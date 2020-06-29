Трансферный дайджест. 23-29 июня

Томас Парти

«Арсенал», полузащитник, 20 лет

«Арсенал» готов подписать опорного хавбека «Атлетико» Томаса Парти, сообщает Footballghana.com.

Лондонский клуб в ближайшие дни выкупит игрока за 45 млн фунтов, активировав соответствующую опцию в его контракте. В игроке лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Сранее сообщалось, что заинтересованность «Атлетико» в форварде лондонцев Александре Ляказетте может помочь реализации сделки, так как оба клуба не хотят тратить большие деньги на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

По информации The Telegraph, ганец уже рассказал своему окружению о том, что хочет проявить себя в АПЛ в составе «канониров» и надеется, что клубам удастся договориться.

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Этой весной трансфером игрока интересовались «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус».

Парти в этом сезоне Ла Лиги провел 28 матчей и забил 2 гола, а также заработал 11 жёлтых карточек.

Наш прогноз: «Арсенал»

Дуайт Макнил

«Бернли», полузащитник, 20 лет

Дуайт Макнил globallookpress.com

Полузащитник «Бернли» Дуайт Макнил может перейти в «Манчестер Сити», сообщает ESPN.

20-летний англичанин входит в список трансферных целей главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

Макнила рассматривают в качестве замены вингеру Лерою Сане, который может уйти в «Баварию».

Дуайт был в футбольной академии «Манчестер Юнайтед» до 2014 года, но был забракован за «слабые физические данные», после чего присоединился к академии «Бернли».

Отметим, что год назад молодым игроком интересовались туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм».

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Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро. В 31 матче АПЛ в этом сезоне Макнил забил 2 гола и отдал 6 передач.

Наш прогноз: «Бернли»

Аркадиуш Милик

«Наполи», нападающий, 26 лет

Аркадиуш Милик

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик намерен покинуть клуб в ближайшее межсезонье. Поляк не намерен не продлевать контракт с партенопейцами, истекающий летом 2021 года.

Тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выбрал нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика своей новой «девяткой» в «Ювентусе».

Травма Игуаина и, как следствие, проблемы «Ювентуса» с эффективными нападающими в составе, заставили «бьянконери» обратить внимание на форварда «Наполи».

Как сообщает Corriere dello Sport, Сарри предпочел бы видеть в команде 26-летнего игрока, а Фабио Паратичи уже работает над будущим трансфером.

Согласно информации издания, «Наполи» хочет, чтобы Милик ушел не менее чем за 50 миллионов евро, но на самом деле они не могут ожидать более 40 миллионов евро, учитывая истекающий контракт футболиста.

Ежедневная газета Il Mattino предполагает, что к нападающему в последние недели уже обращались представители «Юве», и он имеет устное соглашение с «бьянконери» о контракте на пять миллионов евро за сезон сроком на четыре года.

Кристиано Джунтоли Спортивный директор «Наполи» Мы давно ведем переговоры с его окружением. Впереди еще много игр и стороны оценивают ситуацию. Пока договоренность не достигнута. Мы были бы счастливы, если бы это произошло, но если ситуация сложится иначе, то Милик будет выставлен на трансферный рынок. Он — это тот игрок, который стоит очень дорого.

Также предполагается, что «Ювентус» попытается снизить запрашиваемую цену, включив в сделку своих футболистов, однако «Наполи» будет интересовать только Федерико Бернардески, который нравится тренеру «партенопейцев» Рино Гаттузо.

Мадридский «Атлетико» также продолжает работать над трансфером форварда «Наполи». По информации As, спортивный директор «матрасников» Андреа Берта недавно провел переговоры с 26-летним игроком и его агентом.

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Поляку предлагают зарплату в 5 млн евро, что вдвое больше того, что он получает в Италии. «Наполи» хочет получить за Милика 40-50 млн евро.

Наш прогноз: «Ювентус»

Милан Шкриньяр

«Интер», защитник, 25 лет

Милан Шкриньяр

Защитник Милан Шкриньяр может покинуть «Интер» в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

25-летний словак больше не считается неприкасаемым в команде Антонио Конте. Миланцы могут выставить игрока на продажу и рассмотреть предложения от европейских топ-клубов.

Интерес к Шкриньяру уже проявлял «Реал». Мадридцы запрашивали информацию о футболисте в рамках сделки о переходе защитника Ашрафа Хакими, трансфер которого могут завершить на этой неделе.

Кроме того, за ситуацией вокруг Шкриньяра пристально следят «Барселона» и «Манчестер Сити».

По информации издания, «Интер» может попробовать обменять Шкриньяра в «Сити» на форварда Серхио Агуэро.

Словак является ценным активом, и итальянцы потребуют внушительного предложения. Все заинтересованные клубы должны быть готовы отдать не менее 60 миллионов евро.

Его текущая сделка с «Интером» истекает в 2023 году, и «Трансфермаркт» оценивает его в 48 миллионов евро.

Наш прогноз: «Реал»

Данилу Перейра

«Порту», полузащитник, 28 лет

Данилу Перейра

Лондонский «Арсенал» интересуется опорным полузащитником «Порту» Данилу Перейрой, сообщает ESPN.

Лондонцы намерены встретиться с представителями 28-летнего игрока в конце сезона. Сам португалец открыт к переходу в АПЛ.

В контракте Данилу прописаны отступные 60 млн евро, но «Порту» готов продать игрока примерно за 20 млн евро из-за финансовых проблем и сложностей с финансовым фэйр-плей.

Контракт Данилу истекает в 2022 году.

Наш прогноз: «Арсенал»

Кепа Аррисабалага

«Челси», вратарь, 25 лет

Кепа Аррисабалага

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в Испании, сообщает Marca.

По данным издания, «Валенсия» рассматривает вариант с переходом 25-летнего голкипера. Отмечается, что «Челси» предложил «Валенсии» взять Кепу в аренду на два года с обязательством выкупа.

Ранее сообщалось, что «Челси» передумал продавать Кепу из-за резкого падения его стоимости в связи с пандемией коронавируса.

Наш прогноз: «Челси»

Жервиньо

«Парма», полузащитник, 33 года

Жервиньо

«Беневенто» заинтересован в полузащитнике «Пармы» Жервиньо, сообщает GianlucaDiMarzio.com.

Клуб, в котором пост главного тренера занимает Филиппо Индзаги, близок к выходу в Серию А. Команда лидирует во второй по силе итальянской лиге с очень большим отрывом.

«Беневенто» обдумывает варианты формирования состава на следующий сезон. Президент клуба Оресте Вигорито намерен усилить команду. Первые контакты между «Беневенто» и Жервиньо уже имели место.

В текущем сезоне атакующий полузащитник забил 5 голов в ворота соперников «Пармы» в 21 матче чемпионата.

Наш прогноз: «Беневенто» 0