себе устраивать организационные проблемы, если можно просто временно отстранить тех, у кого подтвержден COVID-19? Об этом, кстати, после матча с ЦСКА сказал и главный тренер "Зенита" Сергей Семак: "Нужно четко прописать, что значит контактные лица. По моим представлениям, если кто-то заболел, то его изолируют, он не играет, а все остальные с отрицательными тестами выходят на поле. Так это делают в других странах. Для меня непонятно, почему у нас такие правила, мы можем потерять много матчей".

Футболистов регулярно проверяют, во многих случаях болезнь протекает бессимптомно, и уже через несколько дней после положительного теста приходит отрицательный. Не надо раздавать всем "провинившимся" по 0:3, заставлять команды выпускать молодежь и тем более прекращать чемпионат. Слишком много сделано для возобновления турнира, чтобы останавливать его из-за одной детали регламента. Ее нужно просто поправить и сделать так, как в цивилизованных чемпионатах.

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Правда, в этом случае возмутится "Ростов", который в пятницу поступил в соответствии с действующим предписанием регламента. Но это меньшее из зол и решаемое (возможно, стоит переиграть матч с "Сочи"). В любом случае, совсем недавно РФС уже создал прецедент, когда поправил регламент Кубка России. Стоит подкорректировать и обновленный регламент премьер-лиги».

Цепная реакция

Обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный считает, что ситуация с карантином из-за коронавируса в РПЛ может дойти до абсурда.

«Пожалуй, не остается ничего другого, кроме как ослабить требования по уходу команд на карантин в случае выявления у кого-то из игроков COVID-19. Ведь если этого не сделать, то в 14-дневную самоизоляцию сейчас нужно отправлять и... "Спартак" с "Арсеналом". Дело в том, что красно-белые 14 июня провели товарищеский матч с "Динамо". Матч проходил в закрытых условиях. Динамовцы победили 4:1, Нжи оформил дубль, Каборе вышел в стартовом составе...

По данным СМИ, "Спартак" после этого 18 июня прошел проверку на коронавирус, которая не выявила ни одного положительного результата. Однако это не дает 100-процентной гарантии того, что команда Доменико Тедеско 14 июня не подхватила динамовскую заразу. Инкубационный период COVID-19 никто не отменял. Собственно, для сведения к нулю риска ошибки при тестировании и вводится карантин. Поэтому, согласно требованиям Роспотребнадзора, спартаковцы обязаны сейчас уйти в точно такую же изоляцию, как и основной состав "Ростова". А вместе с ними то же самое должен сделать "Арсенал", с которым красно-белые провели матч 23-го тура в субботу, 20 июня...

Но тогда это будет уже близко к абсурду! В следующем туре "Арсенал" ждет выезд в гости к ростовчанам. Что ж, проводить встречу двух молодежных составов? Нет, этого не будет. Сама жизнь заставляет РПЛ воспользоваться европейским опытом и разрешить изолировать от футбола только заразившихся игроков, а не всю "контактную группу". Другого выхода не видно».

Прядкин самоустранился от проблемы

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко ругает руководство Премьер-лиги за отсутствие действий по урегулированию ситуации.

«РПЛ просто самоустранилась от решения проблем, отдав их на откуп своим членам: сами там как-нибудь разберитесь. Вот и разбираются, кто как умеет, где по справедливости, где — не очень. Сергей Галицкий согласился на перенос матча на июль, а Борис Ротенберг — нет, и имел полное на то право. С какой радости он должен страдать из-за безалаберности соперника? Играть в благородство приятно, когда у тебя много турнирных очков, а у дебютанта РПЛ их недостаточно для выживания в лиге. Обстоятельства забудутся — результат останется, как бы цинично это ни прозвучало.

Если кто в этой истории и проявил бесхарактерность и безволие, так это Премьер-Лига. Когда от неё потребовалось сказать своё веское слово, она стыдливо промолчала. И продолжает хранить безмолвие, будто происходящее в чемпионате её никоим образом не касается.

28 мая президент РПЛ радостно отрапортовал общественности о допуске зрителей на российские стадионы. "Это большая победа для всех нас", — сообщил нам господин Прядкин. С тех пор — а прошёл почти месяц — Сергей Геннадьевич проявился в информационном поле ровно один раз — чтобы сделать "тысячное замечание" "Тамбову" насчёт бесконечной реконструкции стадиона.

Календарь и таблица РПЛ

Ни к "Динамо", ни к "Ростову" с "Сочи" у него, похоже, замечаний не возникло. Или постеснялся высказать — из уважения к первым лицам клубов. А потом, о победах всегда приятнее докладывать, чем о поражениях».

Браво за fair play, «Краснодар»!

Первый заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сравнивает подход ФК «Сочи» и «Краснодара» к вопросу переноса матча из-за выспышки коронавируса в стане соперника.

«Было бы странно, если бы премьер-лига не утвердила перенос, после того как "Краснодар" на него согласился. Безусловно, ущемленным выглядит "Ростов" — дончане имеют полное право обидеться на "Сочи" и на аморфную, не желающую брать на себя ответственность лигу — но точно не на "Краснодар". Убежден: будь на месте сочинцев "быки", решение Галицкого не поменялось бы. Но "Ростову", в отличие от "Динамо", не повезло. А "Краснодар" и его владелец заслуживают аплодисментов за истинное благородство и проявление fair play.

Никакого стремления противопоставить Галицкого Ротенбергу, впрочем, нет. В одном случае мы видим стремление поддержать дух игры, во втором — жесткий прагматизм. Но у "Сочи" действительно имелись свои резоны и разумная аргументация, которые имеют полное право на существование. Игра с ростовскими детьми забудется — а три очка останутся. "Краснодар" же рискует — в гонке за Лигу чемпионов (в том числе с тем же "Ростовом") "халявная" победа пригодилась бы, а к 19 июля "Динамо" приедет на выезд в сильном составе, и никто не знает, каким будет состав "быков".

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Да и вся ситуация выглядит для российского футбола между плохим и очень плохим решением. Безусловно, перенос помог избежать очередного цирка с игрой детей против взрослых, но зато теперь налицо двойные стандарты и ущемленность одних участников турнира в сравнении с другими. Тут мы, впрочем, опять приходим к разговору о невыполнении РПЛ своей регулирующей функции».

Тройные стандарты

Обозреватель «Советского Спорта» Иван Сергеев удивляется тому, как по разному решаются вопросы с коронавирусом по ходу всего одного тура возобновленного турнира.

«Очевидно, что впереди нас ждет изменение медицинского протокола РПЛ. Почти наверняка лига добьется от Роспотребнадзора послаблений для участников чемпионата — чтобы в случаях выявления коронавируса у одного или нескольких футболистов, изолировали бы только этих заразившихся, а не всю команду. Ведь 19 июля — не резиновое. Все потенциальные переносы в один день не запихнешь.

Пока же протокол COVID-19 не скорректирован, велик соблазн... скрыть информацию об инфицированных от вышестоящих футбольных органов. Контроля-то, как мы понимаем, никакого. Все отдано на откуп клубам. Кому-то, как "Ростову", не повезло. Кого-то, как "Динамо", бог миловал. Но ведь можно поступить иначе: втихаря изолировать находящегося в группе риска футболиста от основы — и сыграть по тем правилам, которые вот-вот будут приняты.

Если верить сразу нескольким источникам, именно такой прецедент мы, скорее всего, получили в матче "Уфа" — "Тамбов". 20 июня произошла утечка о том, что нападающий хозяев Андрес Вомбергар сдал положительный тест на коронавирус. Потом клуб назвал эти сообщения клеветой. Однако — вот совпадение! — в заявку уфимской команды на воскресную игру аргентинец не попал...

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Это что же получается? В рамках одного (!) тура — первого после возобновления футбольного сезона в России — мы получили три разных (!) подхода к решению коронавирусной проблемы. В Сочи устроили цирк, в Краснодаре пошли на мировую, в Уфе — на весьма вероятную подтасовку. Это уже не двойные, а тройные стандарты».

Метод Вомбергара

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов рассказывает о ситуации в «Уфе», где опровергают заражение Андреаса Вомбергара, но не включают его даже в запас.

«Один из самых открытых и общительных менеджеров российского футбола Шамиль Газизов за последние сутки не проронил ни слова. Информацию о заражении Андреаса Вомбергара опроверг председатель попечительского совета, который в публичном поле ранее не проявлялся.

Но лучше всех слов убедило бы дело. Вомбергар — не безусловный игрок основы, но во всех весенних матчах выходил на замену. В запасе он точно не стал бы лишним. И все же в заявку не попал.

Вопросы про Вомбергара — легендарный локальный мем "Уфы", созданный странным журналистом, который спрашивал про аргентино-словенца на каждой пресс-конференции. Евсеев в конце концов не выдержал и потребовал больше про Вомбергара вопросов не задавать. Но сегодня только про него и спрашивали.

Тренера спас формат пресс-конференции — вопросы задавал сотрудник пресс-службы, проигнорировавший все, что касалось таинственного отсутствия аргентинца. В итоге вопросов стало еще больше.

У нас нет оснований утверждать, что Вомбергар заражен, а "Уфа" утаила это, чтобы сыграть основой с "Тамбовом" и не уйти на карантин в дальнейшем. Но действия "Уфы" не дают уверенности, что на самом деле с игроком все в порядке. Если опасения реальны, то первый тур после возвращения РПЛ просто сводит с ума. Три разных решения в одной ситуации — беспредел даже для нашей понятийной системы с девизом: все равны, но кто-то равнее».

Регламент нужно менять

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает изменение медицинского регламента РПЛ — неизбежным.

«Если матч с "Краснодаром" перенесли, то дерби с ЦСКА, вроде как, двигать некуда. И тут варианта два. Или РФС сумеет убедить Роспотребнадзор, что игроки на футбольном поле взаимодействуют слишком коротко, чтобы считать их контактной группой.

Тогда футболисты с отрицательными тестами смогут тренироваться и выходить на поле в официальных встречах. Благо, есть прецедент — в Англии всерьез занялись этим вопросом и сумели отстоять позицию. Можно воспользоваться наработками коллег.

Или (если позиция властей о карантине останется неизменной), то играть с армейцами придется молодежи. Отсчет 14 дней карантина в "Динамо", судя по всему, начинается со вторника, 16 июня, когда у Нжи появились первые признаки ухудшения состояния здоровья. В этом случае матч 25-го тура 1 июля в Сочи бело-голубые смогут провести основой. А вот с ЦСКА 27 июня — нет.

А ведь эта встреча для "Динамо" — невероятной важности. В случае победы бело-голубые по потерянным очкам догоняли бы красно-синих, опережая по итогам очного противостояния. Это казалось невероятным в октябре, когда динамовцы шли на 15-м месте и отставали от ЦСКА на 15 очков. И вот, когда счастье было так близко, вмешался ковид.

Жить с ним, похоже, нам еще долго. Логика подсказывает, что нужен более четкий регламент по проведению футбольного сезона. При каждом случае выявления инфицированного на две недели закрывать всю команду — это перебор. А благородных Сергеев Галицких на всех не напасешься. Да и двигать матчи в следующем сезоне тоже будет некуда».

Новые правила действеннее переноса?

Автор Soccer.ru Станислав Горин требует от руководства российским футболом решительных действия и изменения существующего регламента.

«Перенос матча "Краснодара" и "Динамо" глобальную проблему не решит. Как не решал матч юношей в Сочи. Пока лишь замазали навечно целый клуб "Сочи" за исключением Нобоа — похоже, бывший игрок "Ростова" отказался сыграть, ведь исчез из заявки.

Уже перешли в фазу абсурда, поскольку пока есть куда перенести 1-2 матча, а через пару туров возможности не будет. Значит, надо действовать так, как другие лиги, а не жевать сопли. Надо быть рациональными, собранными и смелыми. И не повторять чушь, что бедных футболистов заставляют рисковать жизнью.

Во-первых, никого не заставляют играть. Во-вторых, юношей из "Ростова" не тестировали каждый день. Среди них легко может быть зараженный в инкубационном периоде, но о здоровье детей никто не подумал, верно? На первой минуте обнимались, а после матча жевали одну пиццу в раздевалке! В-третьих, будут ложноположительные тесты.

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Сложная ситуация требует решительности, а ее пока не видим. Нельзя закрывать на карантин целые клубы, если там не 20 положительных тестов, поскольку эта ситуация разрешает манипуляции. Например, есть врачебная тайна, теоретически любой клуб может проиграть любому по сговору — просто заявив, что у неназванного игрока вирус.

Британские и немецкие врачи одобрили одну схему: изоляция для заболевших игроков и персонала, здоровые — на поле. Россия ничем не отличается. Причем точечная изоляция может пригодиться и в августе, и осенью, и даже в начале следующего года.

Но для начала важно исправить позорную ошибку с игрой в Сочи. Впрочем, можно еще развить маразм — заставить "Динамо" отправить в Краснодар юношей. Но лучше услышать Романцева, что предложил аннулировать результат матча "Сочи" — "Ростов" и назначить переигровку.

Верная мысль, но ее нужно развить: чтобы единичные случаи заболевания не срывали футбол в России в 2020 году, нужны другие правила. Фанаты отмены всего на свете или адепты игр с юношами не понимают двух вещей. Первая — пересидеть не получится, единогласное мнение лучших вирусологов планеты. Вторая — подростки тоже могут заболеть.

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Кто будет играть, когда вирус найдут у игроков юношеских составов? Дети, главные тренеры? Остановка РПЛ тоже не спасет — команды продолжат тренироваться, ведь в августе новый сезон. И чемпионат с десятком технических поражений не предлагать — два технаря означают снятие клуба, тоже не выход».

Остановите чемпионат России!

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев считает вспышки коронавируса в первом же туре возобновившейся РПЛ веским поводом для завершения турнира.

«Почему-то договориться с Роспотребнадзором о возможности не уходить на карантин всей командой в виде исключения никто не догадался, а вот 10% зрителей от вместимости стадиона пробили. Словно никто не предполагал, что фанаты все равно скучкуются, нарушая все правила социальной дистанции.

И точно так же теперь все (даже многие журналисты!) удивляются происходящему в РПЛ. Ах, как же нет лишних дней для переноса матчей?! Почему команды вынуждены играть молодежью или получать технические поражения?!

Вы же сами просили (требовали) возвращения футбола как можно скорее. Видите ли, это позорно не играть, когда играет вся Европа. Хотели играть — получите, не жалуйтесь теперь, что все идет наперекосяк. Вам нужен был футбол без оглядки на то, рискуют ли футболисты своим здоровьем больше обычного? Есть ли шанс, что вирус пойдет на второй круг заболеваемости в России?

А почему все? К сожалению, в футболе стало больше маркетинга, экономики и денег. То есть, появилось много нефутбольного. Важнее, якобы, поставить галочку в виде завершенного чемпионата, чем трезво оценивать состояние нынешнего здравоохранения страны.

И самое главное, возобновление сезона приведет к неминуемой еще одной остановке. А это в Европе точно расценят более позорно. Причем, они еще не видели качество футбола, который показывают сейчас российские команды. Чем раньше РПЛ вытащит голову из песка и остановит чемпионат, тем лучше будет для всех».

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