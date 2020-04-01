«Луч» не будет выступать в ФНЛ

«Луч» отправится в третий дивизион
fc-luch.com
Это коснется клуб «Луч», который покинет ФНЛ.
Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
«Футбольная команда "Луч" перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов», — сказано в заявлении пресс-службы Правительства Приморского края.
В текущем сезоне «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. 0