На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ

Большую победу «Ливерпуля» встретил город-призрак

«Ливерпуль» в настоящее время находится на расстоянии вытянутой руки от первого чемпионского титула за последние 30 лет. Они могут даже стать чемпионами в течение суток, если «Манчестер Сити» не сможет победить «Челси». Тем не менее, после столь знакового успеха на «Энфилде» в среду, единственным красным цветом, который можно было увидеть за пределами их знаменитого стадиона, был светофор на пустынной улице.

Год назад Юрген Клопп и его игроки были встречены 750 тысячами болельщиков на улицах города после победы в финале Лиги чемпионов — победа на турнире стала шестой в истории клуба. Теперь почти покончено с 30-летним ожиданием победы в АПЛ, поэтому следовало бы ожидать подобные сцены страсти и безумия в обычное время. В конце концов, это клуб, болельщики которого являются полноценным 12-м игроком команды и устраивают жаркие шоу как дома, так и на выезде.

Но в мире, который перевернула пандемия коронавируса, больше нет места таким эмоциям. Победа «Ливерпуля» над «Пэлас» при пустых трибунах не вызвала никакой отдачи от города, напоминающего призрак. Пустые дороги, отсутствие киосков с атрибутикой клуба, периметр возле «Энфилда» был закрыт и патрулировался полицией. Гарантировалась ситуация, при которой никто без официальной аккредитации не сможет приблизиться к полю.

«Ливерпуль» приветствовала тишина «Энфилда» twitter.com/LFC

«Представьте, как был бы забит стадион. Люди бы пережили этот удивительный момент вживую», — констатировал Клопп после игры.

Победа в этом сезоне оказалась весьма странной для «Ливерпуля», ведь команду внезапно остановил COVID-19, а Премьер-лига ушла на карантин на сто дней, начиная с середины марта. И все равно очень необычно наблюдать, как «Ливерпуль» делает последние шаги к славе в оглушительной тишине.

Перед паузой «Ливерпуль» имел отрыв от «Сити» в 25 очков, а единственное сомнение в будущем чемпионстве команды заключалось в том, будет ли АПЛ объявлять результаты недействительными, если игру не получится возобновить и успеть доиграть чемпионат. Но этот сценарий все равно никто не рассматривал всерьез. «Ливерпуль» был максимально доминирующим — команда проиграла всего один раз при двух ничьих в 31 матче. Это настоящий чемпион, несмотря на все нынешние обстоятельства.

Но даже Клопп на прошлой неделе признал, что «звездочка» возле чемпионства должна быть, чтобы напоминать людям о всех трудностях, которые преодолели игроки его команды на пути к титулу в «этот самый трудный год».

«Ливерпуль» выдал очередной «уничтожающий» матч

Соперник «Ливерпуля» выглядел беспомощно twitter.com/LFC

Нулевая ничья с «Эвертоном» после рестарта означала, что мерсисайдцы не смогут выиграть титул уже в игре с «Пэлас». Победа на домашнем стадионе была бы идеальным сценарием, но сегодня вряд ли такие мелочи действительно волнуют кого-то в клубе — где и когда «Ливерпуль» добудет свой 19-й титул.

Сейчас «красные» могут быть даже переборчивыми. Действительно ли они хотят выиграть чемпионство в следующем туре на «Этихаде» против «Ман Сити»? Или они предпочтут, чтобы «горожане» потеряли очки с «Челси» уже сейчас? Если это случится, то «Ливерпуль» может отправиться в Манчестер и ждать, что подопечные Гвардиолы устроят чемпионский коридор. Разумеется, с соблюдением медицинского протокола и дистанцирования.

«Мы находимся в хорошей позиции, поэтому, надеюсь, скоро сможем переступить решающую черту. Надо сосредоточиться на своей игре. Надеемся, что "Ман Сити" потеряет очки, но все в наших руках. Нам еще предстоит ехать в Манчестер и добывать результат», — заявил Трент Александер-Арнольд.

Когда «Ливерпуль» наконец-то будет признан чемпионом, облегчение и радость все равно наступят. Они ждали этого так долго, что болельщики будут мечтать о вечеринке. Но футбол запретил веселье прямо сейчас. Это ужасно, ведь команда заслужила пережить свой момент славы. Юрген Клопп и Компания установили множество рекордов и переписали историю.

«Ливерпуль» забил по два гола в каждом из таймов усилиями Александер-Арнольда, Салаха, Фабиньо и Мане. «Кристал Пэлас» выглядел беспомощно. Это был не тот коллектив, который способен нанести «красным» первое домашнее поражение в сезоне. Любопытно, что именно «Пэлас» — последняя команда, которой это удалось в апреле 2017 года.

Это был разгром соперника и еще одно уничтожающее выступление от «Ливерпуля». 23-я подряд победа команды в родных стенах, но за пределами стадиона все было тихо, лишь светофоры мигали красным. Все может измениться уже в ближайшие 24 часа. 0