Пока «ноунейм» срамит скептиков. «Локо» одержал вторую победу при Николиче

Московский «Локомотив» в выездном матче 24-го тура российской Премьер-лиги обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0. Дубль Алексея Миранчука позволил «железнодорожникам» вновь сократить отставание от «Зенита» до девяти очков. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Яркая игра Миранчука

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов похвалил полузащитника Алексея Миранчука, который в двух матчах под руководством Марко Николича забил три гола.

«Безусловно, Казань "Локомотив" взял на классе, но показал хорошее движение и зрелую игру уже с первых минут. Обращают на себя внимание еще два момента, которые должны вселять оптимизм в боссов столичной команды. Первый — это настрой игроков. А второй — яркая результативная игра лидера команды Алексея Миранчука, у которого три гола в двух матчах при Николиче.

Уже в стартовом поединке после возобновления чемпионата с "Оренбургом" было видно, как горят глаза у Миранчука и компании. Хотя, казалось бы, играл один из лидеров лиги с одним из ее аутсайдеров. Были ведь опасения, что команда не примет тренера-легионера после Семина, особенно на фоне некрасивого расставания с тренером-ветераном. Однако ничего подобного не случилось.

После первой летней игры голкипер "Локо" Гильерме заявил, что "жизнь продолжается, надо помогать клубу, который нас кормит". Это означало, что никакого саботажа, на что, вероятно, надеялись недруги Кикнадзе, со стороны футболистов не будет. Они выбрали футбол и… деньги. Ведь выполнение задачи попадания в ЛЧ сулит им неплохие премиальные.

Матч в Казани эти ощущения лишь усилил. Снова мощное начало, отличный настрой и четкая игра гостей в обороне. Не знаю, какой тренер из Николича на долгой дистанции — это покажет лишь время, но в том, что серб умеет вести игру, убеждают первые его матчи в России», — подчеркивает Кузнецов.

Тотальное доминирование в первом тайме

Редакция Sport24 выделила хорошую игру «Локомотива» в первом тайме, когда «красно-зеленые» полностью переиграли соперника.

«Во время паузы Леонид Слуцкий был одним из тех, кто выступал против возобновления сезона: коуч "Рубина" опасался за травмы игроков, физическую форму и последствия для организма тех, кто переболел коронавирусом.

"Локомотив", который неделю назад справился с "Оренбургом", а сегодня заглянул в Казань, пока опровергает все тезисы Слуцкого.

Первый тайм с "Рубином" — тотальное доминирование. Казанцы пытались зацепиться за мяч (владение — 43% против 57%), лишь однажды пробили в створ и продержались 23 минуты, пока Алексей Миранчук не включил волшебную левую.

Через шесть минут "Локо" забил второй. Теперь с пенальти, который заработал Дмитрий Рыбчинкий — воспитанник, впервые вышедший в старте.

Миранчук и до паузы проводил впечатляющий сезон, но после рестарта, кажется, только прибавил в продуктивности: в двух матчах у главного актива "Локо" три гола и два приза лучшему игроку.

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Матч продолжается не один тайм, а 90 минут. «Локомотив» показал очень хорошую игру. Я доволен, что мы увозим три очка, потому что «Рубин» более чем достойный соперник. Мне понравилась наша игра, особенно в первой половине, когда владение мячом достигало, наверное, 60 процентов. Мы контролировали ситуацию. Теперь возвращаемся на базу и готовимся к следующему матчу — он состоится уже через три дня.

К Марко Николичу пока тоже нет вопросов: "Локо" не поменял схему и тактику, а за счет перерыва выглядит свежее. По сути, "Рубину" не позволили ничего, кроме качественного отрезка после перерыва (самый острый момент — выход Макарова и Игнатьева, которые не сразу разобрались, кому бить, а Гильерме — потащил) и удара Уремовича в перекладину на 86-й минуте», — говорится в материале.

Рыбчинский — супероружие москвичей

Обозреватель rusfootball.info Антон Мозговой выделил еще одного полузащитника «Локо» — Дмитрия Рыбчинского.

«В центре событий оказался Дмитрий Рыбчинский. 21-летний игрок "Локомотива" лишь в третий раз принимал участие в матче РПЛ, а в стартовом составе и вовсе появился впервые. Но это не помешало Рыбчинскому стать соавтором обоих голов "Локо". На 23-й минуте Рыбчинский зрело сыграл перед чужой штрафной, выждав, чтобы сделать передачу Алексею Миранчуку. А дальше уже сам Алексей все сделал классно, пробив в самый угол.

А еще через пять минут Рыбчинский заработал пенальти. Полузащитник "Локо" ворвался в штрафную и пробил, угодив в руку Старфельту. Вряд ли у игрока "Рубина" было намерение останавливать мяч рукой, но основания для назначения пенальти у арбитра имелись. В итоге 11-метровый реализовал Миранчук, оформивший дубль.

Активность юного полузащитника нельзя назвать случайной. Он провел на поле 77 минут, став одним из самых бьющих игроков "Локо". В активе Рыбчинского — три удара. Больше — только у Алексея Миранчука, который нанес четыре попытки. Примечательно и то, что 21-летний футболист неизменно бил из пределов штрафной.

Именно неожиданные действия Рыбчинского стали залогом успеха "Локо". Матч сложился для гостей крайне тяжело. "Рубин" создал моментов на несколько матчей вперед. Только вот отыграть хотя бы один мяч хозяевам не удалось. А с каждым следующим промахом проблемы казанцев становились все более сложными», — отмечает Мозговой.

«Ноунейм» Николич обыграл Слуцкого

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин похвалил тренера Марко Николича, с приходом которого команда только набирает обороты.

«К счастью, матч "Рубина" и "Локомотива" в этом туре был одним из немногих, применительно к которому можно было говорить только о футболе, а не о эпидемических коллизиях. Тем более что интриг хватало.

Например, Хвича Кварацхелия против бывшего клуба, расставание с которым получилось громким. В первом круге молодой грузин передал привет "Локомотиву", сравняв счет в концовке (1:1). Затем история подзабылась, однако яркая игра Кварацхелии против "Урала" и интервью "СЭ" генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе, где в том числе поднималась и эта тема, сюжет снова стал актуальным.

Но главной интригой, пожалуй, была следующая — "ноунейм" из Сербии Марко Николич против самого титулованного среди практикующих российских тренеров Леонида Слуцкого. Ярые поборники отечественной тренерской школы, тяжело переживающие уход Юрия Семина из "Локомотива", наверняка рассчитывали, что наставник "Рубина" укажет на место заезжему гастролеру.

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» В чем проблемы? В отборе? Мы их и до перерыва пытались решать. Мы знали, что «Локомотив» много получает мяч между линиями, но, к сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. Было указано на то, что мы должны были ее четче контролировать. В зависимости от расположения мяча это должен был делать или Могилевец, или Абильдгор. Низкую реализацию всегда можно объяснять только тем, что в каком-то эпизоде игроку не хватает или концентрации или квалификации. Больше никак. Этот ответ универсальный, можно применять к любой команде и к любому игроку группы атаки.

Однако на деле все вышло иначе. Николич одержал вторую сухую победу подряд, и, учитывая известные проблемы "Ростова" и переносы "Краснодара", уверенно сохраняет за железнодорожниками второе место. Которое, напомним, дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Пока "ноунейм" срамит скептиков», — убежден Гирин. 0