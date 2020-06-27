Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (0:0) в матче 24-го тура чемпионата России. На 88-й минуте форвард красно-белых Александр Соболев поразил ворота «Уфы», но после взятия ворот арбитр отправился смотреть видеоповтор эпизода и отменил гол, обнаружив офсайд у защитника «Спартака» Самюэля Жиго. В еще одном эпизоде «Уфу» от гола спас голкипер Александр Беленов, остановивший мяч на ленточке ворот.

«Спартак» играл без Джикии и Айртона. У «Уфы» отсутствовал Кротов

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов оценивает стартовые составы команд, вышедшие на матч на «Открытие Арене».

«К игре с "Уфой" на бровку возле скамейки запасных "Спартака" вернулся после дисквалификации Доменико Тедеско.

Перед началом встречи ему пришлось перекраивать оборону команды — из-за перебора "горчичников" отсутствовали Джикия и Айртон. В итоге в центр защиты тренер московского клуба поставил Гапонова, а на левый фланг Ещенко.

По сравнению с предыдущим матчем в составе "Спартака" было ещё одно изменение. В нападении с первой минуты появился Понсе вместо Соболева.

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"Уфа" тоже пострадала от перебора жёлтых карточек — дисквалификацию отбывал Кротов. Вячеслава Вадим Евсеев заменил Андреем Козловым. Кроме того, тренер уфимцев сделал ещё две перестановки в составе. Место Никитина в центре обороны занял Пуцко, а Бизяка в нападении заменил Агаларов».

Первый отмененный гол

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает игру команд в первом тайме, не находя моментов, кроме отмененного гола «Спартака».

«Сразу троим защитникам красно-белых из пяти было не более 22 лет. И делающая ставку на оборону команда Вадима Евсеева получила прекрасную возможность затерроризировать соперника контратаками. Такая манера игры против "Спартака" нередко приносила уфимцам пользу: в 11 предыдущих встречах они одержали пять побед при четырех поражениях и разнице мячей 14-13.

Ожидания, в целом, подтвердились. На первых минутах "Спартак" владел мячом, но почти без остроты. В отсутствие Джикии отдать первый пас было некому. Тем удивительнее, что Доменико Тедеско не выпустил в стартовом составе Александа Соболева, умеющего цепляться и за не самые качественные забросы вперед. Джордану Ларссону и Эсекиэлю Понсе пришлось в чужой штрафной туго.

Наиболее острые подходы к штрафной Александра Беленова создавались за счет быстрого выхода из обороны, а опасность до перерыва возникала только после стандартов. В одном случае Жиго, выпрыгивая, нарушил правила на Бояне Йокиче (момент завершился незасчитанным голом), в другом — вместо удара последовала скидка вдоль линии вратарской. Александр Максименко, в свою очередь, весь тайм загорал».

Игра от обороны

Автор Rusfootbal.info Иван Долинин отмечает сдержанную игру в атаке со стороны обеих команд.

«Конечно, невероятно увлекательного противостояния тактический выбор тренеров принести не мог. Очень сложно найти шанс для контратаки, если твой соперник не особо помышляет о владении мячом и не рискует оставлять свободные зоны на своей половине поля. Темп в такой ситуации был предсказуемо низким.

"Уфа" практически не выбиралась в атаку, предпочитая сконцентрироваться на обороне и искать шанс впереди с помощью длинных передач на Козлова и Агаларова. Но оба нападающих гостей цеплялись за мячи настолько не убедительно, что Евсеев заменил их уже в перерыве. Бизяк и Голубев, правда, не сильно изменили положение дел.

Единственным по-настоящему заслуживающим упоминания игроком из группы атаки "Уфы" был Урунов. Узбекский полузащитник отметился и в позиционных наступлениях, и в контратакующих. У него были опасные удары в середине первого тайма и в начале второй половины встречи. Не хватило точности.

Хотя, возможно, на самом деле не хватило опыта. Как минимум в одном из эпизодов 19-летний "уфимец" мог вместо удара выбрать более тонкое решение, но не стал делиться мячом с партнером. Впрочем, все равно есть повод отметить, что у башкирского клуба появился еще один перспективный молодой футболист.

"Спартак" пытался действовать бодрее "Уфы". Старательнее других у "красно-белых" был Ларссон. Он становился адресатом забросов, пробовал совершать забеги и имел неплохие моменты. Но проблема в том, что он был фактически одинок в своем рвении.

В частности, абсолютно не было никакой связки между ним и Понсе. Аргентинец был заметен в начале встречи, а затем растворился на поле. Тем интереснее, что на исходе часа игры Тедеско заменил не его, а добротно игравшего Ларссона».

ВАР играет против «Спартака»

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов отмечает, что в концовке у «Спартака» были моменты, чтобы вырвать победу, но их дезавуировали видеоповторы.

«Вообще по такому матчу сложно предъявлять претензии атакующему блоку "Спартака". Мяч все-таки регулярно доходил до форвардов. Тревожнее было за оборону. Крайние защитники Рассказов и Ещенко выглядели неубедительно, особенно — Рассказов. Центр смотрелся лучше, но без Джикии тоже мог дрогнуть. "Уфа" — из тех команд, которая может ускорить свой автобус в самый неожиданный для соперника момент.

Однако концовка была за "Спартаком". Тедеско бросил в бой Мирзова (чтобы тот обыгрывал один в один), дал дебютировать Голосову (Ещенко совсем устал) и вообще как будто впрыснул в команду новый заряд сил. "Спартак" навалился и начал буквально терзать "Уфу". Но дальше в дело вступили Безбородов и ВАР.

На 88-й минуте забил Соболев — и его гол отменили из-за офсайда Жиго. Вроде бы пассивного, потому что французский защитник не принимал участия в эпизоде — однако судьи решили, что он перекрывает обзор Беленову. А уже в компенсированное время Беленов зафиксировал мяч прямо на ленточке и, как показалось, слегка завалился за линию ворот. Снова ВАР — и снова не в пользу "Спартака".

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За разочарованием стадиона как-то потерялась новость, что карточку получил Крал, из-за чего пропустит дерби с ЦСКА. А "Уфа" подтвердила свой статус самой закрытой команды лиги. Седьмая нулевая ничья».

Арбитры и VAR

Автор Soccer.ru Александр Чистяков оценивает спорные моменты матча, которые были разрешены благодаря видеоповторам.

«Владислав Безбородов провел хороший матч, мелкие ошибки оказали существенного влияния на игру и могут быть списаны на человеческий фактор, что же касается двух эпизодов с вмешательством VAR в концовке, то и здесь все чисто.

1. Вышедший на замену Александр Соболев после подкрепленного несколькими подряд стандартами навала "Спартака" отправил мяч в ворота. Безбородов посмотрел VAR и зафиксировал офсайд. В положении "вне игры" был Самуэль Жиго, который не касался мяча, но в момент удара Соболева располагался в поле зрения вратаря.

С самим правилом и трактовкой положения "вне игры" можно долго спорить, и если судить "по понятиям", то гол следовало бы засчитать, потому с убегающим с линии огня Жиго или без него Соболев вколачивал этот мяч ворота. Но закон есть закон, а согласно ему к решению Безбородова не придраться, и ошибкой было бы указать на центр после просмотра VAR. Недавно аналогичный гол отменили в матче "Реал Сосьедад" — "Реал", ничего нового, нестандартного и необычного в этом эпизоде не было. Довольно простое решение.

2. Даже если у вас глаз-алмаз, и вы с дивана увидели мяч в воротах "Уфы", когда тот же Соболев мощно пробил, а Беленов не без труда зафиксировал снаряд где-то над линией ворот, со стопроцентной уверенностью утверждать, что был гол, нельзя. Всегда остаются полтора сантиметра проекции, которыми мяч мог зацепиться за линию, а такое положение означает "гола нет".

Вообще-то, если мяч полностью пересекает линию, судья получает сигнал от системы взятия ворот, здесь этого не было, но Безбородов, видимо, видел матч "Астон Вилла" — "Шеффилд", где система фиксации взятия ворот приказала долго жить и не просигнализировала о голе. Судейская бригада перепроверила взятие ворот на VAR и вынесла второй за несколько минут суровый для "Спартака", но честный вердикт».

Сходства и различия

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина проводит тактический анализ матча, находя сходства и различия между игрой команд-соперниц.

«2. "Спартак" и "Уфа" похожи в следующем:

— контратакующие планы на игру: для этих команд удобнее отдать мяч сопернику, а после потери ловить его на переходах владения;

— отсутствие интенсивного прессинга: в этом матче "Спартак" давил сильнее, но в целом показатели были слабыми (13,25 PPDA — 20,15 PPDA). Если "Уфа" пассивно перекрывала зоны, то красно-белые использовали прессинг в средней трети поля: в первую линию к нападающим подключались то Бакаев, то Зобнин.

— схожий выход из обороны в атаку: множество передач между центральными защитниками (у команды Евсеева к розыгрышам четвертым опускался Фомин), а затем — длинный пас вперед (75 лонгболлов сделали игроки "Спартака", 70 — "Уфы").

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3. Принципиальное различие касается завершающей стадии атаки:

— "Уфа" — это кроссы с флангов в штрафную + ставка на "стандарты";

— "Спартак" — это длинные передачи на открывающихся между защитниками соперника форвардов (в этот раз лучше получалось у Ларссона), а также перегрузы флангов и розыгрыши накоротке. В игре с "Уфой" подобные вещи лучше получались справа: так, Рассказов смещался в центр, Зобнин уходил выше, а Ларссон (или Крал) располагались на границе штрафной. Отсюда — треугольники, пятки и попытки взломать низкий блок низом, а не кроссами».

Оставьте в покое судью

Автор блога «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский хвалит игру «Спартака» в концовке и призывает не спускать всех собак на арбитра матча, поскольку тот не ошибся в своих решениях.

«За последние 15 минут команду Тедеско надо точно похвалить. "Уфа" просто всем составом стояла на своей половине, но "Спартак" все равно умудрялся создавать моменты. Включили даже классику Кононова — когда Жиго самый активный в атаке. В какой-то момент показалось, что Тедеско вытащил и этот матч. И на первый взгляд гол Соболева выглядел чистым.

• Как бы болельщикам "Спартака" не было обидно, претензии здесь предъявлять можно разве что введению ВАР. Очевидно, Жиго был в офсайде и явно перекрывал обзор Беленову. Конечно, момент при желании момент можно трактовать по-разному, но в теории все отменили правильно.

• Теперь финальный эпизод — когда Беленов чуть не занес мяч за линию ворот. Я сидел на трибуне прямо по лицевой линии и четко видел, что гола не было. Прямо никаких сомнений. Потом пересмотрел все существующие повторы и скрины — с некоторым ракурсов действительно кажется, что Беленов мог занести мяч за линию ворот. Но нет ни одного пруфа, где это видно на 100%.

• Поэтому судью точно нужно оставить в покое. Да, очень обидно, "Спартак" мощно задавил "Уфу" в конце матче и был в каком-то взмахе крыла бабочки от победы, но этого взмаха все же не хватило. Тедеско, кстати, тоже не трогает судей и говорит, что против "Уфы" действовали умно, доволен игрой в атаке, а еще отмечает молодежь в обороне» 0