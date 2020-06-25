«Ювентус» или «Лацио». Кто станет победителем битвы за чемпионский титул?

В пятерке ведущих европейских лиг всегда есть место для интриги. Как правило, есть борьба за вылет, которая идет до последнего тура, обычно есть интригующая битва за последнюю путевку в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы.

Все это хорошо по нескольким причинам, но прежде всего, потому что в топ-5 лиг Европы не так много настоящих чемпионских гонок. С 2014 по 2019 год в пяти самых богатых чемпионатах только в семи из двадцати пяти случаев чемпион отрывался от ближайшего преследователя не больше, чем на 6 очков.

Три из них пришлись на Ла Лигу, и это стало возможным благодаря тому, что в Примере играют два самых прибыльных клуба мира («Барселона» и «Реал»), а не один гигант европейского футбола. ПСЖ (Лига 1), «Бавария» (Бундеслига) и «Ювентус» (Серия А) побеждают в своих чемпионатах почти каждый сезон и зачастую делают это с огромным запасом. Интрига в борьбе за титул отсутствует.

Таким образом, любая настоящая чемпионская гонка в этих лигах сразу становится чем-то примечательным. И сейчас оказалось, что именно такую гонку мы получили в Серии А. В 26 матчах «Ювентус» набрал 63 очка, а у «Лацио» — 62. После 27-го тура (первого после возобновления сезона) туринцы оторвались на 4 очка — 66 против 62.

Игроки «Ювентуса» globallookpress.com

После не самого уверенного старта сезона 2019-2020 «Лацио» катком прошелся по остальной части лиги. С 21 октября и до паузы в сезоне они набрали 50 очков из 54 возможных — это на 9 больше, чем у «Ювентуса» и на 17 больше, чем у кого-либо еще. В начале декабря римляне обыграли «Ювентус» со счетом 3:1, а затем вновь сделали это в Суперкубке Италии пару недель спустя.

После возобновления сезона «Юве» в Серии А обыграл «Болонью» со счетом 2:0, а «Лацио» 24 июня упустил преимущество в матче с «Аталантой» — 2:4. «Старая Синьора» ушла в небольшой отрыв, но пока непонятно, как может завершиться чемпионская гонка, так как у обеих команд впереди есть непростые матчи, а также им предстоит провести очную встречу.

Подождите. А кто-то еще участвует в чемпионской гонке? Технически — да, но на самом деле, пожалуй, уже нет. «Интер» после победы со счетом 2:1 над «Сампдорией» находился всего в 6 очках позади «Ювентуса» и в 5 очках от «Лацио». Но затем подопечные Антонио Конте сыграли вничью с «Сассуоло» (3:3).

К тому же «Интер» уже дважды играл против каждого из конкурентов — и они проиграли обоим перед тем, как вмешался коронавирус. Так что у них нет уже нет шансов отобрать очки у прямых конкурентов. FiveThirtyEight дает «Интеру» всего 5% шансов на чемпионский титул. Об «Интере» стоит говорить, если для этого появится больше оснований.

А пока сосредоточимся на двух лучших командах. Итак, это действительно битва за титул, или хищник просто играется со своей добычей, прежде чем напасть?

Никогда не знаешь заранее. Например, в 2018 году «Ювентус» за четыре тура до финиша всего на 1 очко опережал «Рому», но финишировал с отрывом в 4 очка. У суперкоманд есть шестая передача, и никогда не знаешь, когда они начнут просто сметать все на своем пути. Достаточно взглянуть на «Баварию» в этом сезоне. Они уволили тренера в ноябре, опередили лидера турнира на 7 очков в декабре, а теперь оторвались на 10 и уже оформили чемпионство.

У «Юве» все еще больше денег и талантов, чем у кого-либо в лиге. У них есть Криштиану Роналду и Пауло Дибала в атаке, Леонардо Бонуччи и Маттейс де Лигт в обороне и нестарающий вратарь Джанлуиджи Буффон.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Тем не менее, мы можем сказать, что «Старой Синьоре» какое-то время не хватало стабильности, тогда как «Лацио» выглядел превосходно в том числе и в очных дуэлях. Кроме того, на прошлой неделе «Ювентус» провел два матча Кубка Италии (ответный полуфинал против «Милана» и финал с «Наполи») и за 180 минут не сумел забить ни разу. Они, правда, не пропустили ни одного, но в финале все же проиграли «Наполи» по пенальти. Трехмесячная пауза в сезоне не вдохновила «Юве» на улучшение формы.

Так почему «Ювентус» перестал доминировать в чемпионате? Во-первых, нужно отдать должное «Лацио». За семь последних сезонов «Ювентус» набирал в среднем 2,42 очка за матч и точно также набирает 2,42 очка в этом сезоне. Они идут по своему графику, и их главная проблема в том, что конкурент потерял всего 4 очка в последних 18 матчах. Но все же нетрудно заметить, что с «Ювентусом» что-то не так.

В период с 2013 по 2018 годы средняя разница забитых-пропущенных мячей туринцев в Серии а была 1,43, но в прошлом сезоне она снизилась до 1,05, а в этом сезоне — до 1,00. Их форма в Лиге чемпионов также не впечатляла. В четвертьфинале прошлого сезона они вылетели от «Аякса», а в этом сезоне в 1/8 финала уступили «Лиону» — 0:1. И такое выступление в ЛЧ — совсем не то, на что подписался «Ювентус», когда подписывал Роналду в 2018 году.

«Ювентус» был не слишком удачлив не лучшим образом в атаке. Их XG — 2,00 — лучший с сезона 2012-2013, но в среднем при этом они забивают только 1,92 гола. Это лишь пятый результат в лиге и их второй худший средний результат за последние пять лет. Эта проблема была бы еще хуже, если бы не достижения Роналду в XG (17,8, но 21 забитый гол).

Это своего рода «слабость», которая определила выступление «Юве» в этом сезоне. На самом деле они плохи ни в чем, за исключением того, что они не феноменальны. Туринцы — пятые по забитым голам (четвертые — по ожидаемым голам), вторые по голам, которые позволили забить соперникам, третьи по созданным шансам, вторые по среднему владению, третьи по созданным и позволенным соперникам шансам, вторые по владениям, выигранным в атакующей трети поля и четвертые по владению противников в атакующей трети поля и так далее.

Команда Маурицио Сарри, который проводит свой первый год у руля «Ювентуса», а ранее работал в «Челси» и «Наполи», находится где-то посредине. У них уровень владения мячом выше, чем за восемь последних лет, они в среднем делают больше пасов за владение и могут похвастаться большим количеством владений, начатых в атакующей трети поля, чем ранее. Но их странные проблемы в завершении атак, немного сдерживают их. Кроме того, их оборона потеряла некоторые преимущества — у соперников в среднем больше ударов и голов, чем «Ювентус» позволял с 2010-2011. Это был последний их сезон, когда они не выиграли Серию А.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Что «Лацио» сделал столь хорошо?

Для начала у них есть гораздо большая стабильность, чем та, которая обычно есть у футбольных клубов. Симоне Индзаги руководит командой с 2016 года, после того, как его повысили в должности из молодежной команды, а также после двухдневного пребывания Марсело Бьелсы в должности тренера. «Лацио» в трех первых сезонах занимал лишь пятое, пятое и восьмое места. Хотя при этом они преуспели в кубковых турнирах — вышли в финал Кубка Италии-2017, выиграли его в 2019 году и завоевали Суперкубок в 2017 и 2019 годах.

На поле также была стабильность. Среди игроков основного состава (а эти одиннадцать игроков провели более чем 1400 минут в лиге каждый) полузащитник Мануэль Лаццари — единственный, кто не был частью команды в сезоне 2018-2019. Знакомство с системой Индзаги 3-5-2 окупилось так же, как и приверженность идее.

«Лацио» — не из числа современных команд в плане владения мячом. Их процент владения — 50,2% — лишь десятый показатель в лиге. С начала 2020 года их соперники начали на 2,3 больше владений в атакующей трети поля, чем «Лацио» — это очень серьезное преимущество для оппонентов.

Игроки «Лацио» globallookpress.com

Однако у «Лацио» есть прагматизм. Они берут организацией обороны. Они пропустили наименьшее количество голов в лиге, и, если хотите, вы бы вполне могли назвать их схему игры 5-3-2.

Полузащитник Лукас Лейва сочетает в себе навыки сдерживать соперника и точность пасов (86%), а Луис Альберто и Сергей Милинкович-Савич доминириуют в продвижении мяча вперед. Они могут нагружать любые области поля, которые противник оставил уязвимыми, и они совершают намного более опасные удары, чем соперники.

Все просто? Да. Когда у вас есть Чиро Иммобиле (27 голов в 26 матчах лиги), такой созидатель, как Альберто (12 ассистов) и состав, наполненный физически одаренными и умными игроками, все это может работать. Игра в современном стиле — это прекрасно, но игра в своем стиле — это то, что может принести вам крепкую почву под ногами.

После обескураживающего начала кампании — в первых восьми матчах они дважды проиграли и три раза сыграли вничью — Индзаги начал больше задействовать Лаццари на правом фланге, а Лейва стал больше контролировать мяч в центре поля. Контроль мяча помог обороне. После того, как «Лацио» пропустил 5 голов в матчах против «Болоньи» и «Аталанты», они лишь дважды с тех пор пропускали больше одного гола за матч.

Лукас Лейва globallookpress.com

У «Юве» есть больше звезд в составе, однако идентичность «Лацио» и постоянный прогресс 30-летнего Иммобиле в роли одного из лучших бомбардиров мира превратили их в полноценного претендента на титул.

Итак, нас по-прежнему может ждать настоящая гонка за титул. Какой график? У обеих команд они довольно схожи. «Лацио» уже сыграл с идущей четвертой «Аталантой», но «Юве» еще предстоит провести этот матч. Обоим конкурентам предстоит встретиться с «Миланом». А «Лацио» еще нужно играть против «Вероны», которая идет восьмой. В последнем туре «Лацио» будет играть против «Наполи», который занимает шестое место, а «Ювентус» — против пятой «Ромы». У обеих команд много непростых матчей впереди.

Но главное, что «Ювентус» и «Лацио» встретятся 20 июля в Турине. Для туринцев это возможность отомстить римлянам, которые в двух турнирах в декабре обыграли их с общим счетом 6:2.

Это будет битва двух стилей — «Ювентус» пытается продвигать мяч через центр, а «Лацио» предпочитает атаковать через фланги и кроссы в штрафную. В очных дуэлях первый гол «Юве» был забит после паса в штрафную из центральной зоны, а четыре из шести голов «Лацио» — после подач в штрафную.

Конечно, если делать выбор, то «Юве» является наиболее проверенным вариантом и наиболее безопасной ставкой. Но «Лацио» был лучше на протяжении пяти месяцев, и они могут оставаться такими. FiveThirtyEight дает им 74% шансов на Скудетто. «Ювентус» обычно побеждает, так что они, вероятно, победят и в этот раз. Но все же не считайте, что «Лацио» — это счастливая случайность. Они были лучше на протяжении пяти месяцев, и у них есть шансы. 0