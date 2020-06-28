«Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее

Титул ускользает

Прямо сейчас «Барса» лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на одно очко, но у мадридцев вперед игра с «Эспаньолом». Если «сливочные» победят, то можно задуматься о том, что каталонцы упускают титул из рук. Тем не менее, стоит признать, что «Барселона» провела один из самых ярких матчей под руководством Кике Сетьена (по крайней мере, в атаке). Во многом благодаря двум молодым талантам.

Конечно, голы создавали привычные лидеры-ветераны, а Луис Суарес оформил дубль благодаря двум действительно классным ударам. Уругваец показал, что возраст сказывается на его игре, но в команде мало кто еще способен делать то, на что он способен.

Но проблема, которую представляет Суарес, учитывая его возраст и физические кондиции, заключается в том, что он разрушает команду. Не намеренно, но его низкая мобильность замедляет атаку всей команды. В сумме с тем фактом, что некоторые его партнеры по «Барсе» также лишены динамики, команда выглядит медлительно и скучно. Вся угроза в последнее время исходила от Месси, а также случались редкие вспышки от других игроков.

Против «Сельты», однако, Рикард Пуч и Ансу Фати взяли всю игру под свой контроль, навязав сопернику быстрый и интеллектуальный стиль в атаке. Пуч стал настоящей сенсацией в полузащите, серьезно снизив нагрузку по созданию моментов в последних играх с Месси. Молодой каталонец совершил 78 касаний и отдал свои 66 передач с точностью 92,4 процента. Это блестящий результат.

У Пуча есть проблемы с защитой, но юный игрок все равно нужен «Барсе» уже сейчас twitter.com/fcbarcelona

Фати в очередной раз показал в атаке, что его 17-летний возраст не является проблемой, а ставку впереди надо делать именно на него. Совершенной бесстрашно он совершал набеги на защиту соперника, а партнеры пользовались взрывным потенциалом юного вингера.

Так почему «Барселона» не смогла забить больше, несмотря на все эти преимущества? Во-первых, абсолютно не шли удары у Лео Месси. Аргентинец привычно создавал угрозу, но точность подвела суперзвезду.

Кроме того, проблема еще и в Суаресе. Неоднократно Ансу летел ракетой по левому флангу, но ему приходилось останавливаться и ждать подкрепления, потому что уругваец был намного позади и не успевал добегать в штрафную. Нападающий, который не уступал бы в скорости от Фати, позволил бы «Барселоне» уничтожить «Сельту» и заставить забыть о неудачном вечере для Месси.

Вина лежит на ветеранах «Барселоны»

Суарес забил два гола, но все равно тормозил атаку «Барсы» twitter.com/fcbarcelona

Разумеется, юные таланты также еще не безупречны. Пуч — далеко не мастер оборонительных действий в полузащите, но в пропущенных голах большая часть вины все равно лежит на ветеранах. Иван Ракитич отдал ужасный пас перед первым пропущенным мячом, в то время как Яго Аспас забил со штрафного, который позволили заработать защитники каталонцев.

Эта игра все равно показала, что Пуч и Фати — блестящие футболисты, которые могут стать еще лучше в самое ближайшее время. Месс, пике и тер Штеген порой выглядели неубедительно, но их класс никуда не делся и они все еще способны себя проявлять.

Ла Лига утекает для «Барсы» сквозь пальцы, но есть еще победа в Лиге чемпионов — это вполне достижимая цель для команды. Игра с «Сельтой» показала, что надо исправить каталонцам в ближайшее время — сделать ставку на молодежь.

Каталонскому клубу надо забыть про летний трансферный рынок. Пуч и Фати обладают нужным уровнем таланта и темпераментом, чтобы изменить игру команды уже в этом сезоне. Если дать им шанс, то молодые звезды академии обязательно выведут команду в светлое будущее. Нужна лишь небольшая помощь ветеранов и удача — это поможет им устроить в «Барселоне» новый рассвет. 0