Гвардиола: «Ман Сити» очень близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне

Главный тренерпрокомментировал разгромную победу над(5:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Мы играли очень хорошо. Солидная игра, особенно в начале. Нам нужно было набраться терпения и позволить себе выходить на позиции, чтобы было более атаковать и контратаковать.

Первый гол и второй нам очень помогли. Мы очень близки к тому, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Рад за Фодена. Каждый раз, когда он играл с нами, он всегда играл на высоком уровне. Но ему 20 лет, и ему нужно прогрессировать. Он будет важным игроком для этого клуба в течение ближайшей декады. Он этого заслуживает», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Манкунианцы обратились в CAS с апелляцией на отказ УЕФА пересматривать дело, вердикт, как ожидается, вынесут в июле. 0