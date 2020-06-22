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    Придется еще немного подождать. «Ливерпуль» вряд ли оформит чемпионство в следующем туре

    «Красные» в мерсисайдском дерби сыграли вничью с «Эвертоном»

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    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    Ожидание чемпионства для «Ливерпуля» продолжается, но раз уж вы прождали 30 лет, то еще несколько прожитых дней не стоят абсолютно ничего, пишет обозреватель ESPN Марк Огден.
    Идеальный сценарий для подопечных Юргена Клоппа был таков: победа над «Эвертоном» в 236-м мерсисайдском дерби, а затем завоевание титула на «Энфилде» в домашней игре против «Кристал Пэлас», пусть и на фоне пустых трибун.

    Однако у подобных дерби всегда имеется свой сценарий. Все пошло иным путем уже с того необычного момента, когда раздевалка «Ливерпуля» была перемещена на парковку «Гудисон Парк». Неудивительно, что в итоге игра не подарила нам того, что обычно обещала.

    «Футбол выглядел немного иначе, но я свыкаюсь с этим. Мы увидели настоящую битву. Обе команды показали, что понимают, что такое дерби», — сказал Клопп. — «Присутствовала интенсивность, физика, все футболисты были в игре, но не было достаточно шансов. Большую часть времени мы доминировали, но лучший момент создали хозяева».

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    • То, что когда-то было простым условием — две победы и титул в кармане — теперь несколько усложнилось из-за перегруженности календаря АПЛ, в котором за 47 дней должно быть сыграно 92 игры.

    Если «Манчестер Сити» проиграет «Бернли» на «Этихаде» 22 июня (а «Сити» не проигрывает «Бернли» дома с 1963 года), то «Ливерпуль» все еще может завершить поход за титулом победой на «Кристал Пэлас» на этой неделе.

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    Однако текущее положение вещей указывает на вероятный успех «Сити», за которым последует и победа «Ливерпуля» 24 июня. Если все так и произойдет, «Ливерпуль» может быть коронован 25 июня, сидя дома и смотря телевизор, в том случае, если «Сити» потеряет очки во встрече с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

    Только время покажет, но «Ливерпуль» и «Сити» так долго доминируют в лиге, что было бы уместно, если бы все вопросы были окончательно решены 2 июля, когда «Сити» примет «Ливерпуль». «Красным» хватит даже ничьей, если к тому моменту чемпионская гонка будет продолжаться.

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    • В настоящее время матч лидеров запланирован на «Этихад», но рядом со статусом встречи по-прежнему значится звездочка из-за того, что игру могут перенести на нейтральное поле на фоне опасений, что фанаты «Ливерпуля» массово поедут праздновать в Манчестер, если их команда добьется нужного результата.

    Стоит ожидать переговоров на самом высоком уровне в ближайшие дни, если матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» действительно станет решающим в чемпионской гонке. Только представьте, как это приятно для Клоппа и его игроков оформить титул в игре против соперника, который доминировал в АПЛ в течение двух последних сезонов.

    Конечно, «Ливерпуль» хотел бы получить свой титул как можно быстрее. Он также хотел бы сделать это на «Энфилде». Но его неспособность победить «Эвертон» в первом матче после рестарта, убрала простоту из невероятного простого сценария.

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    • В этом сезоне «Ливерпуль» приучил нас к победам. Он был настолько стабилен, настолько сильнее остальных, что подошел к дерби с преимуществом в 22 очка над «Сити».

    Пока АПЛ не была приостановлена, фанаты «Эвертона» опасались, что именно дерби подарит их главным оппонентам титул. Еще в марте встреча с лидером сулила «ирискам» крупный разгром. Но 100-дневная пауза неизбежно повлияла на команду Клоппа. В матче против «Эвертона» «красные» выглядели так, словно проводят предсезонку, только набирая форму и физические кондиции. Игроки не имели драйва и привычной для себя интенсивности.

    И это помогло «Эвертону». Он не может выиграть у «Ливерпуля» с октября 2010 года, но создал лучшие моменты в завершившемся матче: Том Дэвис на 79-й минуте пробил в штангу, а спустя две минуты Ришарлисон вынудил Алиссона выполнить невероятный сейв. Лучший момент «Ливерпуля» возник за две минуты до завершения основного времени, когда с ударом Фабиньо со штрафного справился Джордан Пикфорд.

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    • Если бы была типичная для дерби атмосфера, то мы, возможно, увидели бы победителя в матче. Но когда команды имели импульс, им не хватало поддержки с трибун, и доминирование быстро исчезало.

    Это печальное последствие футбола при закрытых трибунах, без которого не обойтись в это суровое время. Фанаты были правы, когда говорили, что игра не будет прежней до тех пор, пока их снова не пустят на стадионы. За пределами «Гудисон Парк» один фанат решил создать хоть какую-то атмосферу, сыграв серию мелодий на саксофоне, но это только добавило сюрреалистичного смысла.

    Так что «Ливерпуль» продолжает ждать. Ему хватит пяти набранных очков, но кто знает, где и когда он преодолеет черту? 0

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