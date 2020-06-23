«Ман Сити» набирает обороты после карантина. Под каток попал «Бернли»

Фоден — полноценная замена Сильве?

Давид Сильва уже заявил о том, что в конце сезона покинет «Манчестер Сити». Тут же возникли вопросы о том, кем клуб сможет заменить мастера такого уровня. Надо ли подписывать кого-то или найдется кандидат внутри клуба? Рано делать выводы, но в игре с «Бернли» такой кандидатурой казался Фил Фоден.

20-летний футболист действовал на левом фланге, создав трио с Серхио Агуэро и Риядом Марезом. Это именно та роль, которую раньше исполнял Сильва, в том числе и в футболке «горожан», хотя, как и испанцу, Фодену намного удобнее действовать в середине поля.

Именно молодой хавбек вывел «горожан» вперед, когда принял мяч после розыгрыша углового и нанес прицельный дальний удар в ближний угол. Фоден начал и результативную атаку, которая завершилась голом Давида Сильвы. Полузащитник отдал красивый пас в штрафную, после чего он был доставлен автору забитого мяча. В данных случаях Фоден действовал в центре поля.

Свой второй гол молодой игрок забил после блестящей комбинации, когда подключился с левого фланга. Фил просто в касание замкнул передачу Жезуса из центра штрафной. В этом матче Фоден был одной из центральных фигур.

Оборонительная тактика уничтожила «Бернли»

«Бернли» выглядел беспомощно globallookpress.com

Понятно, что «Бернли» ехал на «Этихад» отстаивать свои ворота в обороне, но итогом стал факт, что команда пропустила от «Сити» десять голов в последних трех очных матчах в АПЛ. Оборонительная тактика иногда работает, но в данном случае она уничтожила гостей.

Начиная игру с двумя очень ровными линиями по четыре человека, «Бернли» получил лишь давление на свои ворота, а попытки убежать в контратаку провалились. Форварды гостей Родригес и Выдра оказались изолированы от остальных — словно два солдата в тылу врага без надежды на возвращение.

Когда «Бернли» пытался протолкнуть мяч вперед через короткие пасы, не находилось игроков, которые могли что-то придумать. Они либо теряли мяч в центре поля, либо все перетекало в позиционную атаку с минимальной скоростью и возвращение мяча сопернику под прессингом.

Даже когда «Бернли» позволил себе больше стремиться в атаку, команда все равно выглядела сжато, не говоря уже про неспособность растянуть ряды «Сити». Не удивительно, что первый удар гостей состоялся только на 63-й минуте. С таким подходом вряд ли стоило рассчитывать на успех.

Сила «Сити» — в глубине состава и ротации

У Гвардиолы есть огромный выбор игроков globallookpress.com

Нет команды более наполненной звездами, чем «Манчестер Сити». Во время своего пребывания в АПЛ Пеп Гвардиола сделал себе имя тем, что легко менял по половине состава после каждой игры. Это огорчало игроков Fantasy Football и снова повторилось в матче с «Бернли».

Пеп сделал восемь замен в команде, которая в прошлом туре разбила «Арсенал» (3:0). В том числе полностью была обновлена защита — за исключением Эдерсона в воротах. В данных обстоятельствах абсолютно нелепо смотрелась скамейка запасных «горожан». В резерве остались Стерлинг, Уокер, Гюндоган, Жезус, Ляпорт, де Брейне, Сане, Менди и Карсон.

Агуэро получил травму перед перерывом? Не беда, на поле выйдет Жезус. Надо захватить полный контроль над игрой, когда результат уже сделан? Можно выпускать Ляпорта и де Брейне.

Противоположная ситуация была у «Бернли» — всего семь запасных, двое из которых — вратари, а еще пятеро — редкие гости первой команды.

Марез доказывает, что «Манчестер Сити» переживет потерю Сане

Марез способен компенсировать потерю Сане globallookpress.com

На прошлой неделе фанаты «Сити» были потрясены, когда было объявлено, что Лерой Сане не будет подписывать новый контракт, поэтому вингер покинет клуб за деньги этим летом или в следующем году, но бесплатно.

Сане не играл в этом сезоне до минувшего матча из-за тяжелой травмы. Его возвращение на поле вызывало волнение, ведь этот парень в свои 24 года остается одним из самых захватывающих талантов Европы. Все еще остается надежда, что он реализует свой потенциал в манчестерском клубе, несмотря на слухи о его переходе в «Баварию».

Тем не менее, против «Бернли» Рияд Марез показал, что он более чем способен заменить Сане в долгосрочной перспективе. Да, у алжирца уже нет такого отрезка карьеры впереди, как у немца, но он все еще остается в своей лучшей форме и способен устраивать хаос сопернику на левом фланге атаки.

В игре с «Бернли» Марез стал автором дубля и вел партнеров за собой, раз за разом накручивая защитников соперника. Всего за несколько минут Рияд забил с игры и с пенальти, фактически похоронив интригу еще до перерыва.

«Бернли» мыслями был на пляже

Шон Дайч должен встряхнуть игроков после паузы globallookpress.com

Обычно в это время года многие футболисты наслаждаются временем на морских курортах, расслабляясь после напряженного сезона. В этом году все иначе из-за пандемии коронавируса, но «Бернли», судя по их игре, об этом не уведомили.

Команда занимает 11-е место в турнирной таблице — вылет не грозит, а шансов побороться за зону еврокубков тоже нет. На «Этихаде» коллектив выглядел совершенно бесполезно, не оказывая фактически никакого сопротивления гранду.

Даже если не считать провальную тактику, игроки не пытались решить эту задачу. Возможно, это еще и следствие длительной паузы. Подопечным Шона Дайча обязательно надо менять подход к делу, иначе следующие поединки будут проходить для них в похожем ключе. 0