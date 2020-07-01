Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка

В матче 25 тура российской Премьер-лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Подробнее об этой встрече в нашем обзоре прессы.

Досадная ошибка Максименко пошатнула уверенность «Спартака»

Вратарь «Спартака» допустил непростительную ошибку, вследствие которой Никола Влашич открыл счет. Хотя до этого «красно-белые» имели шансы на взятие ворот «армейцев».

«На старте матча обе команды отказались от прессинга. Атаки друг друга "Спартак" и ЦСКА встречали на своей половине поля, стараясь больше следить за обороной и лишний раз не рисковать, отправляясь в нападение. Такую осторожную и спокойную игру разбавляли лишь острые атаки гостей. Сначала Бакаев здорово пробил издали и едва не угодил в ближний угол, а вскоре после проникающей передачи Рассказова в штрафную Понсе оторвался от соперника и пробил в падении, но промахнулся.

На это ЦСКА сначала отвечал лишь неопасными ударами Влашича и чересчур медленными и безыдейными позиционными атаками. Однако к середине тайма "армейцы", наконец, проснулись и выдали отличный отрезок.

👊 Наш состав на дерби #ЦСКАСпартак#ВпередСпартак pic.twitter.com/Ef2faotTl0 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 30, 2020

Прижав соперника к чужой штрафной площади, ЦСКА вновь проверил Максименко двумя "выстрелами" издали. С первым ударом — Облякова голкипер "Спартака" справился, вытащив мяч из девятки, а второй отразить уже не смог, допустив чудовищную ошибку. Влашич пробил прямо в Максименко, но вратарь не подстроился под мяч и отбил его прямо в ворота», — пишет Богдан Горбунов, обозреватель «Чемпионата».

Второй тайм оказался не менее интересным

Во втором тайме команды продолжили создавать моменты. В середине второй половины Доменико тедеско прибегнул к смене схемы, чтобы попытаться переломить ход поединка. Вот как описывает это Sport24.

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«Во втором тайме "Спартак" прибавил в интенсивности. Красно-белые продолжали давать центральным защитникам хозяев разыгрывать мяч, но резко накрывали соперника, когда мячи направлялись на фланги Фернандесу или Щенникову. Главным проводником идей Тедеско стал Роман Зобнин, регулировавший прессинг команды и перестроения. Неудивительно, что спустя пять минут у "Спартака" появился отличный момент, но Акинфеев справился с ударом Зобнина из центральной зоны.

Фрагмент матча fcsm_official

ЦСКА ответил опасной атакой после розыгрыша аута — Чалов скинул мяч на Кучаева и тот совсем чуть-чуть не попал в дальний угол. Спустя время оба тренера произвели замены. Гончаренко пришлось заменить получившего травму Чалова — вместо него вышел номинальный опорник Бистрович. А вот Тедеско пошел на радикальную смену тактики — вместо Рассказова вышел Ларссон и "Спартак" перестроился на что-то подобное 3-4-1-2 с Бакаевым в роли десятки.»

Зобнин подводит свою команду

Казалось, что «Спартак» способен сравнять счет. Однако на 74 минуте Роман Зобнин совершил отмашку локтем, за что получил красную карточку. Арбитру, правда, пришлось смотреть VAR.

«Ключевой полузащитник "Спартака" получил красную карточку во втором тайме за отмашку локтем — пострадал Обляков. Главный судья Алексей Еськов вынес Зобнину предупреждение, но видеоарбитр Сергей Карасев предложил коллеге посмотреть повтор — и тот поменял решение. В первой половине ВАР изучал момент с падением Зобнина в чужой штрафной после контакта с Магнуссоном. И тогда корректировать мнение Еськова о неназначении пенальти не потребовалось», — пишет об этом эпизоде Артем Агапов со «Спорт Экспресс».

Я не судья. Я не тренер Роман Зобнин об удалении

Жирная точка от Влашича

«Спартак» имел убойный момент в концовке, чтобы сравнять счет, но не получилось. Вместо этого ЦСКА окончательно добил соперника и снял все вопросы о победителе матча.

«Игра после удаления Зобнина была завершена. "Спартак" начал ловить такие прорехи, что ЦСКА вообще не утруждался при пересечении центра поля. Впереди расклеилось тоже — всё-таки Зобнин действительно был главным заводилой на этот матч в красно-белой футболке.

Влашич — игрок матча fcsm_official

Удар Умярова, очевидно, случайность, не вытекавшая из логики матча. Но так можно сказать и про грубость Зобнина, который на ровном месте сломал своей команде игру. Да и идеальное спасение Акинфеева не станет менее крутым, каким бы случайным не был тот выстрел.

В конце матча убежал Сигурдссон, скатил в опустевший центр, а Влашич хладнокровно закончил охоту. Заключительный счёт не отображает происходящего на поле. ЦСКА победил совсем не уверенно, во многом благодаря удаче. Но свой второй гол Влашич, который оставался ключевой фигурой на поле на протяжении всего матча, всё-таки заслужил», — пишет Rusfootball.

Почему я всегда должен идти? Если бы он был женщиной, я бы подошел, повел бы себя по-джентльменски. А к чему вопрос? Не обидели ли меня поступок Гончаренко после матча Кубка? Никаких проблем. Эту историю раздули СМИ. Это не первый случай, когда тренеры не жмут руки после игры Доменико Тедеско после игры

Немного фактов

Обозреватель Андрей Васильев со Sports.Ru привел интересные факты по этмоу матчу.

«ЦСКА выиграл первый официальный матч в 2020-м, в российских турнирах команда не выигрывала больше полугода — с 24 ноября (тогда взяли три очка с "Крыльями"). На этом отрезке были поражения от "Арсенала", "Спартака" (Кубок России), "Ростова" и "Зенита", а также ничьи с "Краснодаром", "Уралом", "Уфой" и "Динамо".

Армейцы забили впервые за четыре игры — Никола Влашич (благодаря ошибке Александра Максименко) прервал сухую серию из 310 минут. Предыдущий гол армейцев — еще игра с "Ростовом" 9 марта, а после этого 0:0 с "Уфой" до карантина, 0:4 против "Зенита" и тоже нули с "Динамо".

Влашич прикончил собственную безголевую серию в РПЛ: до дерби он не забивал с 24 ноября — тогда положил победный "Крыльям", потом не получалось семь матчей подряд. На этом отрезке у хорвата был только гол "Эспаньолу" в ничего не значащем матче последнего тура Лиги Европы. А теперь положил сразу два.

"Спартак" провел очень блеклый первый тайм: ни разу не пробил в створ ворот Акинфеева. Тайм без попаданий в створ у "Спартака" при Тедеско уже был — и тоже в топ-матче: осенью с "Локомотивом". Но тогда во втором спартаковцы взбодрились, забили три и победили. На этот раз такого яркого преображения не случилось. Несколько раз в створ во втором плотно попали, но потащил Акинфеев.»

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