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    На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ

    Мерсисайдцы в минувшем матче разгромили «Кристал Пэлас»

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    • «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и ждет результата «Ман Сити»
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    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэласом» со счетом 4:0. Команда Юргена Клоппа может стать чемпионом уже в следующем туре, либо еще раньше, если «Ман Сити» не обыграет «Челси». Автор ESPN Марк Огден подвел итоги минувшей игры.

    Большую победу «Ливерпуля» встретил город-призрак

    «Ливерпуль» в настоящее время находится на расстоянии вытянутой руки от первого чемпионского титула за последние 30 лет. Они могут даже стать чемпионами в течение суток, если «Манчестер Сити» не сможет победить «Челси». Тем не менее, после столь знакового успеха на «Энфилде» в среду, единственным красным цветом, который можно было увидеть за пределами их знаменитого стадиона, был светофор на пустынной улице.

    Год назад Юрген Клопп и его игроки были встречены 750 тысячами болельщиков на улицах города после победы в финале Лиги чемпионов — победа на турнире стала шестой в истории клуба. Теперь почти покончено с 30-летним ожиданием победы в АПЛ, поэтому следовало бы ожидать подобные сцены страсти и безумия в обычное время. В конце концов, это клуб, болельщики которого являются полноценным 12-м игроком команды и устраивают жаркие шоу как дома, так и на выезде.

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    • Но в мире, который перевернула пандемия коронавируса, больше нет места таким эмоциям. Победа «Ливерпуля» над «Пэлас» при пустых трибунах не вызвала никакой отдачи от города, напоминающего призрак. Пустые дороги, отсутствие киосков с атрибутикой клуба, периметр возле «Энфилда» был закрыт и патрулировался полицией. Гарантировалась ситуация, при которой никто без официальной аккредитации не сможет приблизиться к полю.

    «Ливерпуль» приветствовала тишина «Энфилда»
    twitter.com/LFC

    «Представьте, как был бы забит стадион. Люди бы пережили этот удивительный момент вживую», — констатировал Клопп после игры.

    Победа в этом сезоне оказалась весьма странной для «Ливерпуля», ведь команду внезапно остановил COVID-19, а Премьер-лига ушла на карантин на сто дней, начиная с середины марта. И все равно очень необычно наблюдать, как «Ливерпуль» делает последние шаги к славе в оглушительной тишине.

    Перед паузой «Ливерпуль» имел отрыв от «Сити» в 25 очков, а единственное сомнение в будущем чемпионстве команды заключалось в том, будет ли АПЛ объявлять результаты недействительными, если игру не получится возобновить и успеть доиграть чемпионат. Но этот сценарий все равно никто не рассматривал всерьез. «Ливерпуль» был максимально доминирующим — команда проиграла всего один раз при двух ничьих в 31 матче. Это настоящий чемпион, несмотря на все нынешние обстоятельства.

    Но даже Клопп на прошлой неделе признал, что «звездочка» возле чемпионства должна быть, чтобы напоминать людям о всех трудностях, которые преодолели игроки его команды на пути к титулу в «этот самый трудный год».

    «Ливерпуль» выдал очередной «уничтожающий» матч

    Соперник «Ливерпуля» выглядел беспомощно
    twitter.com/LFC

    Нулевая ничья с «Эвертоном» после рестарта означала, что мерсисайдцы не смогут выиграть титул уже в игре с «Пэлас». Победа на домашнем стадионе была бы идеальным сценарием, но сегодня вряд ли такие мелочи действительно волнуют кого-то в клубе — где и когда «Ливерпуль» добудет свой 19-й титул.

    Сейчас «красные» могут быть даже переборчивыми. Действительно ли они хотят выиграть чемпионство в следующем туре на «Этихаде» против «Ман Сити»? Или они предпочтут, чтобы «горожане» потеряли очки с «Челси» уже сейчас? Если это случится, то «Ливерпуль» может отправиться в Манчестер и ждать, что подопечные Гвардиолы устроят чемпионский коридор. Разумеется, с соблюдением медицинского протокола и дистанцирования.

    «Мы находимся в хорошей позиции, поэтому, надеюсь, скоро сможем переступить решающую черту. Надо сосредоточиться на своей игре. Надеемся, что "Ман Сити" потеряет очки, но все в наших руках. Нам еще предстоит ехать в Манчестер и добывать результат», — заявил Трент Александер-Арнольд.

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    • Когда «Ливерпуль» наконец-то будет признан чемпионом, облегчение и радость все равно наступят. Они ждали этого так долго, что болельщики будут мечтать о вечеринке. Но футбол запретил веселье прямо сейчас. Это ужасно, ведь команда заслужила пережить свой момент славы. Юрген Клопп и Компания установили множество рекордов и переписали историю.

    «Ливерпуль» забил по два гола в каждом из таймов усилиями Александер-Арнольда, Салаха, Фабиньо и Мане. «Кристал Пэлас» выглядел беспомощно. Это был не тот коллектив, который способен нанести «красным» первое домашнее поражение в сезоне. Любопытно, что именно «Пэлас» — последняя команда, которой это удалось в апреле 2017 года.

    Это был разгром соперника и еще одно уничтожающее выступление от «Ливерпуля». 23-я подряд победа команды в родных стенах, но за пределами стадиона все было тихо, лишь светофоры мигали красным. Все может измениться уже в ближайшие 24 часа. 0

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