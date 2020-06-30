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    РПЛ. «Локомотив» избежал поражения, дерби «Спартака» и ЦСКА, «Ростов» примет «Краснодар»

    Обзор матчей 25 тура РПЛ

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    С 30 июня по 1 июля пройдут матчи 25 тура российской Премьер-лиги.

    «Локомотив» — «Крылья Советов» 1:1

    В матче 25 тура РПЛ московский «Локомотив» спасся от поражения, сыграв вничью 1:1 с «Крыльями Советов».

    На 14 минуте Деян Радоньич вывел «Крылья Советов» вперед. Он выиграл борьбу за мяч у защитника «Локо», обыграл второго и пробил между ног вратарю.

    На 50 минуте Владислав Игнатьев оставил хозяев в меньшинстве, получив второе предупреждение. Спустя 13 минут составы уравнялись, поскольку арбитр удалил с поля Сафа Хади.

    На последних секундах игры игроки «Локомотива» все же сумели сравнять счет. Это сделал Алексей Миранчук на 95 минуте, перебросив мяч через вратаря соперников ударом головой.

    «Локо» с 48 очками занимает второе место. «Крылья» по-прежнему в зоне вылета с 23 очками. Они занимают 15 место.

    РПЛ. 25 тур
    «Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1
    Голы: 0:1 — 14 Радоньич, 1:1 — 90 Миранчук«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 33), Кверквелия (Живоглядов, 70), Чорлука, Идову, Игнатьев, Жоау Мариу, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов (Миранчук, 57), Эдер«Крылья Советов»: Фролов, Полуяхтов, Лысцов, Бурлак (Хади, 57), Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Глушенков (Терехов, 90), Тимофеев, Попович (Антон, 46), Кабутов, Радоньич (Зиньковский, 46)Предупреждения: Тимофеев (10), Игнатьев (27), Полуяхтов (33), Кабутов (45), Чорлука (48), Гацкан (52), Хади (71), Идову (75), Фролов (82), Эдер (87)Удаления: Игнатьев (50), Хади (73)

    ЦСКА — «Спартак»

    30 июня 20:30 мск

    «Оренбург» — «Урал»

    1 июля 15:00 мск

    «Уфа» — «Рубин»

    1 июля 15:00 мск

    «Арсенал» — «Ахмат»

    1 июля 17:30 мск

    «Тамбов» — «Зенит»

    1 июля 17:30 мск

    «Ростов» — «Краснодар»

    1 июля 20:00 мск

    «Сочи» — «Динамо»

    1 июля 20:00 мск

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