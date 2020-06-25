Как убивали «Луч». «КраСава» вернулся с громким выпуском

Евгений Савин выпустил первый полноценный выпуск «КраСавы» после карантина. Тема — смерть спорта во Владивостоке.

Главное в выпуске

— 1 апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко прекратил финансирование всего профессионального спорта в регионе. В том числе «Луча» в ФНЛ и «Адмирала» в КХЛ;

— Помимо профессиональных игроков, это затронуло все уровни детского и юношеского спорта Владивостока — родители записали обращение к Путину;

— В «Луче» — новая администрация, но разбираться с темным прошлом она не хочет;

— Разбираться, между тем, есть с чем. Савин приводит убедительные факты незаконного вывода из клуба полутора десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета края;

Лирическая линия

— База «Луча» стоит без игроков, но у нее еще осталась невероятная хозяйка;

— Дмитрий Чеповский, 16 лет. Воспитанник детдома, который был на пороге подписания контракта с «Лучом», но. Савин пообещал устроить парню просмотр в профессиональном клубе, если число подписчиков канала достигнет 1 млн (почти уже, подпишитесь, если еще не сделали этого).

Посмотрите выпуск целиком прямо здесь: