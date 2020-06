Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа

За семь туров до завершения первенства «красные» оторвались на 23 очка от «Манчестер Сити», чье поражение от «Челси» как раз и позволило короновать мерсисайдцев.

Весь интерес не только в том, что «Ливерпуль» завоевал чемпионство, но и в том, насколько уверенно он это сделал и какие рекорды побил.

«Красные» ждали этого момента 30 лет и вот они добились своей цели, вписав свое имя в историю. Предлагаем взглянуть на уже побитые рекорды и те, которые только предстоит обновить.

«Манчестер Сити» установил рекорд по количеству набранных очков в сезоне 2017/18, когда под руководством Пепа Гвардиолы добрался до сотни. «Ливерпуль» остановился всего в трех баллах от рекорда, а в настоящее время ему не хватает 14 очков.

Если «красные» выиграют все оставшиеся матчи, то могут завершить сезон с показателем в 107 очков, так что у них есть солидный запас. Похоже, мерсисайдцам не составит труда потеснить достижение «горожан».

Три команды в истории АПЛ набирали в домашних матчах 55 очков, то есть теряли баллы лишь в одной встрече за целый сезон. «Челси» сделал это в сезоне 2005/06, «Манчестер Юнайтед» — в сезоне 2010/11, а «Сини» — в сезоне 2011/12.

«Красные» в настоящее время имеют 48 очков, и единственный способ побить рекорд — выиграть все оставшиеся домашние матчи. Судьба рекорда решится в середине июля в матче против «Челси».

Ни одна из команд не набирала больше очков в гостях, чем «Манчестер Сити» в сезоне 2017/18. «Горожане» завоевали 50 из 57 возможных баллов, разойдясь миром только с «Кристал Пэлас» и «Бернли», а также проиграв «Ливерпулю» 3:4.

«Красные» в настоящее время имеют в активе 38 выездных очков. В гостях они уже успели сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», а также проиграть «Уотфорду». Оставшиеся четыре встречи позволят нам узнать, сможет ли «Ливерпуль» повторить достижение «Сити».

«Манчестер Сити» установил, а затем повторил этот рекорд в двух победных сезонах под руководством Пепа Гвардиолы.

В этом сезоне «Ливерпуль» так безжалостен, что у него уже есть 28 побед, и он может побить рекорд «Сити» в игре против «Арсенала» в следующем месяце, если продолжит побеждать.

Как и в случае с набранными очками дома, рекорд принадлежит «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», поскольку все они по разу сыграли вничью в одной из домашних встреч. И, как и прежде, «Ливерпуль» побьет этот рекорд, если выиграет все оставшиеся игры на «Энфилде».

Как и в случае с гостевыми очками, этим рекордом владеет «Манчестер Сити». На этот раз, однако, из-за ничьей с «Эвертоном» «Ливерпуль» может лишь повторить рекорд, что он сделает, если выиграет оставшиеся четыре матча на выезде.

«Манчестер Сити» забил 106 голов на пути к своему великому триумфу в сезоне 2017/18. Теперь же у «Ливерпуля», который провел 31 игру, 70 забитых мячей на счету.

Это впечатляющий показатель, но не тот, который предполагает, что «красные» побьют рекорд, поскольку в оставшихся семи встречах им нужно будет забить 37 голов. Не невозможно, но вряд ли.

Когда «Манчестер Сити» выиграл Премьер-лигу в сезоне 2017/18 с историческим показателем в 100 набранных очков, «горожане» оторвались от финишировавшего вторым «Манчестер Юнайтед» на 18 баллов.

В настоящее время «Сити» отстает от «Ливерпуля» на 23 очка. Так что, если «красные» не потеряют больше шести баллов в оставшихся встречах, то побьют еще один рекорд «горожан».

Что примечательно, так это то, насколько быстро «Ливерпуль» завоевал чемпионство. Осталось сыграть еще семь туров!

«Манчестер Юнайтед» завоевал титул в сезоне 2000/01 за пять туров до конца. Благодаря «Челси» «красные» превзошли это достижение.

Благодаря пандемии COVID-19, которая задержала проведение АПЛ на три месяца, «Ливерпуль» завоевал титул в конце июня. Ни один клуб Премьер-лиги, очевидно, никогда не становился чемпионом так поздно, и этот рекорд, вероятно, никогда не будет побит.

Нынешний «Ливерпуль» — феноменальная команда. Это уже очевидно. Огромное количество рекордов, которые «красные» могут побить свидетельствуют об их великолепии. Но ни один из них не выражает доминирование мерсисайдцев так же, как этот.

До нынешнего сезона только пять команд по крайней мере один раз победили каждого оппонента в течение одного сезона. Из тех, кто это сделал, «Манчестер Юнайтед» (2010/11) и «Челси» (2005/06) достигли этого подвига после 36 туров. Довольно забавно, что «Юнайтед» победил «Челси» (2:1), а «Челси» — «Юнайтед» (3:0). «Синие» даже гарантировали себе чемпионство этой победой.

Тем не менее, рекорд принадлежал команде Гвардиолы в сезоне 2017/18. Под руководством каталонца «горожане» отомстили «Эвертону» за ничью в первом круге, переиграв «ирисок» на «Гудисон Парк» со счетом 3:1 в 32-м туре. Еще через неделю «Манчестер Юнайтед» Моуринью обыграл «Сити», чтобы тоже получить полный комплект побед над каждым оппонентом.

В последующем «Сити» также победит каждого оппонента в сезоне 2018/19.

Liverpool have beaten every team in a single top-flight league season for the first time in the club's 127-year history.

Boom. pic.twitter.com/zeuFbYduHi