Гнев и ревность. Во Франции сожалеют о досрочном завершении сезона

Футболисты смотрят на своих коллег по всей Европе, а те снова играют в футбол: чемпионат за чемпионатом, день за днем, гол за голом. Игроки французских команд видят, как их друзья и даже бывшие партнеры выполняют свою работу и наслаждаются игрой на поле.

Все это не касается представителей Лиги 1. Большинство из них застряло по домам, и лишь немногие готовятся к новому сезону, который стартует 23 августа.

«Я не знаю, можем ли мы использовать слово "депрессия", но однозначно присутствует огромное опустошение», — сказал защитник «Анже» Ромен Тома. — «Я не поддерживал завершение сезона, потому что оно сделало многих людей несчастными. У меня есть друзья в других командах, которые переходят во второй дивизион, не имея возможности остаться».

«Анже» занял десятое место в турнирной таблице Лиги 1, но всего на два очка отстал от пятой позиции.

«На кону оставалось целых 30 очков. Даже в "Анже" мы надеялись, что финишируем выше. Я скучаю по играм, особенно когда смотрю другие чемпионаты. Это очень сложно. Наша последняя игра состоялась 7 марта. Кажется, что это было очень давно. Смотря на другие страны, начинаешь понимать, что и мы однажды вернемся. Я запрограммирован на это», — добавил Тома.

Большинство игроков Лиги 1 проводит карантин, внимательно следя за чемпионской гонкой в Испании, наслаждаясь доминированием мюнхенской «Баварии» или наблюдая за борьбой за скудетто между «Ювентусом» и «Лацио». И все же этого недостаточно.

«Все, что мы можем сделать, это смотреть телевизор. Мы явно разочарованы тем, что стали единственным чемпионатом из топ-5 сильнейших лиг Европы, где сезон не завершился так, как положено», — сказал анонимный игрок из команды, попавшей в первую шестерку. — «Вначале мы уважали тот факт, что правительство Франции решило, что возобновлять сезон небезопасно, но было слишком рано принимать окончательное решение. Мы должны были подождать и пересмотреть ситуацию чуть позже. Теперь это выглядит глупо, что мы единственные, кто не играет».

Разочарование чувствуют самые опытные футболисты лиги, которые винят во всем руководство.

«Если бы вы внимательно следили за всеми событиями, то заметили бы, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас постоянно отстаивал интересы своей организации. У нас же не было лидера. Лишь правительство взяло на себя ответственность, и мы ничего не могли поделать. Лига 1 допустила ошибку», — продолжил анонимный игрок, в голосе которого чувствуется гнев и ревность.

Коллективное чувство разочарования, вероятно, стало еще сильнее в настоящее время, когда некоторые клубы возобновили тренировки на фоне послабления ограничительных мер.

В конце мая бывший министр спорта Франции Патрик Канне заявил, что страна слишком быстро отменила сезон. Затем, 20 июня, было объявлено, что спортивные мероприятия с присутствием 5 тысяч человек могут быть проведены с 11 июля. Более того, в середине июля состоится дальнейший пересмотр эпидемиологической ситуации, по итогам которого может пройти очередной этап смягчения ограничений во второй половине августа.

Таким образом, французская федерация почти наверняка сможет продать какое-то количество билетов на «Стад де Франс» на финал Кубка Франции, запланированный на 25 июля. На финальном матче Кубка лиги 1 августа тоже должны быть болельщики.

Одной из команд, которая возобновила тренировки, стал «Лилль». Его капитан Жозе Фонте провел карантин в своем доме в Лондоне со своей женой и двумя детьми. Он вернулся на север Франции, а последнюю неделю провел вместе с партнерами на тренировочной базе, проходя все виды медицинских тестов.

«Конечно, есть некая пустота», — заявил он. — «Мы скучаем по футболу. Это нормально, ведь самое сложное заключается в том, что в течение сезона мы всегда находимся вместе. Мы все являемся частью целого. Во Франции мы пошли другим путем, но просмотр других чемпионатов заставляет нас хотеть вернуться к игре еще быстрее».

Однако не каждый профессиональный футболист во Франции так отчаянно хочет вернуться на поле. Некоторые просто не являются большими поклонниками игры в таких сложных условиях и без присутствия зрителей. Сеск Фабрегас, который возобновил тренировки с «Монако», является одним из них.

«Такое ощущение, что я смотрю тренировку. Можно слышать крики всех игроков и тренеров. Теперь мы еще больше будем ценить силу болельщиков. Капитаны перед стартовым свистком стоят на расстоянии трех метров друг от друга, хотя сразу после начала игры сражаются за каждый мяч. Я рад, что футбол вернулся, но нам понадобится целая вечность, чтобы привыкнуть к этому новому миру футбола», — написал испанец в Twitter после рестарта Бундеслиги в середине мая.

Бывшая звезда «Арсенала» Лоран Косельни принял решение досрочно завершить сезон Лиги 1 с одобрением и потратил время на мысли о будущем. Защитник «Бордо» заявил, что в любом случае он никогда не был большим фанатом просмотра других чемпионов. Решение о завершении прошлого сезона позволило Косельни хорошо отдохнуть и переключить внимание на сезон 2020/21.

«Решение было принято, и мы должны его уважать», — сказал он. — «Даже если бы мы все хотели вернуться на поле, здоровье оставалось самым важным. Начали играть другие лиги или нет — не имеет значения. Теперь мы должны готовиться к августу, когда начнется новый сезон. Это все, что мы можем сделать».

В конце концов, наибольшими завистниками других лиг, успешно возобновивших свои сезоны 2019/20, стали владельцы и президенты клубов Лиги 1. Пандемия и потеря доходов из-за досрочного завершения сезона причинили серьезную боль.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола был одним из самых активных критиков решения правительства и заявил, что лига потеряет один миллиард евро (хотя, вероятно, потери составят 300 миллионов). Он перепробовал все: писал письма правительству, лиге и министру спорта, проводил многочасовые переговоры по телефону, чтобы убедить ответственных лиц возобновить сезон. Но все оказалось напрасно.

Ола так сильно желал рестарта Лиги 1, что до сих пор не посмотрел ни одного матча из другого чемпионата. Его эмоции, похоже, все еще не остыли. 0